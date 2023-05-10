Google Aramalar, yapay zekayı merkeze alıyor: İşte yeni Google ve gelecek

Tam Boyutta Gör Hiç şüphesiz bir şekilde söyleyebilirim ki Google Arama'nın geleceği kesinlikle yapay zeka. Google I/O 2023 konferansında yapılan duyurularda yazılım devi, arama motorunun geleceğini paylaştı ve bu gelecek hiç de uzakta değil.

Web aramasıyla eşanlamlı olan şirket, sohbet robotlarına (Bard adında bir tane inşa ediyor olsa da) tamamen katılmıyor ve ana sayfasını ChatGPT veya yeni Bing tarzı bir mesajlaşma sistemine daha çok benzeyecek şekilde yeniden tasarlamıyor. Bunun yerine Google, yapay zekayı internetteki en değerli gayrimenkul olan mevcut arama sonuçlarında merkeze koyuyor.

Gösterilen demolar çok etkileyici

Tam Boyutta Gör Google'ın Arama bölümünün Başkan Yardımcısı Liz Reid bunu göstermek için küçük bir örnek de gösterdi. Reid, arama kutucuğuna "Ekşi mayalı ekmek neden hala bu kadar popüler?" yazıyor ve enter tuşuna basıyor. Google'ın normal arama sonuçları neredeyse anında yükleniyor. Bunların üzerinde dikdörtgen turuncu bir bölüm yanıp sönerek parlıyor ve "Üretken Yapay Zeka deneyseldir" ifadesini gösteriyor. Birkaç saniye sonra, parlayan kısım yerini yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir özete bırakıyor: Ekşi mayanın tadının ne kadar iyi olduğunu, prebiyotik yeteneklerinin avantajlarını ve daha fazlasını anlatan birkaç paragraf. Bu kısa özetin hemen yan tarafında üç adet siteye de bağlantı veriliyor.

AI anlık görüntüsü

Tam Boyutta Gör "AI anlık görüntüsü" olarak adlandırılan bu kısım, sağ üstte bulunan menü simgesine tıklatarak detaylandırılabiliyor ve daha fazla bağlantıya yer veriliyor. Bir başka örnekte Reid, plaj için en iyi Bluetooth hoparlörleri arıyor. Yine standart arama sonuçları hemen beliriyor ve yine birkaç saniye sonra yapay zeka sonuçları üretiliyor. Bu kez, en üstte böyle bir hoparlörde nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylandıran kısa bir özete (pil ömrü, suya dayanıklılık, ses kalitesi gibi) yer veriliyor. Sağ tarafta üç satın alma rehberinin bağlantıları ve aşağıda her birinin yanında yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir özet bulunan yarım düzine iyi seçeneğin alışveriş bağlantıları yer alıyor.

PaLM2 ve SGE

Bu, Google'ın arama sonuçları sayfasının yeni görünümü. Yapay zeka öncelikli, renkli ve alıştığınız gibi değil. PaLM2 adı verilen yeni genel amaçlı model ve Google'ın birden fazla medya türünü anlamak için kullandığı Çok Görevli Birleşik Model (MuM) dahil olmak üzere Google'ın bugüne kadarki en gelişmiş Büyük Dil Modeli (LLM) çalışmalarından bazılarının birleşimini görüyoruz aslında. Gösterilen demolar son derece etkileyici diyebilirim. Ve özellikle “yapay zeka anlık görüntüsünün” genellikle arama sonuçlarınızın ilk sayfasının tamamını kapladığı düşünüldüğünde mobil cihazlarda arama deneyimi kökten değişiyor diyebiliriz.

Bazı uyarılar var: Bu yapay zeka anlık görüntülerine erişmek için, Search Labs adlı yeni bir özelliğin parçası olan Search Generative Experience (kısaca SGE) adlı yeni bir özelliği seçmeniz gerekecek.Search Labs şimdilik sadece İngilizce dilde bulunuyor. Kayıt olmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.. Tüm aramalar bir yapay zeka yanıtını tetiklemeyecek - yapay zeka yalnızca Google'ın algoritmaları bunun standart sonuçlardan daha yararlı olduğunu düşündüğünde ortaya çıkıyor. Sağlık ve finans gibi hassas konularda ise kesinlikle yapay zeka dokunuşu şimdilik olmayacak. Yeni Google arama ekranı, standart mavi renkli site bağlantılarını öldürmüyor ancak onları oldukça aşağıya itiyor. 2022'nin en iyi filmleri, en iyi su arıtma cihazları gibi aramalar yaptığınızda yapay zeka anlık görüntüsü ekranın üst tarafını kaplayacak diyebilirim.

Özetle Google’ın aramaya entegre ettiği yapay zeka, daha iyi ve daha zengin sorular sormanıza yardımcı olarak başka bir girdi katmanı ekliyor. Ve hem sorularınızı yanıtlamak hem de sizi yenilerine yönlendirmek için tasarlanmış bir başka çıktı katmanı ekliyor.

