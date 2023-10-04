Termometreli akıllı telefon Google Pixel 8 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Google Pixel 8 serisi resmî olarak tanıtıldı. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, en yeni Tensor G3 çipi, yerleşik termometre, kamera ve ekranda iyileştirmeler, Google AI tarafından desteklenen yeni özelliklerle geliyor.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro fiyatı ne kadar?

Google Pixel 8 fiyatı 699 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 128GB depolama alanlı model için geçerli. Pixel 8 256GB modelin fiyatı 759 dolar.

Google Pixel 8 Pro’nun fiyatı 999 dolardan başlıyor. Pixel 8 Pro, 128GB, 256GB ve 1TB depolama seçenekleriyle geliyor. Fiyatlandırma sırasıyla 999 dolar, 1059 dolar, 1179 dolar ve 1399 dolar.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ne zaman çıkacak?

Pixel 8 serisi, 4 Ekim’de Google Store ve Amazon, Best Buy sitesinde ön siparişe açıldı. Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro çıkış tarihi 12 Ekim.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör Hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro, Google’ın en yeni Tensor G3 işlemcisini kullanıyor. Çip, Google’ın en yeni yapay zeka makine öğrenimi yeteneğiyle bir dizi yeni özellik getiriyor. Her iki telefon da 7 yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacak. Bu, en fazla 3 yıl yazılım güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi alan son Pixel modellere göre büyük bir gelişme.

Pixel 8, 120Hz yenileme hızına sahip 6.2 inç ekrana sahip. Pixel 7’ye kıyasla ekran biraz küçük ancak çok daha akıcı deneyim sunacağı kesin. Ekran, 2000 nit parlaklık sağlıyor. Pixel 8, Pixel 7’nin 50MP birincil kamera, 12MP ultra geniş kamera özelliklerini korurken, Pixel 7 Pro’ya özel olan makro odaklama moduna sahip. Bu mod, detaylı ve net yakın çekim fotoğraflar elde etmenize olanak tanıyor. Telefon, 24w kablolu, 18w kablosuz şarjı destekleyen 4485 mAh bataryadan güç alıyor. Ön kamera 10.5 megapiksel.

Yeni mat cam arka yüzüyle dikkat çeken Pixel 8 Pro modeli, gelişmiş performans ve verimlilik için ekran çözünürlüğünü dinamik olarak ayarlayan (1-120Hz) yenileme hızına sahip 6.7 inç ekrana sahip. Ekran, maksimum 2400 nit parlaklık sağlıyor. Pixel 8 Pro’da Pixel 7 Pro’daki 50MP ana kamera, 48MP telefoto (5x optik zoom) kamera bulunuyor ancak ultra geniş lens 48MP’e yükseltildi. Google, ayrıca Pro modelinin düşük ışıkta fotoğraf ve video özelliklerini yazılım destekli Super Res 30x zoom ile geliştirdi. Ön tarafta 10.5MP kamera mevcut.

Her iki model de videolarda farklı ses öğelerini ayırmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan yeni Magic Eraser, metni önemli noktalara göre özetleyebilen gelişmiş, yapay zeka destekli Google Asistan, rehberde kayıtlı olmayan aramaların yanıtlanması için gelişmiş Arama Filtreleme ve birden fazla grup fotoğrafı çekip her kişinin yüzünü değiştirmenize olanak tanıyan En İyi Çekim özelliğiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Pixel 8 Pro, kamera sisteminin yanındaki sensörü kullanarak nesneleri tanıyıp sıcaklıklarını gösteren yerleşik termometreye sahip. Telefon, 30w kablolu, 23w kablosuz şarjı destekleyen 5050 mAh bataryadan güç alıyor.

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Google Pixel 8 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri