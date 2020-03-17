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    Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak

    ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Koronavirüs salgını nedeniyle artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılayabilmek için 100 bin kişiyi işe alacağını sitesinden duyurdu.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak
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    Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almış durumda ve bunun sonucunda da insanlar evlerinden dışarıya çıkmak istemiyorlar. Hal böyle olunca da çevrimiçi hizmetlere olan talep tavan yapmış durumda.

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    Teslimatta sıkıntılar yaşanıyor

    Bu talep karşısında sıkıntılı bir süreç geçiren şirketlerden birisi de e-ticaret devlerinden Amazon. Gelen bilgilere göre şirket sipariş teslimatlarına yetişemeyecek durumda ve artan bu talebi 100 bin kişiyi işe alarak çözmeyi planlıyor. Amazon'un blog sayfasında yapılan duyuruya göre, e-ticaret şirketi teslimatları zamanında gerçekleştirebilmek için de 350 milyon dolarlık yatırım yapacak.

    Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak
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    İnsanların Koronavirüs salgınına yakalanmamak için evden dışarı çıkmak istememeleri her ne kadar Amazon gibi e-ticaret şirketleri için olumlu bir durum olsa da, çalışanların sağlığı açısından pek de iyi bir gelişme olduğunu söyleyemek zor. Buna ek olarak salgının olumlu etkilediği bir diğer sektör ise çevrimiçi akış hizmetleri oldu.



    https://www.reuters.com/article/us-healthcare-coronavirus-amazon-com-idUSKBN2133LB?taid=5e6ffcdae6e3ff000140087b&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    XanthiN (Ozan ) 3 gün
    Haberde bahsi geçen anormal alımlar Türkiye için değil. Türkiye için olanlar zaten var olan iş ilanları.
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    Name and Shame 3 gün yeni yorumcu
    Alttaki arkadaşın yazdığı gibi virus bitene kadar. Belirsiz süreli iş sözleşmesini de imzalattırdı mı tamamdır.
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    Bahtsız Bedevi_ (Devran Tümtürk) 3 gün yeni yorumcu
    Hocam nasıl başvuru yapıyoruz?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Virus tehlikesi geçince kapı dışarı edecek.
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