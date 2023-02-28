MWC'de ilginç olay: Kendi akıllı telefonunun çakmasıyla karşılaştı

Daha da ilginç olanı klon modelin fuarda Nothing'in kurucusu Carl Pei tarafından fark edilmesi. Deneyimli yönetici sol elinde kendi Nothing Phone (1) akıllı telefonlarını, sağ elinde ise fuarda denk geldiği kopya Unihertz Luna'yı tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.
Teknik özellikleri kopyalayamamışlar
Unihertz Luna tasarım haricinde Nothing Phone (1) ile başka bir benzerlik taşımıyor. Akıllı telefonda 6.81 inç ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 5.000 mAh pil, 18W şarj, 108 megapiksel ana sensörlü üçlü kamera ve kulaklık girişi mevcut.Kaynakça https://www.androidauthority.com/unihertz-luna-3290604/ https://twitter.com/getpeid/status/1630238921467760640 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.