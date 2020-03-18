Google, Koronavirüs sitesini yayınlamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı

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Google tarafından hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen bilgilendirici Koronavirüs web sitesi, arama devinin ziyaretçilere güncel bilgiler sağladığından emin olmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyması nedeniyle gecikecek.

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Birçok kurumla birlikte çalışılıyor

Google'ın The Verge sitesine yaptığı açıklamalara göre, Koronavirüs sitesi ilk olarak ABD ile sınırlı olacak ve tarama ve test gibi konularda bilgiler içerecek. Arama devi yetkilileri, siteyi yayına sokmak için büyük çaba sarfettiklerini açıklarken, bilgilerin doğru ve detaylı olması için tüm çalışmaları yaptıklarını belirtiyorlar.

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Verilen bilgilere göre, web sitesi ilk olarak ABD'de yayınlanacak olsa da, Google bu siteyi uluslararası olarak da yayına almayı planlıyor. Kullanıcılar Koronavirüs ile ilgili şimdilik Google ana sayfasında sunulan bilgilerle yetinmek zorundalar. Ancak sitenin çok yakın bir sürede ABD'li kullanıcılara açılması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2020/3/16/21182761/google-coronavirus-website-delay-screening-testing

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