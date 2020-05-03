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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Meet ücretsiz oldu

    Teknoloji devi artan video konferans ihtiyacına binaen halihazırdaki uygulamasını herkese açtı.
    1 hf.
    14,2b
    1
    33
    sosyal medya
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Google Meet ücretsiz oldu
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    Google, yaptığı duyuruyla kendi görüşme uygulamasını ücretsiz hale getirdiğini açıkladı. Zoom’un güvenlik kaygılarıyla gündemden düşmediği şu günlerde haber ilaç gibi gelecektir.

    Google'den ücretsiz ve güvenli alternatif

    30 Eylül’e kadar normal hesapların görüşme açıp sınırsız süre görüşebileceği platform bu tarihten itibaren sınırsız kullanıma açık kalmakla birlikte görüşmeler 60 dakika ile sınırlanacak. Ayrıca planlanan görüşmelere davetli kişilerin dışındaki kişilerin yöneticinin izni dışında katılamadığı Google Meet bu yönüyle de Zoom’a güzel bir alternatif olacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"

    G Suit kullanıcılarının bu durumda ekstra olarak sahip olduğu özellik sabit hatlı numaraları arayabilmek olacak. Bununla birlikte ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı altyazı gibi faydalı özellikler sunan Google Meet’te katılımcı sayısı 100’le sınırlı tutulmuş.



    https://www.guru3d.com/news-story/google-meet-is-now-freewith-up-to-100-participants-and-unlimited-time.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CaDDeS (fuat aydin) 1 hf. en beğenilen Daimon88
    Yazmak benim işim degil. Suan ben işimi yapiyorum.

    Yaklasik 2 ay olmus uzaktan egitim sureci baslayali, o kadar yazilimci var devlet memuru olup maas alan onlar yazsinlar.



    Ayrica boyle bir uygulama yaziliyor olsa bangir bangir reklamını yaparlardi.



    Eba da bile entegre zoom uygulamasi kullaniyorlar.
    Yazmak benim işim degil. Suan ben işimi yapiyorum. Yaklasik 2 ay olmus uzaktan egitim sureci baslayali, o kadar yazilimci var devlet memuru olup maas a...
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    Daimon88 (Deniz Demir) 1 hf. CaDDeS
    Google nasıl bir özel şirketse Türk yazılıcımlar da özel şirketlerde çalışmalı veya şirket kurmalı. Niçin her şeyi devletten beklersiniz anlamam. Rekabete cesaretleri olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Daimon88 (Deniz Demir) 1 hf. CaDDeS
    Google nasıl bir özel şirketse Türk yazılıcımlar da özel şirketlerde çalışmalı veya şirket kurmalı. Niçin her şeyi devletten beklersiniz anlamam. Rekabete cesaretleri olsun.
    Google nasıl bir özel şirketse Türk yazılıcımlar da özel şirketlerde çalışmalı veya şirket kurmalı. Niçin her şeyi devletten beklersiniz anlamam. Rekabete cesa...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    CaDDeS (fuat aydin) 1 hf. Daimon88
    Tamam işte ayni seyden bahsediyoruz.

    Ben demiyorum ki sayin Cumhurbaşkanimiz yazsin diye.

    DEVLET MEMURU olan yazilimcilar var, bunlara her ay maas veriliyor. Peki isleri ne? Format atmak mi? Uygulama yazmak veya yazilimsal calismalar yapmak diyelim.



    Hadi bunlar yapamadi mi? (Sasirmam)



    Disaridan bir firmaya versin parayi yazdirsin

    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Daimon88 (Deniz Demir) 1 hf. CaDDeS
    Kim dedi yazdırmıyor diye? Sen yaz, devlet kimseye engel değil bu konuda.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    CaDDeS (fuat aydin) 1 hf. Daimon88
    Yazmak benim işim degil. Suan ben işimi yapiyorum.

    Yaklasik 2 ay olmus uzaktan egitim sureci baslayali, o kadar yazilimci var devlet memuru olup maas alan onlar yazsinlar.



    Ayrica boyle bir uygulama yaziliyor olsa bangir bangir reklamını yaparlardi.



    Eba da bile entegre zoom uygulamasi kullaniyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    yusufözdemir13 1 hf. yeni yorumcu
    geçte olsa güzel birşey yaptılar sonunda
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    Ray Kurzweil 1 hf.
    Girişimciye bizim ülkemizde doğru düzgün destek verilmiyor ki. Devlet varsa yoksa alma peşinde. Bizdeki sistem vatandaşı sömürmeye yönelik olduğu için kimse riske girip girişim yapmıyor.
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    irish 1 hf.
    Google'den ücretsiz ve güvenli alternatif
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    huzzeyin (Cengizhan ) 1 hf.
    yakında olacak yazıyor öyle. şerefsizler bundan 2 hafta önce reddetmişlerdi başvurumu.
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    cngiz (Cengiz Çiftci) 1 hf.
    Bizde girişim yapmak o kadar güç ki kimse bu riskleri alamıyor. Zaten genel olarak bir temel sermaye birikimi dahi olmayan halk, ufak birikimi ile risk alarak yazılım sektöründe ürün çıkaramıyor.

    Girişimcilere verilen destekler çok kısıtlı. Devlet ciddi destekler verse, o zaman ülkemizden de nasıl ürünler üretildiğini görürüz. Hadi Amerika'da 10 birim olsunda bizde 1 birim girişimci olsun.

    Eski kafalar ile devlet çok fazla ileri gidemez. Eski kafalar da sonradan ne yazık ki değişmez. Bize yeni vizyonlar lazım. Geleceğe farklı bakan yeni kafalar lazım.

    Şimdi bazıları diyecek ki "E durmasınlar hadi yapsınlar". Bu cümleyi kuranlar, o eski kafa ile bakanlar. Çünkü onlar yeni bir söz söylemeyi denememişler. Deneyin bakalım. Yeni ve farklı bir söz söylemeyi. Yazın bakalım ne olacak?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. cngiz
    Amerika'da girişimcilere en büyük destek yatırıımcılar. Yatırımcılar olmazsa girişimlerin bir anlamı yok. Bu konuda Amerika ile kıyaslamak doğru olmaz. Bunun bazı sebepleri var.
    Yatırımcıların bir ülkede fazla olabilmesi için evet para lazım ama paradan çok ticari kültür de lazım. Anadolu'da yüzyıllarca ahilik sistemi ile ticari bir kültür oluştuktan sonra maalesef ki Osmanlı'nın son dönemlerindeki savaşlar ve ekonomik şartlar bu sistemin de sona ermesine sebep olmuştur. uzun yıllar süren savaşlarda gayri müslimlerin orduya alınmaması, Ermeni ve Yahudilerin ticareti elinde tutması bu ülkede ticari kültürün sadece belirli bir kesim için devam etmesine sebeptir.

    Yazılım işi youtube üzerinden 2 video izleyip aynısını yapıp ben de yazılımcı oldum demekle, devlet destek versin demekle olmuyor. Yazılım işi ekip işidir. Hele de büyük bir yazılım yapacaksanız. Devletten destek almak, yatırımcıları bulmak ise başka bir iştir. bu işler profesyonelce planlanmalıdır.
    Örneklendireyim. Bir öğrencim bilgisayar öğretmenliği okumasına rağmen yeteneği sayesinde yazılımcı olmayı tercih etti. Küçük işler sayesinde bir devlet memuru kadar kazanabiliyor ama şi ekip işine geldiğinde her ekip kurma girişiminde üretecekleri yazılımda geliştirici olarak destek olabilecek nitelikte arkadaşları ile bir araya gelemediler.
    Kısa sürede çok kazanma düşüncesi, ben çok çalışıyorum o az çalışıyor düşüncesi, yatırım bulabilir miyiz düşüncesi ile her projeleri çöp oldu. bazen birbirlerine kazık attılar, bazen de işleri savsakladılar.

    Büyük firmaların kuruluşlarına baktığınızda ilk önce bir ürün ortaya koyuyorlar ve bu ürünü yatırımcılara pazarlamaya çalışıyorlar. Google, Facebook ve diğerleri de bu şekilde. bu kültür silikon Vadisinin doğasında var. Türkiye'den gidp de 10-12 tane proje yapıp, yatırım alıp o projelerin fişini çekenler çok.
    Bu ülkede google gibi, Apple gibi projelerin çıkabilmesi için ilk önce devletin teşvik sistemini, hibe programlarını soyulacak banka gibi görmemek lazım.

    Herkes ağlıyor, ama kimse çalışmıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    DH Misafiri 1 hf.
    Herhangi bir değişiklik yok.. Arama yapılamıyor..
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    ibo-wan 1 hf.
    Google'in maillerimizdeki tüm bilgilere 7/24 ulaşabilmesi yetmiyormuş gibi muhabbetlerimizi de kaydetmesi gerekiyordu, onu da yapmış oldular, dur hemen tüm benliğimi google'a hibe edeyim
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Ms teams daha iyi gibi
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    ArmaganT (Armağan TUFAN) 1 hf.
    Hey gidi mortel jazz kimse dönüp bakmamıştı yüzüne.
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    matyax (faruk karadağ) 1 hf.
    Bilgilerimizi Çin e mi yoksa ABD ye mi vercez onu seçiyoruz. Yoksa zoom yada meet i seçmiyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf. matyax
    Hhaaha çok doğru hocam. Zaten bir konuda Google ve Güvenli kelimelerinin geçmesi hata.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    14154 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google meet, zoom ve
    2 etiket daha görüntülü görüşme uygulaması alternatifleri Internet
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