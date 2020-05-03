Google Meet ücretsiz oldu

Google, yaptığı duyuruyla kendi görüşme uygulamasını ücretsiz hale getirdiğini açıkladı. Zoom’un güvenlik kaygılarıyla gündemden düşmediği şu günlerde haber ilaç gibi gelecektir.
Google'den ücretsiz ve güvenli alternatif
30 Eylül’e kadar normal hesapların görüşme açıp sınırsız süre görüşebileceği platform bu tarihten itibaren sınırsız kullanıma açık kalmakla birlikte görüşmeler 60 dakika ile sınırlanacak. Ayrıca planlanan görüşmelere davetli kişilerin dışındaki kişilerin yöneticinin izni dışında katılamadığı Google Meet bu yönüyle de Zoom’a güzel bir alternatif olacak.
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G Suit kullanıcılarının bu durumda ekstra olarak sahip olduğu özellik sabit hatlı numaraları arayabilmek olacak. Bununla birlikte ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı altyazı gibi faydalı özellikler sunan Google Meet’te katılımcı sayısı 100’le sınırlı tutulmuş.
https://www.guru3d.com/news-story/google-meet-is-now-freewith-up-to-100-participants-and-unlimited-time.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yaklasik 2 ay olmus uzaktan egitim sureci baslayali, o kadar yazilimci var devlet memuru olup maas alan onlar yazsinlar.
Ayrica boyle bir uygulama yaziliyor olsa bangir bangir reklamını yaparlardi.
Eba da bile entegre zoom uygulamasi kullaniyorlar.
Ben demiyorum ki sayin Cumhurbaşkanimiz yazsin diye.
DEVLET MEMURU olan yazilimcilar var, bunlara her ay maas veriliyor. Peki isleri ne? Format atmak mi? Uygulama yazmak veya yazilimsal calismalar yapmak diyelim.
Hadi bunlar yapamadi mi? (Sasirmam)
Disaridan bir firmaya versin parayi yazdirsin
Yaklasik 2 ay olmus uzaktan egitim sureci baslayali, o kadar yazilimci var devlet memuru olup maas alan onlar yazsinlar.
Ayrica boyle bir uygulama yaziliyor olsa bangir bangir reklamını yaparlardi.
Eba da bile entegre zoom uygulamasi kullaniyorlar.