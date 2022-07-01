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    Google parola yöneticisi büyük güncelleme aldı: İşte gelen yenilikler

    Google, ücretsiz parola yöneticisini tüm platformlar için güncellendi. Google şifre yöneticisi beklenen özelliklerin bazılarına kavuştu ve artık çok daha kullanışlı
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    google parola yöneticisi güncelleme aldı

    Parola yönetimi söz konusu olduğunda kullanıcıların birçok seçeneği var. Çoğu en iyi deneyimi sunmak için ödeme yapmayı gerektiriyor ancak Google’ın ücretsiz olarak sunduğu bir parola yöneticisi var. Ancak kullanılabilirlik açısından birkaç eksiği bulunuyor. Neyse ki tüm platformlar için yayınlanan son güncellemeyle birlikte kullanılabilirliği etkileyen birçok sorun ortadan kaldırılıyor. Parola yöneticisi artık eskisinden daha kolay ve hatta daha güvenli.

    Tüm cihazlarda aynı görünüm

    Google password manager, bilindiği üzere her platformda farklı görünümde ve farklı çalışmakta. Örneğin; telefonunuzda sahip olduğunuz deneyim dizüstü bilgisayarınızda sahip olduğunuz deneyime hiç benzemiyor. Google, yeni güncellemeyle bunu değiştiriyor. Artık parola yönetimi uygulaması Android’de nasıl görünüyorsa Chrome’da da aynı görünüyor.

    Getirilen yenilikler

    • iOS kullanıcıları Chrome’u otomatik doldurma sağlayıcı olarak ayarladığında, parola yöneticisi artık iPhone uygulamalarınızda kolayca parola oluşturmanıza olarak tanıyor.
    • Android kullanıcıları için şifre yöneticisi artık kayıtlı şifrelerinizi toplu olarak kontrol etmenize izin veriyor ve zayıf ya da kullanılmış kimlik bilgileri bulduğunda sizi uyarıyor. Daha sonra bu şifreleri otomatik olarak kolayca yenileyebilirsiniz.
    • Google’ın güvenliği ihlal edilmiş şifre uyarısı artık Android, Chrome OS, iOS, Windows, macOS ve Linux dahil tüm Chrome platformlarında çalışıyor.
    • Tüm platformlarda artık uygulamaya elle şifre ekleyebiliyorsunuz.
    • Google’ın dokun ve doldur, kayıtlı parolalarınızı otomatik olarak dolduruyor. Bu özellik, Android telefonunuzun ekranının altındaki alandan sitelere doğrudan güvenli bir şekilde giriş yapmanızı sağlayacak dokun ve giriş yap olarak geliştiriliyor.
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