Rusya, ülkede yasaklanan platformlar arasına Google Haberler'i de ekledi. Teknoloji devi Google, 23 Mart'tan itibaren hizmetinin kısıtlandığını doğruladı. Erişim engeli kararı Rus düzenleyici Roskomnadzor'dan geldi.

Google Haberler de kara listeye girdi

Rus haber ajansı Interfax'a göre Ukrayna'da yaşanan savaşın seyrine dair gerçeği yansıtmayan çok sayıda yayın ve materyal bulundurduğu gerekçesiyle Google Haberler'e erişim yasağı geldi.

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada: "Bazı kişilerin Rusya'da Google Haberler uygulamasına ve web sitesine erişmekte zorluk yaşadığını ve bunun bizim tarafımızdan herhangi bir teknik sorundan kaynaklanmadığını doğruladık. Haberler gibi bilgi hizmetlerini Rusya'daki insanlara mümkün olduğunca uzun süre erişilebilir kılmak için çok çalıştık." ifadelerinde bulundu.

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Geçtiğimiz haftalarda Facebook, Instagram ve Twitter'a ülkede erişim yasağı getiren Rusya, Google Haberler'le birlikte yasaklanan platformlar listesine bir yenisini daha eklemiş oldu.

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Rusya, Google Haberler'e de erişim yasağı getirdi