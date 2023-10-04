Termometreli akıllı telefon Google Pixel 8 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro fiyatı ne kadar?
- Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ne zaman çıkacak?
- Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro özellikleri
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Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro fiyatı ne kadar?
Google Pixel 8 fiyatı 699 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 128GB depolama alanlı model için geçerli. Pixel 8 256GB modelin fiyatı 759 dolar.
Google Pixel 8 Pro’nun fiyatı 999 dolardan başlıyor. Pixel 8 Pro, 128GB, 256GB ve 1TB depolama seçenekleriyle geliyor. Fiyatlandırma sırasıyla 999 dolar, 1059 dolar, 1179 dolar ve 1399 dolar.
Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ne zaman çıkacak?
Pixel 8 serisi, 4 Ekim’de Google Store ve Amazon, Best Buy sitesinde ön siparişe açıldı. Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro çıkış tarihi 12 Ekim.
Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro özellikleri
Pixel 8, 120Hz yenileme hızına sahip 6.2 inç ekrana sahip. Pixel 7’ye kıyasla ekran biraz küçük ancak çok daha akıcı deneyim sunacağı kesin. Ekran, 2000 nit parlaklık sağlıyor. Pixel 8, Pixel 7’nin 50MP birincil kamera, 12MP ultra geniş kamera özelliklerini korurken, Pixel 7 Pro’ya özel olan makro odaklama moduna sahip. Bu mod, detaylı ve net yakın çekim fotoğraflar elde etmenize olanak tanıyor. Telefon, 24w kablolu, 18w kablosuz şarjı destekleyen 4485 mAh bataryadan güç alıyor. Ön kamera 10.5 megapiksel.
Yeni mat cam arka yüzüyle dikkat çeken Pixel 8 Pro modeli, gelişmiş performans ve verimlilik için ekran çözünürlüğünü dinamik olarak ayarlayan (1-120Hz) yenileme hızına sahip 6.7 inç ekrana sahip. Ekran, maksimum 2400 nit parlaklık sağlıyor. Pixel 8 Pro’da Pixel 7 Pro’daki 50MP ana kamera, 48MP telefoto (5x optik zoom) kamera bulunuyor ancak ultra geniş lens 48MP’e yükseltildi. Google, ayrıca Pro modelinin düşük ışıkta fotoğraf ve video özelliklerini yazılım destekli Super Res 30x zoom ile geliştirdi. Ön tarafta 10.5MP kamera mevcut.
Her iki model de videolarda farklı ses öğelerini ayırmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan yeni Magic Eraser, metni önemli noktalara göre özetleyebilen gelişmiş, yapay zeka destekli Google Asistan, rehberde kayıtlı olmayan aramaların yanıtlanması için gelişmiş Arama Filtreleme ve birden fazla grup fotoğrafı çekip her kişinin yüzünü değiştirmenize olanak tanıyan En İyi Çekim özelliğiyle geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.