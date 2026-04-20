Geniş katlanır telefon Huawei Pura X Max tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple'ın geniş katlanabilir iPhone çıkaracağı uzun zamandır konuşuluyor ancak Huawei, ilk geniş, kitap tarzı katlanabilir telefonuyla Apple'ı geride bıraktı. Planlandığı gibi, şirket bugün yeni Pura 90 serisiyle birlikte Pura X Max'i duyurdu.

Huawei Pura X Max katlanan telefon neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Pura X Max, dünyanın en sıra dışı katlanabilir akıllı telefonlarından biri olarak kendini gösteriyor. Özellikle geniş ekranıyla Apple iPhone Fold'u anımsatan bir formata sahip olan cihaz, kalemle mini bir tablete dönüşüyor, üçlü kamerası da etkileyici.

Huawei Pura X Max, 3:2 formatında kompakt 5.4 inçlik ikincil ekrana sahip; bu, Samsung Galaxy Z Fold7'den önemli ölçüde daha geniş. OLED panel, ikinci nesil Kunlun Glass ile çizilmelere karşı korunuyor, kare hızı 1 Hz ile 120 Hz arasında ayarlanıyor ve çözünürlük 1.848 x 1.264 piksel.

Pura X Max açıldığında yatay formatta 7.7 inçlik bir ekran ortaya çıkıyor, bu ekran kalem desteği sunuyor. Ana ekran 2584 × 1828 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. IP59 sertifikalı ve dolayısıyla su geçirmez katlanabilir telefon, açık halde 5.2 mm, katlanmış halde ise 11.2 mm kalınlığında. Ekranların en boy oranının yanı sıra, kameralar da cihazın en önemli özelliklerinden biri.

Huawei, 50 MP f/1.4 - 4.0 ana kamera, 12.5 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 3.5x optik zoom yapabilen 50 MP f/2.2 periskop telefoto kamera yerleştirmiş. Hem ana hem de ikinci ekranda 8 MP selfie kamerası bulunuyor. 5300 mAh'lik batarya, USB-C üzerinden 66 watt'a kadar şarj hızı sunuyor, kablosuz şarj ise maksimum 50 watt'a kadar. HiSilicon Kirin 9030 Pro ARM işlemcili telefon, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 bağlantısını destekliyor.

Huawei Pura X Max, HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle geliyor. Yazılım, Huawei’nin yardımcı yapay zeka sistemi olarak adlandırdığı bir sistemle birlikte geliştirilmiş Xiaoyi Smart Brain’i sunuyor. Bu sistem, Amap, Zhihu, Didi, Baidu Maps ve DingTalk gibi uygulamalarla entegre olarak, asistanı günlük görevlerde daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Xiaoyi Help, Time Machine, yapay zeka destekli not alma ve fotoğraf düzenleme araçları dahil olmak üzere başka yapay zeka özellikleri de sunuyor.

Huawei Pura X Max katlanır telefon fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Huawei Pura X Max ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Telefonun başlangıç fiyatı 10.999 yuan (1.613 dolar). Bu fiyatlandırma, 12 GB RAM ve 256 GB model için geçerli. 16 GB RAM 1 TB depolama alan sunan üst model için fiyatlandırma 13.999 yuan (2.053 dolar).

12GB+256GB: 10,999 yuan (1.613 dolar)

12GB+512GB: 11,999 yuan (1.759 dolar)

16GB+512GB Collector’s Edition: 12,999 yuan (1.906 dolar)

16GB+1TB Collector’s Edition: 13,999 yuan (2.053 dolar)

Huawei Pura X Max özellikleri

İç ekran: 7.7 inç, 2584x1828, 120Hz, OLED

Dış ekran: 5.4 inç, 1848x1264, 120Hz, OLED

İşlemci: Kirin 9030 Pro

Bellek: 12 GB / 16 GB RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

İşletim sistemi: HarmonyOS 6.1

Arka kamera: 50MP (f/1.4-f/4.0 değişken diyafram) + 12.5MP (ultra geniş açılı f/2.2) + 50MP 3.5x telefoto kamera f/2.2 diyafram)

Ön kameralar: 8MP (f/2.2 dahili / f/2.4 harici)

Boyut: 166.5 x 120 x 5.2 mm (açık); 85 x 120 x 11.2 mm (katlanmış)

Ağırlık: 229g

Toz ve suya dayanıklılık: IP58, IP59

Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C 3.1 GEN1

Batarya: 5300mAh pil, 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

Huawei Pura X Max tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

