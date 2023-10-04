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    İşte Google'ın yeni akıllı saati: Pixel Watch 2

    Google, 4 Ekim'de Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun yanı sıra yeni akıllı saatini tanıttı. Google Pixel Watch 2, daha hızlı ve yeni sağlık, güvenlik özellikleriyle geliyor.
    google pixel watch 2 akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel Watch 2, ilk nesle kıyasla hem tasarımsal hem de donanımsal olarak geliştirmeler sunuyor. Pixel Watch 2, daha hızlı performans ve her zaman açık ekranla tüm gün süren pil ömrü sunması ve Google’ın şimdiye kadarki en doğru kalp atış hızı takipçisi olmasının yanında yeni güvenlik özellikleri ve sensörlerle geliyor.

    Google Pixel Watch 2 fiyatı ve çıkış tarihi

    Google Pixel Watch 2, mat siyah, parlak gümüş ve altın renkte tek kasa boyutuyla geliyor. Porselen, obsidyen, ela gibi farklı renkte kayış seçenekleri mevcut. Pixel Watch 2’nin fiyatı 349 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma Bluetooth ve WiFi modeli için geçerli. LTE modelin fiyatı 399 dolar.

    Pixel Watch 2, Google Store, Amazon ve Best Buy üzerinden bugün ön siparişe açıldı. Pixel Watch 2 çıkış tarihi 12 Ekim.

    Google Pixel Watch 2 özellikleri

    Pixel Watch 2, yepyeni kalp atış hızı sensörü ve yapay zeka destekli kalp atış hızı ölçümleri, stres yönetimi tespiti ve müdahalesi ile otomatik başlatma/durdurma, tempo antrenmanı özelleştirme, kalp atış hızı bölgesi antrenmanı gibi yeni fitness özellikleri ile geliyor. Saat, her zaman açık ekran özelliği açıkken tek şarjla 24 saate kadar pil ömrü sunuyor ve 75 dakikada tüm gün kullanım sağlayacak düzeyde şarj oluyor. Google, saatin 30 dakikada %50 şarj düzeyine ulaştığını iddia ediyor. Performans tarafında, tamamen yeni (detaylar belirtilmedi) dört çekirdekli işlemci kullanılmış.

    Pixel Watch 2’de kullanıcıların aile üyeleri veya arkadaşlarıyla yer bildirimi yapmaları gerektiğinde zamanlayıcıyı aktif etmelerini sağlayan Safety Check dahil bir dizi yeni güvenlik özelliği ile geliyor. Saatte derin uyku takibi, EKG okuma, kandaki oksijen takibinin yanı sıra cilt sıcaklığı algılama gibi sağlık özellikleri mevcut. Uyku profili aracı gibi bazı gelişmiş sağlık özellikleri Fitbit Premium üyelik gerektiriyor.

    Yeni Pixel Watch, Google Haritalar, Google Asistan, Google Play desteğinin yanı sıra arama, mesaj, e-posta ve uygulama bildirimleri getiren Wear OS 4 ile geliyor. Saat yalnızca Google Pixel telefonlarla değil, Samsung Galaxy gibi diğer Android telefonlarla da uyumlu olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    etimesgut nasıl bir yer unutumuvermiş nasıl yazılır tdk erkek muhabbet kuşunun karnı neden şişer 909 nerenin kodu benzinlikte araba yıkama

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