Google Pixel 9 serisinin bütün kamera detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Google'ın, 13 Ağustos'ta Pixel 9 serisini tanıtması bekleniyor. Tanıtımdan önce telefonların kameralarına dair bütün ayrıntılar ortaya çıktı. Android Authority tarafından ortaya çıkarılan bilgiler, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 XL ve Pixel 9 Pro Fold'un kamera sensörlerini ve lenslerini ortaya koyuyor.

Pixel 9 serisinde kameralar değişiyor

Elde edilen bilgilere göre, Google tüm cihazlar için önemli revizyona gidiyor. Ana kamera, Pixel 8 serisiyle aynı kalsa da diğer kameralarda önemli değişiklikler gerçekleşecek. Pixel 9 ve 9 Pro'da ultra geniş açı sensör, 50 MP çözünürlüğündeki Sony IMX858'e terfi ettiriliyor. Aynı sensör, Pixel 9 Pro ve Pro XL modellerinin periskop kamerasında da yer alacak. Özellikle Pixel 8'deki eski 12 MP Sony IMX386 sensörün terk edilmesi güzel bir gelişme olmuş.

Kameralar Pixel 8 Pixel 9 Pixel 8 Pro Pixel 9 Pro & Pro XL Pixel Fold Pixel 9 Fold Pro Ana Samsung GNK

1/1.31" 50 MP OIS Samsung GNK

1/1.31" 50 MP OIS Samsung GNK

1/1.31" 50 MP OIS Samsung GNK

1/1.31" 50 MP OIS Sony IMX787

48 MP OIS Sony IMX787

48 MP OIS Ultra geniş Sony IMX386

1/2.8" 12 MP Sony IMX858

1/2.51" 50 MP Sony IMX787

48 MP Sony IMX858

1/2.51" 50 MP Sony IMX386

1/2.8" 12 MP Samsung 3LU

1/3.2" 12 MP Telefoto - - Samsung GM5

1/2.55" 48 MP OIS Sony IMX858

1/2.51" 50 MP OIS Samsung 3J1

1/3" 10.5 MP OIS Samsung 3J1

1/3" 10.5 MP OIS Öz çekin Samsung 3J1

1/3" 10.5 MP Samsung 3J1

1/3" 10.5 MP AF Samsung 3J1

1/3" 10.5 MP AF Sony IMX858

1/2.51" 50 MP AF Sony IMX355

1/2.8" 8 MP Samsung 3K1

1/3.94" 10 MP Dış ekran öz çekim - - - - Samsung 3J1

1/3" 10.5 MP AF Samsung 3K1

1/3.94" 10 MP

İlginçtir ki Pixel 9 Pro ve Pro XL yeni telefoto sensörünü alırken, Fold modelinde eski sensör (Sony IMX787) ile devam ediliyor. Android Authority bunun, katlanabilir cihazın önceki modelden 2 mm daha ince olması ve fiziksel olarak daha büyük bir sensör için yer olmaması nedeniyle olduğunu tahmin ediyor.

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Kaynak ayrıca Google'ın nihayet 8K video kaydını destekleyeceğini de belirtiyor. Teorik olarak hem Tensor G3 yonga seti hem de Samsung GNK sensörü bunu işleyebilecek kapasitede olsa da Google bu desteği sunmuyordu.

Bütün Pixel 9 modellerinin geçtiğimiz seneye kıyasla daha pahalı olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Avrupa fiyatlarına göre, Pixel 9, Pro, Pro XL ve Pro Fold'un sırasıyla, 899 euro, 1.099 euro, 1.199 euro ve 1.899 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.

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Google Pixel 9 serisinin bütün kamera detayları ortaya çıktı