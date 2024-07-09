Xiaomi 15 Ultra resmen doğrulandı: 2025'te geliyor

Xiaomi 15 Ultra resmen doğrulandı
Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 Ultra, geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılmış ve Çin pazarında satışa sunulmuştu. Xiaomi 15 Ultra'yı konu alan ilk sızıntılar ise 2024'ün ilk çeyreği ve hemen ardından Mart ayına işaret etti. Ancak lansman programı çok daha erkene alınmış olabilir. Öyle ki amiral gemisi telefon, "25010PN30C", "25010PN30G" ve "25010PN30I" model numaralarıyla IMEI veritabanında tespit edildi.
Model numaralarına göz attığımızda ise, "2501" (Ocak 2025) ve "C", "G" ve "I "harfleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar Çin, Global ve Hint modellerini ifade ediyor. Dolayısıyla telefonun Şubat ayında lanse edildiğini görebiliriz. Bu da MWC 2025'e işaret ediyor.
Xiaomi 15 Ultra neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Buna ek olarak Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak telefona, ultrasonik parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Üstelik Xiaomi'nin Xiaomi 13T, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'da da görülen kamera buğulanma sorununu çözmesi bekleniyor.
Xiaomi 15 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak seri üretim sürecinin eylül ayında başlayacağı söyleniyor. Dolayısıyla daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.