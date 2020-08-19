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    Google Türkiye'den şirket kurma iddialarına yalanlama

    Sosyal medya düzenlemesi kapsamında Türkiye'deki operasyonları çerçevesinde yeni bir şirket kuracağı söylenen Google Türkiye, iddiaları yalanladı.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google Türkiye'den şirket kurma iddialarına yalanlama
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    Türkiye'de 12 yıldır ofisi bulunan Google'ın, tüm operasyonları için Türkiye'de yeni bir şirket kuracağı iddia ediliyor. Peki gerçekte durum ne? İşte Google Türkiye'nin iddiaları yalanlar nitelikteki basın açıklaması:

    Ayrıca Bkz. "Instagram ana sayfa akışı değişti: İşte keşfete dönen yeni akış"

    Google: "2021 planlarımız yanlış anlaşıldı"

    "2006 yılından beri İstanbul'da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. (‘Google Reklamcılık’) olarak yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye’de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

    Bugün medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır." 



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    kucukyenici 2 gün
    Dertsiz başına dert mi alsın?
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    muxo (muharrem deniz) 2 gün en beğenilen Alqu
    Sen bu kafayla trafik lambasını görünce de LGBT propagandası yapılıyor dersin
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    1
    Alqu 2 gün
    Sağdaki monitörün renklerine dikkat edin lgbt propagandası yapmışlar.
    5 Yanıt Yanıtla +1
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    muxo (muharrem deniz) 2 gün Alqu
    Sen bu kafayla trafik lambasını görünce de LGBT propagandası yapılıyor dersin
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Waffentrager (Foxylane Tr) 2 gün Alqu
    İroni miydi bilmiyorum ama onlar Google’ın kendi renkleri.
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    devases (devases devases) 2 gün Alqu
    İroni olduğunu sorgular hale geldim.
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    kucukyenici 2 gün
    Dertsiz başına dert mi alsın?
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    magicrea (Baki Hürüm) 2 gün
    oldu tamam.
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