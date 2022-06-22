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Google'ın uygulamalar, hizmetler ve web siteleri için kullandığımız şifreleri güvenli bir şekilde kaydeden uygulaması Google Password Manager artık Android cihazlarda kısayol olarak ana ekrana eklenebilecek.

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Google Password Manager kısayolu ana ekrana eklenebilir halde

Google bildiğiniz üzere kullanıcıların şifre güvenliği için Google Password Manager adında bir hizmet sunuyor. Bu hizmet ile uygulamalarda, web sitelerinde ya da çeşitli yerlerde kullandığınız şifreler güvenli bir şekilde kayıt altına alınıyor. Ayrıca bu şifreler Password Manager ile kolayca doldurulabiliyor. Şimdi Google Password Manager'a Android cihazlarda ulaşmak daha kolay. Çünkü Google Password Manager'a bir kısayol özelliği eklendi.

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Bu güncelleme öncesinde Password Manager'a ulaşmak için ya Google Asistan'ı kullanmak ya da Ayarlar'ı kullanmak gerekiyordu. Şimdi ise Google Password Manager'ı ana ekrana kısayol olarak ekleyebiliyoruz. Bu sayede tek tuşla Password Manager'a ulaşmak mümkün. Bunun için Ayarlar'dan Gizlilik sekmesine girip ilgili yolları takip etmeniz yeterli.

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Google Password Manager için Android kısayolu özelliği getirildi