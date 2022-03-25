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    Rusya, Google Haberler'e de erişim yasağı getirdi

    Rusya, birçok platformun ardından Ukrayna'da yaşananlara dair gerçek dışı birçok yayının yer aldığı gerekçesiyle Google Haberler'e ülkede erişim yasağı getirdi.
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    Rusya, Google Haberler'e de erişim yasağı getirdi

    Rusya, ülkede yasaklanan platformlar arasına Google Haberler'i de ekledi. Teknoloji devi Google, 23 Mart'tan itibaren hizmetinin kısıtlandığını doğruladı. Erişim engeli kararı Rus düzenleyici Roskomnadzor'dan geldi.

    Google Haberler de kara listeye girdi

    Rus haber ajansı Interfax'a göre Ukrayna'da yaşanan savaşın seyrine dair gerçeği yansıtmayan çok sayıda yayın ve materyal bulundurduğu gerekçesiyle Google Haberler'e erişim yasağı geldi.

    Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada: "Bazı kişilerin Rusya'da Google Haberler uygulamasına ve web sitesine erişmekte zorluk yaşadığını ve bunun bizim tarafımızdan herhangi bir teknik sorundan kaynaklanmadığını doğruladık. Haberler gibi bilgi hizmetlerini Rusya'daki insanlara mümkün olduğunca uzun süre erişilebilir kılmak için çok çalıştık." ifadelerinde bulundu.

    Geçtiğimiz haftalarda Facebook, Instagram ve Twitter'a ülkede erişim yasağı getiren Rusya, Google Haberler'le birlikte  yasaklanan platformlar listesine bir yenisini daha eklemiş oldu.

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    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 19 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 20 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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