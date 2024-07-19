Tam Boyutta Gör Made by Google etkinliğine bir aydan az bir süre kala Pixel 9 serisi sızıntılar aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Bu sızıntılardan bıkan Google, yeni Pixel 9 Pro'yu ve Pixel 9 Pro Fold'u kendisi göstermeye karar verdi.

Google, Pixel serisinin kısa tanıtım videolarını yayınladı

Teknoloji devi iki modelinde en azından bir kısmını ortaya çıkaran iki ayrı tanıtım videosu yayınladı. Ayrıca Google'ın Mayıs ayında yaptığı tüm duyuruları göz önünde bulundurduğumuzda şaşırtıcı olmayan bir şekilde AI ve Gemini entegrasyonunu da ima ediyor.

Google Pixel 9 serisinin fiyatları lansman öncesi sızdırıldı 6 gün önce eklendi

Google'ın ön sipariş sayfasında yayınlanan video ve görseller, uçtan uca çubuk formatının yerini daha hap şeklinde bir yapının aldığı yeniden tasarlanmış kamera dizilimine dair doğru bir görüntü sunuyor.

İşte Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold kısa tanıtım videoları:

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Google, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold'un ilk videosunu paylaştı