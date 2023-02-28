Gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nubia Pad 3D tablet tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Çinli ZTE, Barselona'daki 2023 Mobil Dünya Kongresi kapsamında dünyanın ilk gözlük gerektirmeyen 3D ekranlı tabletini tanıttı. Nubia Pad 3D adı altında pazara sunulan model kullanıcıların çıplak gözle üç boyutlu görüntü deneyimi yaşamasını sağlıyor.

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Yerleşik yapay zeka ile donatılan tablet AI Engine Super Bionic Eye teknolojisini kullanıyor. Çift ön kamera sistemi kullanıcının gözlerini izliyor ve bu veriler özel bir algoritma ile işlenerek ekranda stereoskopik görüntü oluşturuluyor.

Tam Boyutta Gör

Özel 3D uygulamaları var

Çinli şirketin Nubia Pad 3D'yi Leia Inc. ile iş birliği içinde geliştirdiğini belirtelim. Leia sadece tabletin 3D görüntüleme teknolojisi ve yapay zeka sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmadı aynı zamanda yazılım tarafında da ciddi katkı sağladı.

Tam Boyutta Gör Nubia Pad 3D, herhangi bir YouTube videosunu 3D'ye dönüştürebilen LeiaTube'un yanı sıra 3D fotoğraf çekmek için LeiaCam ve gerçeğe yakın üç boyutlu sohbet imkanı sunan LeiaChat gibi uygulamalar içerecek. Ayrıca Leia Appstore üzerinden 50'den fazla 3D oyuna erişebilecek.

Teknik özellikleri ve fiyatı

Tablet 2.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.4 inç LCD ekran taşıyor. Ön yüzünde 16 ve 8 megapiksel çözünürlükte iki kamera var. Nubia Pad 3D'nin performansından Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti sorumlu.

Tam Boyutta Gör Cihazın diğer özelliklierini Dolby Atmos destekli dört hoparlör ve 33W hızlı şarj destekli 9.070 mAh batarya olarak sıralayabiliriz. Tablet Mart ayında Avrupa'da 1.000 euro gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satılacak.

Nubia Pad 3D Özellikleri:

Ekran: 12.4 inç LCD, 2.5K (2560 x 1600), 120 Hz

12.4 inç LCD, 2.5K (2560 x 1600), 120 Hz İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB, microSD kart desteği

128 GB, microSD kart desteği Arka kamera: 16 MP + 16 MP, 3D çekim desteği

16 MP + 16 MP, 3D çekim desteği Ön kamera: 8 MP + 8 MP, 3D çekim desteği

8 MP + 8 MP, 3D çekim desteği Bağlantı: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Ses: 4 hoparlör, Dolby Atmos ses sistemi

4 hoparlör, Dolby Atmos ses sistemi Pil: 9.070 mAh, 33W hızlı şarj

9.070 mAh, 33W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 12L

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Gözlüksüz 3D deneyimi sunan Nubia Pad 3D tablet tanıtıldı