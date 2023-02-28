Gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nubia Pad 3D tablet tanıtıldı

Yerleşik yapay zeka ile donatılan tablet AI Engine Super Bionic Eye teknolojisini kullanıyor. Çift ön kamera sistemi kullanıcının gözlerini izliyor ve bu veriler özel bir algoritma ile işlenerek ekranda stereoskopik görüntü oluşturuluyor.
Özel 3D uygulamaları var
Çinli şirketin Nubia Pad 3D'yi Leia Inc. ile iş birliği içinde geliştirdiğini belirtelim. Leia sadece tabletin 3D görüntüleme teknolojisi ve yapay zeka sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmadı aynı zamanda yazılım tarafında da ciddi katkı sağladı.
Teknik özellikleri ve fiyatı
Tablet 2.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.4 inç LCD ekran taşıyor. Ön yüzünde 16 ve 8 megapiksel çözünürlükte iki kamera var. Nubia Pad 3D'nin performansından Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti sorumlu.
Nubia Pad 3D Özellikleri:
- Ekran: 12.4 inç LCD, 2.5K (2560 x 1600), 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB, microSD kart desteği
- Arka kamera: 16 MP + 16 MP, 3D çekim desteği
- Ön kamera: 8 MP + 8 MP, 3D çekim desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 6E
- Ses: 4 hoparlör, Dolby Atmos ses sistemi
- Pil: 9.070 mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 12L
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.