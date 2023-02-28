MWC'de ilginç olay: Kendi akıllı telefonunun çakmasıyla karşılaştı

Tam Boyutta Gör Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde geçen yılki Nothing Phone (1)'in tasarımını kopyalayan bir cihaz sergilendi. Unihertz şirketinin görücüye çıkardığı Luna isimli akıllı telefon, şeffaf arka paneli ve LED aydınlatma şeritleriyle esinlenmenin de ötesine geçiyor.

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Daha da ilginç olanı klon modelin fuarda Nothing'in kurucusu Carl Pei tarafından fark edilmesi. Deneyimli yönetici sol elinde kendi Nothing Phone (1) akıllı telefonlarını, sağ elinde ise fuarda denk geldiği kopya Unihertz Luna'yı tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.

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Teknik özellikleri kopyalayamamışlar

Unihertz Luna tasarım haricinde Nothing Phone (1) ile başka bir benzerlik taşımıyor. Akıllı telefonda 6.81 inç ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 5.000 mAh pil, 18W şarj, 108 megapiksel ana sensörlü üçlü kamera ve kulaklık girişi mevcut.

Tam Boyutta Gör Ne yazık ki şirket MWC 2023'te akıllı telefonun kesin çıkış tarihine ilişkin ayrıntıları paylaşmadı. Bir Unihertz sözcüsü Luna'nın Mart ayında piyasaya sürüleceğini ve fiyatının 300 doları geçmeyeceğini söyledi. Buna karşın Nothing Phone (1)'in 469 euro başlangıç fiyatı ile çıkış yaptığını hatırlatalım.

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