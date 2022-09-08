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    Tim Cook, iPhone kullanıcılarının iMessage için RCS desteği istediğini düşünmüyor

    Dünkü etkinlikte yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods ürünlerini tanıtan Apple, RCS hakkında baskı görmeye devam ediyor. Tim Cook, iPhone kullanıcıların RCS desteğini çok istediğini düşünmüyor.
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    Tim Cook iMessage ve RCS hakkında bir açıklama yaptı
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    Dün, devasa bir etkinlik ile yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods ürünlerini tanıtan Apple, etkinlik ardından düzenlediği seanslar ile Steve Jobs, günümüzün tasarım problemleri ve Tesla gibi konular hakkında konuşmalar başlattı. Jony Ive, Laurene Powell Jobs ve Tim Cook’un konuştu bir seansta Cook, RCS hakkında bir açıklamada bulundu.

    Kullanıcılarımızın buna çok fazla enerji harcamamızı istediğini düşünmüyorum

    Code seansı sırasında bir seyirci, Tim Cook’a Android ve iPhone arasındaki iletişimin gelişmesi için Rich Communcation Services (RCS) kullanılması gerektiğini savundu. CEO Tim Cook, cevap olarak “Kullanıcılarımızın buna çok fazla enerji harcamamızı istediğini duymuyorum” dedi. Cook, böylece iPhone kullanııların RCS hakkında özel bir istediği olmadığını belirtmiş oldu.

    Ancak elbette, birçok iPhone ve Android kullanıcısı, SMS 2.0 olarak da bilinen yeni RCS protokolünün evrensel olarak kullanılmasını istiyor. Daha önce de bir Apple yöneticisi iMessage’ı Android’e getirmenin kendilerine zararı olacağını belirtmişti. Başka bir Apple çalışanı ise birçok kullanıcının iMessage için iPhone aldığını söyleyerek platformun iOS’a özelliğini savunmuştu.

    Tim Cook
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    Annene iPhone al

    Tim Cook’ın açıklamasının ardından seyirci, annesine bazı videoları mesaj üzerinden gönderemediğini söyleyerek yakındı, Cook ise “annene iPhone al” diyerek espri ile konuyu kapatmış oldu. Cook, elbette bu ufak konuşma ile resmi bir açıklama yapmış olmadı ancak RCS’in getirdiği güvenlik artıları ve endüstri baskısı, ilerde Apple’ı RCS desteğine zorlayabilir.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 6 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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