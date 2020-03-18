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    Google, Koronavirüs sitesini yayınlamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı

    Teknoloji devi Google, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da duyurulan ve bilgilendirici Koronavirüs içeriklerinin yer alacağı sitesini yayına sokmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Koronavirüs sitesini yayınlamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı
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    Google tarafından hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen bilgilendirici Koronavirüs web sitesi, arama devinin ziyaretçilere güncel bilgiler sağladığından emin olmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyması nedeniyle gecikecek.

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    Birçok kurumla birlikte çalışılıyor

    Google'ın The Verge sitesine yaptığı açıklamalara göre, Koronavirüs sitesi ilk olarak ABD ile sınırlı olacak ve tarama ve test gibi konularda bilgiler içerecek. Arama devi yetkilileri, siteyi yayına sokmak için büyük çaba sarfettiklerini açıklarken, bilgilerin doğru ve detaylı olması için tüm çalışmaları yaptıklarını belirtiyorlar.

    Google, Koronavirüs sitesini yayınlamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı
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    Verilen bilgilere göre, web sitesi ilk olarak ABD'de yayınlanacak olsa da, Google bu siteyi uluslararası olarak da yayına almayı planlıyor. Kullanıcılar Koronavirüs ile ilgili şimdilik Google ana sayfasında sunulan bilgilerle yetinmek zorundalar.  Ancak sitenin çok yakın bir sürede ABD'li kullanıcılara açılması bekleniyor.



    https://www.theverge.com/2020/3/16/21182761/google-coronavirus-website-delay-screening-testing Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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