Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Perspektifler: SEO değil gerçek deneyimler aramaya geliyor!

    Goolge Perspektifler özelliğini “Arama'ya farklı bakış açıları bulmanın ve keşfetmenin yeni yollarını ekledik” sözleriyle açıklıyor ve bu özellik tam olarak bunu gerçekleştiriyor.
    1
    Google Perspektifler: SEO değil gerçek deneyimler aramaya geliyor Tam Boyutta Gör
    Yıllar geçtikçe web'deki içerik adeta patlayarak devasa, durmayan ve gittikçe büyüyen bir çığ haline geldi. Büyük ya da küçük kararlar almaya çalıştığınızda sıralamanız gereken çok fazla bilgi ve dikkate almanız gereken çok fazla gerçek ve bakış açısı var. Ancak SEO ile harmanlanmış bir internet ortamında gerçek bakış açısı nasıl bulunabilir ki? Tam bu noktada Goolge Perspektifler özelliği devreye giriyor ve sizi, kişilerin gerçek deneyimleriyle aramada buluşturuyor.

    Google'dan SEO'nun önemini azaltan hamle

    Google Perspektifler Tam Boyutta Gör
    Google, ilerleyen haftalarda Arama ekranına yeni bir sekme, bir bölüm ekleyecek. “Perspektifler" adlı yeni bir bölüm, web’in her yerindeki konularda bireysel insanların gerçek deneyimlerini bulmayı kolaylaştırıyor. Eğer hatırlarsanız Perspektifler ilk olarak arama sonuçlarında bir karusel olarak ortaya çıktı, ancak şimdi kullanıcı arayüzünde daha da önemli. Özellik kullanıma sunulduğunda, arama sonuçlarınızın en üstünde bulunan bölümdeki Haberler, Görseller ve Alışveriş gibi sekmelerin yanında eklenecek.

    Perspektifler’e tıkladığınızda Google sonuçlarından çok Pinterest'e benzeyen bir akışa düşeceksiniz. YouTube'dan videolar, Reddit, DH Forum, Stack Overflow ve diğer topluluk öncelikli sitelerden yorumlar, kişisel bloglardan gönderiler ve Google'ın sıralama sistemlerinin gerçek insanların gerçek perspektifleri olarak gördüğü diğer şeyler yer alacak. Sanırım bloglar ve forum başlıkları bu bölümde daha sık çıkacak.

    Google Perspektifler ile forumlar ön plana çıkabilir

    Google Arama Başkan Yardımcısı Liz Reid, "Kullanıcılarımızın, özellikle de bazı genç kullanıcılarımızın diğer insanlardan haber almak istediklerini görüyoruz. Sadece kurumlardan ya da büyük markalardan haber almak istemiyorlar. Peki insanların buna erişimini nasıl kolaylaştırabiliriz?" sözleriye Perspektifler’i tanıttı.

    Büyük dil modelleri interneti yapay zeka tarafından üretilen çöplerle doldurma tehdidi oluşturduğundan, bu çaba her geçen gün daha da önem kazanıyor gibi görünüyor. Ağustos 2022'de, ChatGPT çılgınlığı başlamadan önce bile Google, sıralama sistemlerinde "yararlı içerik güncellemesi" adı verilen ve orijinal olmayan ya da yardımcı olmayan içeriği alt sıralara indirmeye çalışan yeni değişiklikler duyurdu. Yakın zamanda Google, arama kalitesini kısmen söz konusu içeriğin konu hakkında gerçek bilgiye sahip birinden gelip gelmediğine göre de ölçmeye başladı.

    Ancak neyin "deneyim" ya da "bakış açısı" sayılacağına karar vermek zor bir iş. DonanımHaber Forum’unda yapılan bir yorum tek bir kişinin görüşü olabilir ancak bir YouTube videosu öyle mi? Peki ya bu video büyük bir ekip ya da bir marka tarafından hazırlandığında? Mesela gazetelerdeki “fikir” yazarları Perspektifler'de yer almaya uygun mu? Belki de geleneksel SEO'ya bakışın değişmesi veya şekillenmesi gerekecek. Sonuç olarak Perspektifler, muhtemelen daha fazla forum gönderisi ve vlog, daha az yüksek prodüksiyonlu makale ve video anlamına geliyor ki temelinde bu aslında iyi bir şey.

    Kaynakça https://blog.google/products/search/google-search-perspectives/ https://9to5google.com/2023/05/10/google-search-perspective/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 11 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izmir yurtdışı telefon arabanın kendi kendine gaz vermesi etsy"de satış yapan türkler bıyıkları jiletle almak zippo çakmak taşı dönmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız