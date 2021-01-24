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    Google Meet için Otter dikte servisi başladı

    Yapay zeka temelli canlı not alma çözümleri sunan Otter girişimi görüntülü görüşme esnasında konuşmaların canlı alt yazı ve not haline getirilmesini sağlıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Meet için Otter dikte servisi başladı

    Pandemi döneminde görüntülü görüşme konseptinin yaygın hale gelmesi ile birlikte notlar da artık bilgisayar başında alınmaya başladı. Zoom uygulamasına bir süredir canlı dikte servisi sunan Otter girişimi şimdi Google Meet için Chrome eklentisini kullanıma açtı.

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    Google’a rakip oluyor

    Otter girişimi yapay zeka teknolojileri kullanarak konuşma esnasında canlı notlar alınmasını sağlayan uygulamaları ile tanınıyor. En hızlı büyüyen girişimler arasında yer alan Otter uzun süredir ortağı olduğu Zoom görüşmelerinde konuşmaları anlık olarak yazıya dökebiliyordu.

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    Bu hafta Google Meet için de bir Chrome eklentisi yayınlandı. Eklenti sayesinde Google Meet görüşmeleri esnasında konuşmalar altyazı olarak gösteriliyor veya canlı olarak yazıya dönüştürülüyor.

    Google’ın kendi dikte servisinden farklı olarak interaktif ve düzenlenebilir notlar sunulması özellikle görüşme bitiminde ortak çalışabilme anlamında kolaylık sağlıyor. Ayrıca anahtar kelime ekleme özelliği ile de bazı özel jargon kalıplarının yapay zeka tarafından es geçilmesi engelleniyor. Otter yazılımı ağırlıklı olarak aylık veya yıllık abonelik ücretleri ile en verimli şekilde kullanılıyor.



    https://www.engadget.com/otter-ai-live-transcriptions-google-meet-140000095.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi

    CooL_ROMEO

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    4 saat önce
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