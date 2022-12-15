Google'ın seçtiği 2022'nin en iyi Chrome eklentileri

Tam Boyutta Gör Google, 2022’nin en iyi Chrome eklentileri listesini paylaştı. İşte oyun, üretkenlik, odaklanma, izleme ve öğrenme kategorisi altında en iyi Google Chrome uzantıları:

2022'nin en iyi Chrome eklentileri

Google, kullanıcıların Chrome tarayıcısını çeşitli şekillerde özelleştirmelerine olanak tanıyor. Bu yollardan biri de Chrome uzantıları. Chrome web mağazasında onlarca farklı kategoride binlerce eklenti var. Google’a içlerinden bazıları 2022’nin en iyi Chrome eklentileri seçildi. İşte dört farklı kategoride Google’ın favori Chrome uzantıları:

Verimlilik

Tango: Bu uzantı, siz çalışırken otomatik olarak nasıl yapılır? rehberleri oluşturuyor.

SwiftRead: Okuma hızını artırmaya yardımcı olan bir hızlı okuma uygulaması.

Liner: Okuma önerileri almanıza ve çeşitli düzenlemeler yapmanıza izin veren bir araştırma aracı.

Compose AI: Yapay zeka destekli yazma aracı.

Visbug: Tasarımcılara yönelik hazırlanmış, web sitesinde yazı ve resimlerde değişiklik yapmaya olanak tanıyan bir araç.

Check US Visa Slots: Hindistan’daki vatandaşlar için Amerika (ABD) vize randevularının uygunluğunu kontrol etmeleri için

Odak

Workona Tab Manager: Belgeleriniz, bulut uygulamalarınız ve web sitelerinizi kendi içinde toplayan bir sekme yöneticisi.

CrXMouse Chrome Gestures: Mouse için özel gezinme kısayolları oluşturabildiğiniz bir Chrome uzantısı.

Oyun ve izleme

RoPro: Roblox oyununa benzersiz özellikler ekleyen bir Chrome eklentisi.

eJOY: Film ve videolarda çift altyazı göstererek izlerken dil öğrenmenize yardımcı oluyor.

Öğrenme

Equatio: Matematiği dijitalleştirerek, her seviyede öğretmen ve öğrencinin kolayca matematik ifadeleri oluşturmasını sağlıyor.

MyBib: Öğrencilere yönelik hazırlanmış, internette gezinirken otomatik olarak bibliyograflar ve alıntılar oluşturuyor.

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Google'ın seçtiği en iyi Chrome eklentileri