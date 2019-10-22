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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4’te kablosuz şarj işini çözdü

    Google'ın yeni tanıttığı amiral gemisi, geçen yılın aksine kablosuz şarj konusundaki kısıtlamalara sahip değil. Cihaz tüm şarj standlarında tam hızda şarj olabiliyor.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 4’te kablosuz şarj işini çözdü
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    Google’ın geçen yıl tanıttığı amiral gemisi Pixel 3, kablosuz şarj konusunda ciddi kısıtlamalara sahipti. Bu kısıtlamaların başında cihazı sadece Google ürünü Pixel Stand ile tam hızda, yani 10W güçte şarj edebilmek yer alıyordu ve diğer şarj standları sadece 5W güce ulaşabiliyordu. Pixel 4 ile bu durum değişti ve artık tüm şarj standları, cihazı maksimum 11W güçle şarj edebilecek.

    Google Pixel 4’te kablosuz şarj işini çözdü
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    XDADevelopers’tan Mishaal Rahman’a göre, Pixel 4 ve 4XL, 11 Watt kablosuz şarjı destekliyor. Wireless Power Consortium sayfasından da doğrulanan bu bilgi, testlerle de ortaya çıkarıldı ve doğrulandı.

    Bu bilgilerin ve testlerin ışığında, herhangi bir Qi kablosuz şarj adaptörünün 11 Watt güç çıkışı kapasitesi varsa cihazı tam hızda şarj etmesi mümkün. Google’ın pahalı donanımlarına ya da özel sertifikalı cihazlara ihtiyaç yok.



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