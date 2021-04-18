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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Project Zero, kullanıcıların yamaları yükleyebilmeleri için 30 gün ek süre tanıyor

    Project Zero, güvenlik açığı ifşa politikalarında bazı değişiklikler yaptığını duyurdu. Kullanıcılara bir kusurun teknik ayrıntılarını açıklamadan önce yamaları yüklemeleri için 30 gün ek süre tanıdı.
    18 Nisan 2021, 16:30 (2 sa.)
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Project Zero, kullanıcıların yamaları yükleyebilmeleri için 30 gün ek süre tanıyor
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    Sıfır gün olarak bilinen güvenlik açıklarının sayısını azaltmakla görevli Google Project Zero, bir kusurun teknik ayrıntılarını açıklamadan önce kullanıcılara yamaları yüklemeleri için 30 gün ek süre tanıyacak. Bu ekstra süre ile daha fazla kullanıcının ortaya çıkan düzeltmeyi yüklemesine izin vermesi amaçlanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Google Telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydedecek"

    Gelecek yıl süreler kısalacak

    Daha önce, bir güvenlik açığının teknik dokümantasyonu, bir düzeltme ekinin yayınlanıp yayınlanmadığına bakılmaksızın, 90 günlük süre biter bitmez paylaşılıyordu. Yeni modelde, bu süre içinde bir yama yayınlanırsa ekip, incelemesinin teknik ayrıntılarını paylaşmak için yama yayınlandıktan sonra 30 gün bekleyecek. 

    Project Zero yöneticisi Tim Willis bir blog gönderisinde: "Bir "90 + 30" modeline geçmek, yamayı benimseme süresinden düzeltme süresini ayırmamıza, saldırgan / savunucu değiş tokuşları ve teknik ayrıntıların paylaşımı konusundaki tartışmaları azaltmamıza ve aynı zamanda son kullanıcıların bilinen saldırılara karşı savunmasız kaldığı süreyi azaltmayı sağlar." ifadelerine yer verdi.

    Project Zero ekibi, yakın gelecekte ifşa son tarihini kısaltmaya çalışacakları için bu rahat politikanın çok uzun süre devam etmeyeceğini belirtiyor. Ekip, blog göndersinde 2022 için muhtemelen 84 + 28 modeline geçebileceklerini ima ediyor.



    https://www.theverge.com/2021/4/17/22389135/google-project-zero-30-day-grace-period-security-bugs
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