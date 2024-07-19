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    Google Pixel 9 serisinin bütün kamera detayları ortaya çıktı

    Google'ın, 13 Ağustos'ta Pixel 9 serisini tanıtması bekleniyor. Dört modelin tanıtılacağı etkinlikten önce, telefonların bütün kamera detayları ortaya çıktı. Kamerada önemli iyileşmeler olacak.
    Google Pixel 9 serisinin bütün kamera detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google'ın, 13 Ağustos'ta Pixel 9 serisini tanıtması bekleniyor. Tanıtımdan önce telefonların kameralarına dair bütün ayrıntılar ortaya çıktı. Android Authority tarafından ortaya çıkarılan bilgiler, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 XL ve Pixel 9 Pro Fold'un kamera sensörlerini ve lenslerini ortaya koyuyor.

    Pixel 9 serisinde kameralar değişiyor

    Elde edilen bilgilere göre, Google tüm cihazlar için önemli revizyona gidiyor. Ana kamera, Pixel 8 serisiyle aynı kalsa da diğer kameralarda önemli değişiklikler gerçekleşecek. Pixel 9 ve 9 Pro'da ultra geniş açı sensör, 50 MP çözünürlüğündeki Sony IMX858'e terfi ettiriliyor. Aynı sensör, Pixel 9 Pro ve Pro XL modellerinin periskop kamerasında da yer alacak. Özellikle Pixel 8'deki eski 12 MP Sony IMX386 sensörün terk edilmesi güzel bir gelişme olmuş.

    Kameralar Pixel 8 Pixel 9 Pixel 8 Pro Pixel 9 Pro & Pro XL Pixel Fold Pixel 9 Fold Pro
    Ana Samsung GNK
    1/1.31" 50 MP OIS    		 Samsung GNK
    1/1.31" 50 MP OIS    		 Samsung GNK
    1/1.31" 50 MP OIS    		 Samsung GNK
    1/1.31" 50 MP OIS    		 Sony IMX787
    48 MP OIS    		 Sony IMX787
    48 MP OIS
    Ultra geniş Sony IMX386
    1/2.8" 12 MP    		 Sony IMX858
    1/2.51" 50 MP    		 Sony IMX787
    48 MP    		 Sony IMX858
    1/2.51" 50 MP    		 Sony IMX386
    1/2.8" 12 MP    		 Samsung 3LU
    1/3.2" 12 MP
    Telefoto - - Samsung GM5
    1/2.55" 48 MP OIS    		 Sony IMX858
    1/2.51" 50 MP OIS    		 Samsung 3J1
    1/3" 10.5 MP OIS    		 Samsung 3J1
    1/3" 10.5 MP OIS
    Öz çekin Samsung 3J1
    1/3" 10.5 MP    		 Samsung 3J1
    1/3" 10.5 MP AF    		 Samsung 3J1
    1/3" 10.5 MP AF    		 Sony IMX858
    1/2.51" 50 MP AF    		 Sony IMX355
    1/2.8" 8 MP    		 Samsung 3K1
    1/3.94" 10 MP
    Dış ekran öz çekim - - - - Samsung 3J1
    1/3" 10.5 MP AF    		 Samsung 3K1
    1/3.94" 10 MP

    İlginçtir ki Pixel 9 Pro ve Pro XL yeni telefoto sensörünü alırken, Fold modelinde eski sensör (Sony IMX787) ile devam ediliyor. Android Authority bunun, katlanabilir cihazın önceki modelden 2 mm daha ince olması ve fiziksel olarak daha büyük bir sensör için yer olmaması nedeniyle olduğunu tahmin ediyor.

    Kaynak ayrıca Google'ın nihayet 8K video kaydını destekleyeceğini de belirtiyor. Teorik olarak hem Tensor G3 yonga seti hem de Samsung GNK sensörü bunu işleyebilecek kapasitede olsa da Google bu desteği sunmuyordu.

    Bütün Pixel 9 modellerinin geçtiğimiz seneye kıyasla daha pahalı olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Avrupa fiyatlarına göre, Pixel 9, Pro, Pro XL ve Pro Fold'un sırasıyla, 899 euro, 1.099 euro, 1.199 euro ve 1.899 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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