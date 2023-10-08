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    Google Pixel telefonlara ilgi artıyor: İşte satış rakamları

    Saf Android deneyimi yaşamak isteyenlerin tercihi Google Pixel telefonlara ilgi giderek büyüyor. Peki, Google'ın akıllı telefonları şimdiye dek ne kadar sattı? İşte güncel satış rakamları:
    google pixel telefon satış rakamları Tam Boyutta Gör
    Google Pixel, küresel akıllı telefon pazarında konumunu giderek iyileştiriyor. Pixel 8 serisinin çıkışıyla birlikte güncellenen rakamlar gösteriyor ki, Google Pixel telefonlara ilgi hızla artıyor. Pixel telefonların şu ana kadar 40 milyon adede yakın sattığı kaydedildi.

    Pixel telefonlar ne kadar sattı?

    IDC’nin sağladığı verilere göre, Google Pixel telefonlar 2016 - 2023 arasında 37.9 milyon sattı. Bu, Pixel serisinin şimdiye kadarki tüm yaşam döngüsü. Satışların son yıllarda çift haneli rakamlarla arttığı belirtiliyor. Bu, iPhone satışlarıyla kıyaslandığında çok büyük bir rakam değil ancak satışların istikrarlı bir şekilde artması dikkat çekici.

    Geçmişe yönelik olarak, Google, 2018’de 4 milyon adet Pixel telefon satışı gerçekleştirdi. 2019 yılında satışlar 7.2 milyona ulaştı. Pixel 7’nin çıkışından hemen önce satışlar 27.6 milyon adede ulaştı.

    Japonya en büyük pazar

    Temmuz ayında Japonya’nın Pixel telefonlar için Google’ın en büyük pazarı olduğu ortaya çıktı. Hatta iPhone’un pazar payını azalttı. Google, Kuzey Amerika’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışları azalmayan tek akıllı telefon markası oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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