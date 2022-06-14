GPD Win Max 2 mini oyuncu dizüstü karşınızda

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Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan ancak henüz piyasaya çıkmayan GPD firmasının yeni taşınabilir oyuncu dizüstü modeli GPD Win Max 2 yeni görselleri ile kendini yeniden takipçilerine hatırlattı.

GPD Win Max 2 özellikleri neler?

AYA NEO firmasının aksine GPD firması biraz daha geleneksel tasarıma bağlı kalıyor. 10.1 inçlik Full HD IPS ekran Gorilla Glass ile korunurken klavyenin üst kısmında dokunmatik alan ve bir kontrolcüde görebileceğimiz tüm tuşlar yer alıyor. Oyun için kullanıcının ellerini bu noktalara taşıması gerekiyor. Gerekmediği zaman üzeri plakalar ile kapatılabiliyor.

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Intel Core i7-1280P veya AMD Ryzen 7 6800U işlemci seçenekleri dahili grafik birimi sayesinde belirli yapımlarda 60fps seviyesine kadar performans verebiliyor. 32GB’a kadar LPDDR5 RAM, 2TB’a kadar PCIe Gen 3 SSD, iki adet USB 4 portu ve opsiyonel 4G LTE modülü mevcut.

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Sistem tek bir fan ile soğutulurken arka aydınlatmalı klavye gece kullanımına da uygun. Dörtlü hoparlör sistemi olan kasada alüminyum-magnezyum alaşım tercih edilmiş. GPD Win Max 2 kitle fonlama kampanyası ile satışa çıkacak.

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