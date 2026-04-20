Geniş katlanır telefon Huawei Pura X Max tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei Pura X Max katlanan telefon neler sunuyor?
Huawei Pura X Max, 3:2 formatında kompakt 5.4 inçlik ikincil ekrana sahip; bu, Samsung Galaxy Z Fold7'den önemli ölçüde daha geniş. OLED panel, ikinci nesil Kunlun Glass ile çizilmelere karşı korunuyor, kare hızı 1 Hz ile 120 Hz arasında ayarlanıyor ve çözünürlük 1.848 x 1.264 piksel.
Pura X Max açıldığında yatay formatta 7.7 inçlik bir ekran ortaya çıkıyor, bu ekran kalem desteği sunuyor. Ana ekran 2584 × 1828 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. IP59 sertifikalı ve dolayısıyla su geçirmez katlanabilir telefon, açık halde 5.2 mm, katlanmış halde ise 11.2 mm kalınlığında. Ekranların en boy oranının yanı sıra, kameralar da cihazın en önemli özelliklerinden biri.
Huawei, 50 MP f/1.4 - 4.0 ana kamera, 12.5 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 3.5x optik zoom yapabilen 50 MP f/2.2 periskop telefoto kamera yerleştirmiş. Hem ana hem de ikinci ekranda 8 MP selfie kamerası bulunuyor. 5300 mAh'lik batarya, USB-C üzerinden 66 watt'a kadar şarj hızı sunuyor, kablosuz şarj ise maksimum 50 watt'a kadar. HiSilicon Kirin 9030 Pro ARM işlemcili telefon, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 bağlantısını destekliyor.
Huawei Pura X Max, HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle geliyor. Yazılım, Huawei’nin yardımcı yapay zeka sistemi olarak adlandırdığı bir sistemle birlikte geliştirilmiş Xiaoyi Smart Brain’i sunuyor. Bu sistem, Amap, Zhihu, Didi, Baidu Maps ve DingTalk gibi uygulamalarla entegre olarak, asistanı günlük görevlerde daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Xiaoyi Help, Time Machine, yapay zeka destekli not alma ve fotoğraf düzenleme araçları dahil olmak üzere başka yapay zeka özellikleri de sunuyor.
Huawei Pura X Max katlanır telefon fiyatı ne kadar?
- 12GB+256GB: 10,999 yuan (1.613 dolar)
- 12GB+512GB: 11,999 yuan (1.759 dolar)
- 16GB+512GB Collector’s Edition: 12,999 yuan (1.906 dolar)
- 16GB+1TB Collector’s Edition: 13,999 yuan (2.053 dolar)
Huawei Pura X Max özellikleri
- İç ekran: 7.7 inç, 2584x1828, 120Hz, OLED
- Dış ekran: 5.4 inç, 1848x1264, 120Hz, OLED
- İşlemci: Kirin 9030 Pro
- Bellek: 12 GB / 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB
- İşletim sistemi: HarmonyOS 6.1
- Arka kamera: 50MP (f/1.4-f/4.0 değişken diyafram) + 12.5MP (ultra geniş açılı f/2.2) + 50MP 3.5x telefoto kamera f/2.2 diyafram)
- Ön kameralar: 8MP (f/2.2 dahili / f/2.4 harici)
- Boyut: 166.5 x 120 x 5.2 mm (açık); 85 x 120 x 11.2 mm (katlanmış)
- Ağırlık: 229g
- Toz ve suya dayanıklılık: IP58, IP59
- Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C 3.1 GEN1
- Batarya: 5300mAh pil, 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj
