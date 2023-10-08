Tam Boyutta Gör Google Pixel, küresel akıllı telefon pazarında konumunu giderek iyileştiriyor. Pixel 8 serisinin çıkışıyla birlikte güncellenen rakamlar gösteriyor ki, Google Pixel telefonlara ilgi hızla artıyor. Pixel telefonların şu ana kadar 40 milyon adede yakın sattığı kaydedildi.

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Pixel telefonlar ne kadar sattı?

IDC’nin sağladığı verilere göre, Google Pixel telefonlar 2016 - 2023 arasında 37.9 milyon sattı. Bu, Pixel serisinin şimdiye kadarki tüm yaşam döngüsü. Satışların son yıllarda çift haneli rakamlarla arttığı belirtiliyor. Bu, iPhone satışlarıyla kıyaslandığında çok büyük bir rakam değil ancak satışların istikrarlı bir şekilde artması dikkat çekici.

Geçmişe yönelik olarak, Google, 2018’de 4 milyon adet Pixel telefon satışı gerçekleştirdi. 2019 yılında satışlar 7.2 milyona ulaştı. Pixel 7’nin çıkışından hemen önce satışlar 27.6 milyon adede ulaştı.

Japonya en büyük pazar

Temmuz ayında Japonya’nın Pixel telefonlar için Google’ın en büyük pazarı olduğu ortaya çıktı. Hatta iPhone’un pazar payını azalttı. Google, Kuzey Amerika’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışları azalmayan tek akıllı telefon markası oldu.

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Google Pixel telefonlara ilgi artıyor: İşte satış rakamları