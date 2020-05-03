Google Meet ücretsiz oldu

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Google, yaptığı duyuruyla kendi görüşme uygulamasını ücretsiz hale getirdiğini açıkladı. Zoom’un güvenlik kaygılarıyla gündemden düşmediği şu günlerde haber ilaç gibi gelecektir.

Google'den ücretsiz ve güvenli alternatif

30 Eylül’e kadar normal hesapların görüşme açıp sınırsız süre görüşebileceği platform bu tarihten itibaren sınırsız kullanıma açık kalmakla birlikte görüşmeler 60 dakika ile sınırlanacak. Ayrıca planlanan görüşmelere davetli kişilerin dışındaki kişilerin yöneticinin izni dışında katılamadığı Google Meet bu yönüyle de Zoom’a güzel bir alternatif olacak.

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G Suit kullanıcılarının bu durumda ekstra olarak sahip olduğu özellik sabit hatlı numaraları arayabilmek olacak. Bununla birlikte ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı altyazı gibi faydalı özellikler sunan Google Meet’te katılımcı sayısı 100’le sınırlı tutulmuş.

https://www.guru3d.com/news-story/google-meet-is-now-freewith-up-to-100-participants-and-unlimited-time.html

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