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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydedecek

    Geçtiğimiz yıl belirli bölgelerdeki kullanıcılara sunulan bir özelliğin devamı olarak Google'ın telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydetmeye izin verecek.
    11 Nisan 2021, 16:30 (2 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    6

    Google, geçtiğimiz yıl bazı bölgelerde Telefon uygulamasında aramaları kaydetme özelliğini kullanıma sundu. Teknoloji devi uygulamada, kullanıcıların rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları otomatik olarak kaydetmesine olanak tanıyan bir güncelleme yayınlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Google, Pixel 5a'nın iptal edildiği söylentilerine cevap verdi: Bu yıl piyasaya sürülecek"

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    Şu an için belirli kullanıcılarla sınırlı

    İlk kez bu yıl Ocak ayında Telefon uygulamasının sürüm 59 kaynak kodlarında ortaya çıkan rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları otomatik kaydetme özelliği artık uygulamada yerleşik olarak sunuluyor.

    Yeni özelliğe şu an için yalnızca geçtiğimiz yıl aramaları kaydetme özelliğine sahip kullanıcılar erişilebiliyor. Arama ayarlarında karşılarına çıkan 'Her zaman kaydet' başlığı altında seçenekler görünüyor.

    İki farklı seçenekle istenirse rehberde kayıtlı olmayan tüm numaralardan gelen aramalar kaydedilecek istenirse de kayıt, belirlenen numaralarla sınırlandırılabilecek. Kullanıcı ayrıca kayıtların ne sıklıkla silinmesi gerektiğini de ayarlayabilecek.

    Yeni özellik etkinleştirildiğinde rehberinizde kayıtlı olmayan kişi aramanın kaydedildiği konusunda bilgilendirilecek.

    Google Telefon - Arayan Kimliği ve Spam Koruması Google Telefon - Arayan Kimliği ve Spam Koruması Google Telefon - Arayan Kimliği ve Spam Koruması Google Telefon - Arayan Kimliği ve Spam Koruması Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.xda-developers.com/google-phone-app-record-calls-from-unknown-numbers/
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    meali: yıllardır kaydediyorduk, şimdi size de özellik olarak sunuyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    D Delikurt242 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İste o site = https://ay.live/7sQX
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    D Delikurt242 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://ay.live/7sQX
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acr diye bir uygulama var yıllardır kullanıyorum Android de gelen giden her konuşmayı kaydediyor istersen kopyasını belirttiğin mail adresine gönderiyor.
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    tonodias 1 gün ( Mesaj Silindi )
    iPhone’da böyle bi uygulama var mı ?
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    arel.gr (ar el) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    takip....
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de yasaların görüşme kaydına izin vermediğini/yasal olmadığını milyon kez ilgili forumlarda dile getirdiğimiz halde halen sanki firmalar bunu keyfi olarak yapıyormuşcasına mesajlar yazan tipler görmek bu ülkenin insanlarının neden hiçbir zaman değişmeyecekleri noktasında şahane bir örnek teşkil ediyor.

    yavrum evladım, senin ülkenin de konuyla ilgili yasal mevzuatı Hindistan ya da Endonezya gibi olaydı senin ülkende de görüşme kaydı yasal olurdu. alt başlıkta yer alan "geçtiğimiz yıl belirli bölgelerdeki kullanıcılara sunulan" ibaresini de mi görmüyorsunuz anlamıyorum ki?!
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    LVL99 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İyi bir özellik ama bunu yapan onlarca uygulama var zaten markette
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi nin rehber uygulamasına gelemez kesinlikle . Xiaomi nin kendi uygulaması mükemmel gerçekten
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    LoRdOfWeB (Bilâl Akgul) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung da hala kaydetme özelliğini Türkiye'de aktif etmesin.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    meali: yıllardır kaydediyorduk, şimdi size de özellik olarak sunuyoruz.
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    Mion 2 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Sen ne tatlı şeysin öyle
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    13478 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    uygulama haber, google telefon ve
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