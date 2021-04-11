Google Telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydedecek

Google, geçtiğimiz yıl bazı bölgelerde Telefon uygulamasında aramaları kaydetme özelliğini kullanıma sundu. Teknoloji devi uygulamada, kullanıcıların rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları otomatik olarak kaydetmesine olanak tanıyan bir güncelleme yayınlıyor.
Ayrıca Bkz. "Google, Pixel 5a'nın iptal edildiği söylentilerine cevap verdi: Bu yıl piyasaya sürülecek"İlginizi Çekebilir Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek
Şu an için belirli kullanıcılarla sınırlı
İlk kez bu yıl Ocak ayında Telefon uygulamasının sürüm 59 kaynak kodlarında ortaya çıkan rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları otomatik kaydetme özelliği artık uygulamada yerleşik olarak sunuluyor.
Yeni özelliğe şu an için yalnızca geçtiğimiz yıl aramaları kaydetme özelliğine sahip kullanıcılar erişilebiliyor. Arama ayarlarında karşılarına çıkan 'Her zaman kaydet' başlığı altında seçenekler görünüyor.
İki farklı seçenekle istenirse rehberde kayıtlı olmayan tüm numaralardan gelen aramalar kaydedilecek istenirse de kayıt, belirlenen numaralarla sınırlandırılabilecek. Kullanıcı ayrıca kayıtların ne sıklıkla silinmesi gerektiğini de ayarlayabilecek.
Yeni özellik etkinleştirildiğinde rehberinizde kayıtlı olmayan kişi aramanın kaydedildiği konusunda bilgilendirilecek.
Google Telefon - Arayan Kimliği ve Spam Koruması Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir
https://www.xda-developers.com/google-phone-app-record-calls-from-unknown-numbers/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yavrum evladım, senin ülkenin de konuyla ilgili yasal mevzuatı Hindistan ya da Endonezya gibi olaydı senin ülkende de görüşme kaydı yasal olurdu. alt başlıkta yer alan "geçtiğimiz yıl belirli bölgelerdeki kullanıcılara sunulan" ibaresini de mi görmüyorsunuz anlamıyorum ki?!
5 Kişi Okuyor (0 Üye, 5 Misafir) 1 Masaüstü 4 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
13478 kez okundu.
9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, google telefon ve