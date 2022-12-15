Google'ın seçtiği 2022'nin en iyi Chrome eklentileri

2022'nin en iyi Chrome eklentileri
Google, kullanıcıların Chrome tarayıcısını çeşitli şekillerde özelleştirmelerine olanak tanıyor. Bu yollardan biri de Chrome uzantıları. Chrome web mağazasında onlarca farklı kategoride binlerce eklenti var. Google’a içlerinden bazıları 2022’nin en iyi Chrome eklentileri seçildi. İşte dört farklı kategoride Google’ın favori Chrome uzantıları:
Verimlilik
- Tango: Bu uzantı, siz çalışırken otomatik olarak nasıl yapılır? rehberleri oluşturuyor.
- SwiftRead: Okuma hızını artırmaya yardımcı olan bir hızlı okuma uygulaması.
- Liner: Okuma önerileri almanıza ve çeşitli düzenlemeler yapmanıza izin veren bir araştırma aracı.
- Compose AI: Yapay zeka destekli yazma aracı.
- Visbug: Tasarımcılara yönelik hazırlanmış, web sitesinde yazı ve resimlerde değişiklik yapmaya olanak tanıyan bir araç.
- Check US Visa Slots: Hindistan’daki vatandaşlar için Amerika (ABD) vize randevularının uygunluğunu kontrol etmeleri için
Odak
- Workona Tab Manager: Belgeleriniz, bulut uygulamalarınız ve web sitelerinizi kendi içinde toplayan bir sekme yöneticisi.
- CrXMouse Chrome Gestures: Mouse için özel gezinme kısayolları oluşturabildiğiniz bir Chrome uzantısı.
Oyun ve izleme
- RoPro: Roblox oyununa benzersiz özellikler ekleyen bir Chrome eklentisi.
- eJOY: Film ve videolarda çift altyazı göstererek izlerken dil öğrenmenize yardımcı oluyor.
Öğrenme
- Equatio: Matematiği dijitalleştirerek, her seviyede öğretmen ve öğrencinin kolayca matematik ifadeleri oluşturmasını sağlıyor.
- MyBib: Öğrencilere yönelik hazırlanmış, internette gezinirken otomatik olarak bibliyograflar ve alıntılar oluşturuyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...