Arama sonuçlarının en üstünde yer alan bu kutu, Microsoft'un yapay zeka öncelikli Bing yeniden tasarımı ya da ChatGPT'nin tüm yeniliği ile karşılaştırıldığında Google'ın küçük bir hamlesi gibi görünebilir. Ancak SGE, milyarlarca insanın internette nasıl bilgi bulduğunun ve Google'ın nasıl para kazandığının tamamen yeniden düşünülmesinin ilk adımı anlamına geliyor.

Hayatımızda ne değişecek?

Tam Boyutta Gör Eğer Google’a girip “Facebook” yazıyor veya “İstanbul-Rize arası kaç kilometre” gibi aramalar yapıyorsanız hayatınızda ve Google’ın bunlara verdiği cevap şeklinde bir değişiklik olmayacak. Ancak "Gelecek hafta Paris'te nereye gitmeliyim?" veya "Rize’deki en iyi restoran hangisi?" gibi sorgular sormanız gerektiğinde burada her şey değişecek. Bunlar cevaplaması zor sorular çünkü aslında tek bir soru değiller. Bütçeniz ne kadar? Paris'te tüm müzeler hangi günler açık? Ne kadar beklemek istersiniz? Yanınızda çocuk var mı? Böyle uzayıp gider.

Meta’nın ImageBind yapay zekası insan algısını taklit ediyor 11 sa. önce eklendi

Google'da Arama'yı yöneten Kıdemli Başkan Yardımcısı Prabhakar Raghavan, bu sorgulara “doğru” cevap vermenin zor olduğunu söylüyor. Yani evet, bu sorguların bilgileri internetin ve Google’ın bir köşesinde bulunuyor ancak önemli olan şey “doğruluk”. Raghavan, "İnsanlar 'bana yedi günlük bir tatil planla' demek istiyorlar ve dil modeli çıktı veriyorsa bunun doğru olması gerektiğine inanıyorlar" diyor. Ancak görünüşe göre Google, pek de “doğruluk” peşinde değil, daha çok fikir vermek istiyor.

Raghavan ve Reid, SGE'nin bu tamamen yaratıcı eylemleri hala çok iyi yapamadığının da altını çiziyor. Şu anda, yeni araç ile "havuza götürmek için hangi hoparlörü satın almalıyım" gibi soruların arkasındaki tüm arama verilerini sentezlemek çok daha kullanışlı olacak. "2022'nin en iyi filmleri hangileriydi" sorusunda da iyi iş çıkaracak, çünkü internetteki birçok sıralama ve konuyla ilgili blog yazılarının yanı sıra kullanabileceği Rotten Tomatoes tarzı bazı objektif veriler var. Yapay zeka, seyahat acenteniz olmaya tam olarak hazır olmasa bile Google'ı daha iyi bir bilgi alma makinesi haline getiriyor gibi görünüyor.

Reklamlardan kurtulduğunuzu sanmayın

Tam Boyutta Gör Google hala yapay zeka anlık görüntülerine reklamları nasıl ekleyeceği konusunda denemeler yapıyor, ancak emin olun reklamlar da gelecek. Google'ın bunların işe yaraması için yapay zekadan para kazanması gerekecek. Eğer para kazanılmayacaksa bunların da zaten bir anlamı olmuyor haliyle.

Google Bot

Google, yapay zeka görünümü kısmında tamamen objektif bir model kullanmayı hedefliyor. Yani sübjektif bilgilerin olması istenen bir şey değil. Google'ın arama yapay zekasının fikir sahibi olmaması gerekiyor. Sorulara yanıt verirken "ben" kelimesini kullanmaması gerekiyor. Bing'in çok kişilikli kaosunun ya da ChatGPT'nin güler yüzlü yardımcısının ve hatta Bard'ın tüm o "neşeli ortaokul öğretmeni" havasının aksine, Google'ın arama yapay zekası insani ya da cana yakın görünmeye çalışmıyor. Reid bu konuda, "Kütüphanecinin sizi gerçekten anlamasını ve aradığınız bir konuda yardımcı olmaları beklersiniz, arkadaşınız olmasını değil.” diyor. Google'ın hedeflediği de bu.

Her şey değişecek

Yeni Bing'in gösterişli lansmanı veya ChatGPT'nin baş döndürücü gelişim hızıyla kıyaslandığında SGE son derece muhafazakâr kalıyor. Arama sonuçlarınızı harmanlayan ve özetleyen, isteğe bağlı, kişiliksiz bir araç bu. Başka bir deyişle, Google Bard, aramanın geleceği değil. Ama yapay zeka öyle. Zamanla SGE laboratuvarlardan çıkıp milyarlarca kullanıcı için arama sonuçlarına girmeye başlayacak ve üretilen bilgileri web'deki bağlantılarla karıştıracak. Google'ın işini değiştirecek ve muhtemelen web'in çalışma şeklinin bir kısmını altüst edecek. Eğer Google bunu doğru yaparsa, 10 mavi bağlantıyı internetteki tüm bilgiyle takas edecek, hepsi tek bir yerde olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Google Aramalar, yapay zekayı merkeze alıyor: İşte yeni Google