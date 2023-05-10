Google Perspektifler: SEO değil gerçek deneyimler aramaya geliyor!

- Google'dan SEO'nun önemini azaltan hamle
- Google Perspektifler ile forumlar ön plana çıkabilir
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Google'dan SEO'nun önemini azaltan hamle
Perspektifler’e tıkladığınızda Google sonuçlarından çok Pinterest'e benzeyen bir akışa düşeceksiniz. YouTube'dan videolar, Reddit, DH Forum, Stack Overflow ve diğer topluluk öncelikli sitelerden yorumlar, kişisel bloglardan gönderiler ve Google'ın sıralama sistemlerinin gerçek insanların gerçek perspektifleri olarak gördüğü diğer şeyler yer alacak. Sanırım bloglar ve forum başlıkları bu bölümde daha sık çıkacak.
Google Perspektifler ile forumlar ön plana çıkabilir
Google Arama Başkan Yardımcısı Liz Reid, "Kullanıcılarımızın, özellikle de bazı genç kullanıcılarımızın diğer insanlardan haber almak istediklerini görüyoruz. Sadece kurumlardan ya da büyük markalardan haber almak istemiyorlar. Peki insanların buna erişimini nasıl kolaylaştırabiliriz?" sözleriye Perspektifler’i tanıttı.
Büyük dil modelleri interneti yapay zeka tarafından üretilen çöplerle doldurma tehdidi oluşturduğundan, bu çaba her geçen gün daha da önem kazanıyor gibi görünüyor. Ağustos 2022'de, ChatGPT çılgınlığı başlamadan önce bile Google, sıralama sistemlerinde "yararlı içerik güncellemesi" adı verilen ve orijinal olmayan ya da yardımcı olmayan içeriği alt sıralara indirmeye çalışan yeni değişiklikler duyurdu. Yakın zamanda Google, arama kalitesini kısmen söz konusu içeriğin konu hakkında gerçek bilgiye sahip birinden gelip gelmediğine göre de ölçmeye başladı.
Ancak neyin "deneyim" ya da "bakış açısı" sayılacağına karar vermek zor bir iş. DonanımHaber Forum’unda yapılan bir yorum tek bir kişinin görüşü olabilir ancak bir YouTube videosu öyle mi? Peki ya bu video büyük bir ekip ya da bir marka tarafından hazırlandığında? Mesela gazetelerdeki “fikir” yazarları Perspektifler'de yer almaya uygun mu? Belki de geleneksel SEO'ya bakışın değişmesi veya şekillenmesi gerekecek. Sonuç olarak Perspektifler, muhtemelen daha fazla forum gönderisi ve vlog, daha az yüksek prodüksiyonlu makale ve video anlamına geliyor ki temelinde bu aslında iyi bir şey.Kaynakça https://blog.google/products/search/google-search-perspectives/ https://9to5google.com/2023/05/10/google-search-perspective/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.