Google Pixel telefonlara ilgi artıyor: İşte satış rakamları

Pixel telefonlar ne kadar sattı?
IDC’nin sağladığı verilere göre, Google Pixel telefonlar 2016 - 2023 arasında 37.9 milyon sattı. Bu, Pixel serisinin şimdiye kadarki tüm yaşam döngüsü. Satışların son yıllarda çift haneli rakamlarla arttığı belirtiliyor. Bu, iPhone satışlarıyla kıyaslandığında çok büyük bir rakam değil ancak satışların istikrarlı bir şekilde artması dikkat çekici.
Geçmişe yönelik olarak, Google, 2018’de 4 milyon adet Pixel telefon satışı gerçekleştirdi. 2019 yılında satışlar 7.2 milyona ulaştı. Pixel 7’nin çıkışından hemen önce satışlar 27.6 milyon adede ulaştı.
Japonya en büyük pazar
Temmuz ayında Japonya’nın Pixel telefonlar için Google’ın en büyük pazarı olduğu ortaya çıktı. Hatta iPhone’un pazar payını azalttı. Google, Kuzey Amerika’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışları azalmayan tek akıllı telefon markası oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.