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    Gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nubia Pad 3D tablet tanıtıldı

    Çinli ZTE'nin alt markası Nubia çıplak gözle üç boyutlu görüntü deneyimi sunan yenilikçi bir tablet tanıttı. Nubia Pad 3D, Barselona'da devam eden 2023 Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıktı.
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    Gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nubia Pad 3D tablet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli ZTE, Barselona'daki 2023 Mobil Dünya Kongresi kapsamında dünyanın ilk gözlük gerektirmeyen 3D ekranlı tabletini tanıttı. Nubia Pad 3D adı altında pazara sunulan model kullanıcıların çıplak gözle üç boyutlu görüntü deneyimi yaşamasını sağlıyor.

    Yerleşik yapay zeka ile donatılan tablet AI Engine Super Bionic Eye teknolojisini kullanıyor. Çift ön kamera sistemi kullanıcının gözlerini izliyor ve bu veriler özel bir algoritma ile işlenerek ekranda stereoskopik görüntü oluşturuluyor.

    Gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nubia Pad 3D tablet tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Özel 3D uygulamaları var

    Çinli şirketin Nubia Pad 3D'yi Leia Inc. ile iş birliği içinde geliştirdiğini belirtelim. Leia sadece tabletin 3D görüntüleme teknolojisi ve yapay zeka sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmadı aynı zamanda yazılım tarafında da ciddi katkı sağladı.

    Gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nubia Pad 3D tablet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nubia Pad 3D, herhangi bir YouTube videosunu 3D'ye dönüştürebilen LeiaTube'un yanı sıra 3D fotoğraf çekmek için LeiaCam ve gerçeğe yakın üç boyutlu sohbet imkanı sunan LeiaChat gibi uygulamalar içerecek. Ayrıca Leia Appstore üzerinden 50'den fazla 3D oyuna erişebilecek.

    Teknik özellikleri ve fiyatı

    Tablet 2.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.4 inç LCD ekran taşıyor. Ön yüzünde 16 ve 8 megapiksel çözünürlükte iki kamera var. Nubia Pad 3D'nin performansından Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti sorumlu.

    Gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nubia Pad 3D tablet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Cihazın diğer özelliklierini Dolby Atmos destekli dört hoparlör ve 33W hızlı şarj destekli 9.070 mAh batarya olarak sıralayabiliriz. Tablet Mart ayında Avrupa'da 1.000 euro gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satılacak.

    Nubia Pad 3D Özellikleri:

    • Ekran: 12.4 inç LCD, 2.5K (2560 x 1600), 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 888
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128 GB, microSD kart desteği
    • Arka kamera: 16 MP + 16 MP, 3D çekim desteği
    • Ön kamera: 8 MP + 8 MP, 3D çekim desteği
    • Bağlantı: Wi-Fi 6E
    • Ses: 4 hoparlör, Dolby Atmos ses sistemi
    • Pil: 9.070 mAh, 33W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 12L
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    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 8 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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