Google Telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydedecek

Tam Boyutta Gör

Google, geçtiğimiz yıl bazı bölgelerde Telefon uygulamasında aramaları kaydetme özelliğini kullanıma sundu. Teknoloji devi uygulamada, kullanıcıların rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları otomatik olarak kaydetmesine olanak tanıyan bir güncelleme yayınlıyor.

Ayrıca Bkz. "Google, Pixel 5a'nın iptal edildiği söylentilerine cevap verdi: Bu yıl piyasaya sürülecek"

İlginizi Çekebilir

Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek

Şu an için belirli kullanıcılarla sınırlı

İlk kez bu yıl Ocak ayında Telefon uygulamasının sürüm 59 kaynak kodlarında ortaya çıkan rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları otomatik kaydetme özelliği artık uygulamada yerleşik olarak sunuluyor.

Yeni özelliğe şu an için yalnızca geçtiğimiz yıl aramaları kaydetme özelliğine sahip kullanıcılar erişilebiliyor. Arama ayarlarında karşılarına çıkan 'Her zaman kaydet' başlığı altında seçenekler görünüyor.

İki farklı seçenekle istenirse rehberde kayıtlı olmayan tüm numaralardan gelen aramalar kaydedilecek istenirse de kayıt, belirlenen numaralarla sınırlandırılabilecek. Kullanıcı ayrıca kayıtların ne sıklıkla silinmesi gerektiğini de ayarlayabilecek.

Yeni özellik etkinleştirildiğinde rehberinizde kayıtlı olmayan kişi aramanın kaydedildiği konusunda bilgilendirilecek.

Google Telefon - Arayan Kimliği ve Spam Koruması Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.xda-developers.com/google-phone-app-record-calls-from-unknown-numbers/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.