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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Ultra resmen doğrulandı: 2025'te geliyor

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi 15 UItra, resmen doğrulandı. Peki Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ardından tanıtılacak akıllı telefon neler sunacak? İşte detaylar...
    Xiaomi 15 Ultra resmen doğrulandı! İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 serisinin ardından tanıtılan Xiaomi 14 Ultra, sahip olduğu özellikleri ile kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Günümüzde ise Xiaomi, bir sonraki telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro üzerinde çalışıyor. Bunu ise  Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Geçtiğimiz saatlerde ise, Xiaomi 15 UItra  IMEI veritabanında görüldü.

    Xiaomi 15 Ultra resmen doğrulandı

    Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 Ultra, geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılmış ve Çin pazarında satışa sunulmuştu. Xiaomi 15 Ultra'yı konu alan ilk sızıntılar ise 2024'ün ilk çeyreği ve hemen ardından Mart ayına işaret etti. Ancak lansman programı çok daha erkene alınmış olabilir. Öyle ki amiral gemisi telefon, "25010PN30C", "25010PN30G" ve "25010PN30I" model numaralarıyla IMEI veritabanında tespit edildi. 

    Model numaralarına göz attığımızda ise, "2501" (Ocak 2025) ve "C", "G" ve "I "harfleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar Çin, Global ve Hint modellerini ifade ediyor. Dolayısıyla telefonun Şubat ayında lanse edildiğini görebiliriz. Bu da MWC 2025'e işaret ediyor. 

    Xiaomi 15 Ultra neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Buna ek olarak Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak telefona, ultrasonik parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Üstelik Xiaomi'nin Xiaomi 13T, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'da da görülen kamera buğulanma sorununu çözmesi bekleniyor. 

    Xiaomi 15 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak seri üretim sürecinin eylül ayında başlayacağı söyleniyor. Dolayısıyla daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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