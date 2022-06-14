Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GPD Win Max 2 mini oyuncu dizüstü karşınızda

    GPD Win Max 2 kompakt oyuncu dizüstü modeli en yeni Intel Alder Lake ve AMD Ryzen işlemciler, LPDDR5 RAM, Gen 3 SSD, opsiyonel LTE modülü gibi özelliklerle geliyor. 
    Oy Ver

    GPD Win Max 2
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan ancak henüz piyasaya çıkmayan GPD firmasının yeni taşınabilir oyuncu dizüstü modeli GPD Win Max 2 yeni görselleri ile kendini yeniden takipçilerine hatırlattı.

    GPD Win Max 2 özellikleri neler?

    AYA NEO firmasının aksine GPD firması biraz daha geleneksel tasarıma bağlı kalıyor. 10.1 inçlik Full HD IPS ekran Gorilla Glass ile korunurken klavyenin üst kısmında dokunmatik alan ve bir kontrolcüde görebileceğimiz tüm tuşlar yer alıyor. Oyun için kullanıcının ellerini bu noktalara taşıması gerekiyor. Gerekmediği zaman üzeri plakalar ile kapatılabiliyor.

    Intel Core i7-1280P veya AMD Ryzen 7 6800U işlemci seçenekleri dahili grafik birimi sayesinde belirli yapımlarda 60fps seviyesine kadar performans verebiliyor. 32GB’a kadar LPDDR5 RAM, 2TB’a kadar PCIe Gen 3 SSD, iki adet USB 4 portu ve opsiyonel 4G LTE modülü mevcut.

    GPD Win Max 2
    Tam Boyutta Gör

    Sistem tek bir fan ile soğutulurken arka aydınlatmalı klavye gece kullanımına da uygun. Dörtlü hoparlör sistemi olan kasada alüminyum-magnezyum alaşım tercih edilmiş. GPD Win Max 2 kitle fonlama kampanyası ile satışa çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız