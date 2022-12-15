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    Google'ın seçtiği 2022'nin en iyi Chrome eklentileri

    Google, 2022’nin en iyi Chrome eklentileri listesini paylaştı. İşte oyun, üretkenlik, odaklanma, izleme ve öğrenme kategorisi altında en iyi Google Chrome uzantıları:
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    en iyi google chrome eklentileri 2022 Tam Boyutta Gör
    Google, 2022’nin en iyi Chrome eklentileri listesini paylaştı. İşte oyun, üretkenlik, odaklanma, izleme ve öğrenme kategorisi altında en iyi Google Chrome uzantıları:

    2022'nin en iyi Chrome eklentileri

    Google, kullanıcıların Chrome tarayıcısını çeşitli şekillerde özelleştirmelerine olanak tanıyor. Bu yollardan biri de Chrome uzantıları. Chrome web mağazasında onlarca farklı kategoride binlerce eklenti var. Google’a içlerinden bazıları 2022’nin en iyi Chrome eklentileri seçildi. İşte dört farklı kategoride Google’ın favori Chrome uzantıları:

    Verimlilik

    • Tango: Bu uzantı, siz çalışırken otomatik olarak nasıl yapılır? rehberleri oluşturuyor.
    • SwiftRead: Okuma hızını artırmaya yardımcı olan bir hızlı okuma uygulaması.
    • Liner: Okuma önerileri almanıza ve çeşitli düzenlemeler yapmanıza izin veren bir araştırma aracı.
    • Compose AI: Yapay zeka destekli yazma aracı.
    • Visbug: Tasarımcılara yönelik hazırlanmış, web sitesinde yazı ve resimlerde değişiklik yapmaya olanak tanıyan bir araç.
    • Check US Visa Slots: Hindistan’daki vatandaşlar için Amerika (ABD) vize randevularının uygunluğunu kontrol etmeleri için

    Odak

    • Workona Tab Manager: Belgeleriniz, bulut uygulamalarınız ve web sitelerinizi kendi içinde toplayan bir sekme yöneticisi.
    • CrXMouse Chrome Gestures: Mouse için özel gezinme kısayolları oluşturabildiğiniz bir Chrome uzantısı.

    Oyun ve izleme

    • RoPro: Roblox oyununa benzersiz özellikler ekleyen bir Chrome eklentisi.
    • eJOY: Film ve videolarda çift altyazı göstererek izlerken dil öğrenmenize yardımcı oluyor.

    Öğrenme

    • Equatio: Matematiği dijitalleştirerek, her seviyede öğretmen ve öğrencinin kolayca matematik ifadeleri oluşturmasını sağlıyor.
    • MyBib: Öğrencilere yönelik hazırlanmış, internette gezinirken otomatik olarak bibliyograflar ve alıntılar oluşturuyor.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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