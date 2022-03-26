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    Rapor: Google, çıkarılabilir ekranlı bir Nest Hub üzerinde çalışıyor

    Şirkete yakın kişilerden edinilen bilgilere göre Google, hoparlör bölümünden çıkarılarak bir tablet gibi kullanılabilecek bir Nest Hub'ı bu yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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    Google'ın yeni akıllı ev ekranı tablet olarak da kullanılabilir

    Akıllı ev aletlerini tek bir yerden yönetmeye yarayan Google Nest Hub, ortaya çıkan raporlara göre bu yıl bir yükseltme alacak. Raporlar yeni Nest Hub'ın, çıkarılabilir ekrana sahip olacağını ve bu sayede evin her yerinde kullanıma olanak tanıyacağını gösteriyor.

    Çıkarılabilir ekranlı Nest Hub geliyor

    9to5Google tarafından şirkete yakın kişilerden alınan bilgiler, Google'ın hoparlör yuvasından çıkarılabilen ve bağımsız bir tablet olarak kullanılabilen bir Nest Hub üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

    Şimdiye kadar 3 adet Nest Hub versiyonunu duyuran Google görünüşe göre akıllı ev aletlerinin kontrolü üzerinde rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. Son zamanlarda 2. nesil Nest Hub ve Nest Hub Max'e daha fazla arayüz öğesi ekleyen teknoloji devinin, bu güncellemeleri tablet benzeri bir deneyim için zemin hazırlamak adına yaptığı düşünülüyor.

    Teknoloji devinin Chrome OS, Android ve Fuchsia OS işletim sistemlerine sahip olduğu düşünüldüğünde yeni cihazın hangi işletim sistemiyle geleceği üzerinde henüz bir fikir bulunmuyor. Tablet olarak da kullanıbilecek yeni Nest Hub'ın 2022 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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