Google Pixel 9 serisinin bütün kamera detayları ortaya çıktı

Pixel 9 serisinde kameralar değişiyor
Elde edilen bilgilere göre, Google tüm cihazlar için önemli revizyona gidiyor. Ana kamera, Pixel 8 serisiyle aynı kalsa da diğer kameralarda önemli değişiklikler gerçekleşecek. Pixel 9 ve 9 Pro'da ultra geniş açı sensör, 50 MP çözünürlüğündeki Sony IMX858'e terfi ettiriliyor. Aynı sensör, Pixel 9 Pro ve Pro XL modellerinin periskop kamerasında da yer alacak. Özellikle Pixel 8'deki eski 12 MP Sony IMX386 sensörün terk edilmesi güzel bir gelişme olmuş.
|Kameralar
|Pixel 8
|Pixel 9
|Pixel 8 Pro
|Pixel 9 Pro & Pro XL
|Pixel Fold
|Pixel 9 Fold Pro
|Ana
|Samsung GNK
1/1.31" 50 MP OIS
|Samsung GNK
1/1.31" 50 MP OIS
|Samsung GNK
1/1.31" 50 MP OIS
|Samsung GNK
1/1.31" 50 MP OIS
|Sony IMX787
48 MP OIS
|Sony IMX787
48 MP OIS
|Ultra geniş
|Sony IMX386
1/2.8" 12 MP
|Sony IMX858
1/2.51" 50 MP
|Sony IMX787
48 MP
|Sony IMX858
1/2.51" 50 MP
|Sony IMX386
1/2.8" 12 MP
|Samsung 3LU
1/3.2" 12 MP
|Telefoto
|-
|-
|Samsung GM5
1/2.55" 48 MP OIS
|Sony IMX858
1/2.51" 50 MP OIS
|Samsung 3J1
1/3" 10.5 MP OIS
|Samsung 3J1
1/3" 10.5 MP OIS
|Öz çekin
|Samsung 3J1
1/3" 10.5 MP
|Samsung 3J1
1/3" 10.5 MP AF
|Samsung 3J1
1/3" 10.5 MP AF
|Sony IMX858
1/2.51" 50 MP AF
|Sony IMX355
1/2.8" 8 MP
|Samsung 3K1
1/3.94" 10 MP
|Dış ekran öz çekim
|-
|-
|-
|-
|Samsung 3J1
1/3" 10.5 MP AF
|Samsung 3K1
1/3.94" 10 MP
İlginçtir ki Pixel 9 Pro ve Pro XL yeni telefoto sensörünü alırken, Fold modelinde eski sensör (Sony IMX787) ile devam ediliyor. Android Authority bunun, katlanabilir cihazın önceki modelden 2 mm daha ince olması ve fiziksel olarak daha büyük bir sensör için yer olmaması nedeniyle olduğunu tahmin ediyor.
Kaynak ayrıca Google'ın nihayet 8K video kaydını destekleyeceğini de belirtiyor. Teorik olarak hem Tensor G3 yonga seti hem de Samsung GNK sensörü bunu işleyebilecek kapasitede olsa da Google bu desteği sunmuyordu.
Bütün Pixel 9 modellerinin geçtiğimiz seneye kıyasla daha pahalı olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Avrupa fiyatlarına göre, Pixel 9, Pro, Pro XL ve Pro Fold'un sırasıyla, 899 euro, 1.099 euro, 1.199 euro ve 1.899 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.