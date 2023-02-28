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    MWC'de ilginç olay: Kendi akıllı telefonunun çakmasıyla karşılaştı

    Mobil Dünya Kongresinde şeffaf arka panelli Nothing Phone (1)'in tasarımını kopyalayan bir cihaz görücüye çıktı. Daha da enteresan olanı akıllı telefonun Nothing'in kurucusu tarafından fark edilmesi.
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    MWC'de ilginç olay: Kendi telefonunun çakmasıyla karşılaştı Tam Boyutta Gör
    Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde geçen yılki Nothing Phone (1)'in tasarımını kopyalayan bir cihaz sergilendi. Unihertz şirketinin görücüye çıkardığı Luna isimli akıllı telefon, şeffaf arka paneli ve LED aydınlatma şeritleriyle esinlenmenin de ötesine geçiyor.

    Daha da ilginç olanı klon modelin fuarda Nothing'in kurucusu Carl Pei tarafından fark edilmesi. Deneyimli yönetici sol elinde kendi Nothing Phone (1) akıllı telefonlarını, sağ elinde ise fuarda denk geldiği kopya Unihertz Luna'yı tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.

    MWC'de ilginç olay: Kendi telefonunun çakmasıyla karşılaştı Tam Boyutta Gör

    Teknik özellikleri kopyalayamamışlar

    Unihertz Luna tasarım haricinde Nothing Phone (1) ile başka bir benzerlik taşımıyor. Akıllı telefonda 6.81 inç ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 5.000 mAh pil, 18W şarj, 108 megapiksel ana sensörlü üçlü kamera ve kulaklık girişi mevcut.

    MWC'de ilginç olay: Kendi telefonunun çakmasıyla karşılaştı Tam Boyutta Gör
    Ne yazık ki şirket MWC 2023'te akıllı telefonun kesin çıkış tarihine ilişkin ayrıntıları paylaşmadı. Bir Unihertz sözcüsü Luna'nın Mart ayında piyasaya sürüleceğini ve fiyatının 300 doları geçmeyeceğini söyledi. Buna karşın Nothing Phone (1)'in 469 euro başlangıç fiyatı ile çıkış yaptığını hatırlatalım.
    Kaynakça https://www.androidauthority.com/unihertz-luna-3290604/ https://twitter.com/getpeid/status/1630238921467760640
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 5 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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