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    Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro canlı kanlı videoda görüntülendi

    Google’ın birkaç ay önce gösterdiği yeni akıllı telefonları Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için bekleme sürerken, telefonlar bir YouTube kanalında canlı kanlı bir şekilde ortaya çıktı.
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    Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro videoda görüntülendi
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    Google birkaç ay önce aslında Pixel 7 ve Pixel 7 Pro telefonlarını duyurmuştu. Fakat sadece birkaç fotoğraf ve kısa videolar paylaşmış, telefonlar hakkında detay vermemişti. Şimdi ise YouTube kanalı UnboxTherapy bu telefonları videosunda sergiliyor.

    Paylaşılan videoda çok fazla detaya yer verilmiyor. Tasarımsal açıdan değinilen telefonların boyutları ölçülüyor. Pixel 7 Pro, boyut açısından kardeşi Pixel 6 Pro ile neredeyse aynı ebatlarda, sadece 0.1 mm daha ince ve 2.7 mm daha dar. Referans olması açısından: Google Pixel 6 Pro, 163.9 x 75.9 x 8.9 mm boyutlarında. Google Pixel 7 ise Pixel 6’dan daha kısa ve biraz daha dar görünüyor.

    Bunların dışında şimdiye kadar bildiklerimize göre yeni Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’larda yeni nesil Tensor 2 işlemcisi yer alacak. Bu işlemci Samsung’un 4nm teknolojisi üzerinde inşa ediliyor olacak. Android 13 ile piyasaya adım atacak cihazlar, kamera tarafında Samsung GN1 sensörünü kullanacak. Bu sensör önceki Pixel 6 modellerinde kullanılmıştı. Ayrıca Pixel 7 Pro'nun arkasında 3, Pixel 7'nin ise 2 kamera konumlandırılacak.

    Google Pixel 7 olası çıkış tarihi

    Resmi olmayan bilgilere göre Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, 6 Ekim tarihinde ön sipariş almaya başlayacak. 13 Ekim tarihinde ise raflara girmeye başlayacak. Önceki modellerde olduğu gibi yine Türkiye’de cihazların satışa sunulması beklenmiyor.

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