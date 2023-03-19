GPT-4 vs GPT-3.5: Yeni ve eski ChatGPT arasındaki farklar neler?

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin otomatik olarak metin oluşturan aracı ChatGPT, 2022'nin sonlarında teknoloji dünyasını kasıp kavurdu (Dall-E görüntü oluşturma yapay zekasının o yılın başlarında yaptığı gibi). Firma, 14 Mart tarihinde ChatGPT’nin kalbinde yatan dil modeli GPT-4 sürümüne yükseltildi. Peki GPT-4 ve GPT-3.5 arasındaki temel farklar neler ve GPT-4 nasıl kullanılır?

GPT-4, sahip olacağı söylenen bazı büyük özelliklerle birlikte ne yazık ki gelmedi. Bununla birlikte GPT-4, GPT-3.5 veya daha önceki sürümlere göre çok daha gelişmiş, eksiksiz ve etkin bir hal ile piyasaya sürüldü.

GPT-4'ü nasıl deneyebilirim?

ChatGPT, şimdiye kadar yayınlanan tüm servisler arasında 100 milyon kullanıcıya en kısa sürede ulaşan servis oldu. Bu yüksek trafik nedeniyle OpenAI sunucuları ciddi yavaşlamalara ve cevap verememe sorunlarıyla boğuşur hale geldi. OpenAI, bu sorunu çözmek, sunucu giderlerini karşılamak ve geliştirmelerde hızlanmak için ChatGPT Plus adında ücretli bir sürümü yayına aldı.

Tam Boyutta Gör Firma, ChatGPT Plus ile birlikte en yoğun zamanlarda bile kesintisiz kullanım, hızlı cevap verme ve yeni özelliklere erken erişim gibi avantajları kullanıcılara sundu. ChatGPT Plus, aylık 20 dolar karşılığında bir abonelik sunuyor. Halihazırda GPT-4 sadece bu ücretli planda bulunuyor. Ücretsiz sürümde GPT-3.5 bulunuyor. Ancak GPT-4’e erişmenin tek yolu ChatGPT Plus değil. Microsoft'un yeni Bing arama motoru uzunca bir süredir zaten GPT-4’ün özelleştirilmiş bir versiyonunu çalıştırıyor. Buna erişmek için Microsoft Edge tarayıcısını kullanarak Yeni Bing önizlemesine kaydolabilirsiniz. Bu önizleme kaydı için artık bir bekleme listesi yok ve ChatGPT-4'te yapılan tüm güncellemeler arama motoruna da gelecek. GPT-4’ü kullanan diğer hizmetlere aşağıdaki bakınız bağlantısından ulaşabilirsiniz.

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GPT-4 için ChatGPT Plus alınır mı?

OpenAI tarafından sağlanan istatistikler oldukça etkileyici. Örneğin, GPT-4 LSAT, SAT, Uniform Bar Exam ve GRE gibi sınavları daha yüksek puanlarla geçebiliyor. Şirket ayrıca GPT-3.5 ile karşılaştırıldığında, GPT-4'ün teknik olarak izin verilmeyen istemlere yanıt verme olasılığının yüzde 82 daha az olduğunu ve yapay zeka terimlerinde "halüsinasyon" olarak adlandırılan gerçekleri uydurma olasılığının yüzde 60 daha az olduğunu söylüyor. Sonuç olarak 20 dolar, Türkiye’de 380 TL yapıyor ve denemek sizin tercihiniz. Eğer iş için kullanmak gibi bir niyetiniz varsa denemeye değer olduğunu söylemeliyim.

GPT-4 ile GPT-3.5 arasındaki 5 temel fark

1. Yaratıcılık

Tam Boyutta Gör GPT-4 modelinin GPT-3.5'e göre en belirgin avantajlarından biri, istemlere daha yaratıcı yanıtlar verebilmesi. GPT-3.5 zaten bu konuda çok başarılı ve bu kadar popüler olmasının nedeni de bu. Öte yandan GPT-3.5 ile çıta daha da yükseğe konuyor. Temel sorulara dayalı çözümlerde aradaki farklar az olsa da karmaşık veya zorlu görevlerde her iki model arasındaki yaratıcılık farkı belirginleşiyor.

2. Görsel desteği

Tam Boyutta Gör GPT-3.5 yalnızca metin istemlerini kabul ederken, GPT-4 çok modludur ve hem metin hem de görsel girişleri kabul ediyor. Görsel giriş dediğimiz şey ise her şey olabilir. Bir el yazısının fotoğrafı, bir resim, komik Internet meme'i veya aklınıza gelebilecek herhangi bir görsel girdi olarak sunulabilir. Ancak model, görsel girdi kabul etse de görsel yanıt veremiyor.

3. Güvenilirlik

Tam Boyutta Gör GPT-4 kesinlikle yüzde 100 güvenli veya güvenilir değil. Halen hatalar yapabiliyor, halen yanlış bir şeyi doğruymuş gibi savunabiliyor. Ama, bunları GPT-3.5’e göre daha az yapıyor. Üstelik OpenAI, GPT-4'ün bellekleme kapasitesini de artırdı. GPT-3.5, 8.000 kelime sonrasında yanlış bilgi üretme ve toksik cevaplar vermeye daha yatkındı ancak bu, GPT-4’te 64.000 kelimeye çıkartıldı. OpenAI, GPT-4'ü geliştirirken yapay zeka güvenliği ve güvenilirliği konusunda 50 uzmanla çalıştığını ve ayrıca GPT-4 tarafından sağlanan sonuçların güvenliğini artırmak için GPT-3.5'in eğitim verilerini kullandığını belirtiyor.

4. Doğruluk

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GPT-3.5'in en büyük kusuru saçma ve doğru olmayan bilgileri kendinden emin bir şekilde üretmesi ve bunu inanılmaz bir özgüvenle savunmasıdır diyebiliriz. Buna yapay zeka literatüründe "AI halüsinasyonu" deniyor. GPT-4'te halüsinasyon hala bir sorun ancak teknik raporlara göre yeni modelin halüsinasyon görme olasılığı GPT-3.5 modeline kıyasladaha az. Bu durum sadece kâğıt üstünde değil aynı zamanda gerçek kullanımda da direkt göze çarpıyor.

5. Yönlendirilebilirlik ve bağlam

Yukarıdaki tüm maddeler aslında bu ana konuyu destekliyor. Örneğin bir insanla saatler süren bir tartışmanın içerisindesiniz ve birbirinize sürekli farklı argümanlar ile yaklaşıyorsunuz. Bu hararetli tartışmayı bağlamdan kopmadan uzunca bir süre sürdürebilmek insanların en büyük farklarından birisi. GPT-3.5 ile bir konu hakkında uzunca sohbet etmek istediğinizde kelime kapasitesi aşıldığında bağlamdan kopma görülebiliyordu. Bu olduğunda modeli ana konuya döndürmek ise mümkün olmuyordu.

Tam Boyutta Gör GPT-4 ile birlikte bellekleme miktarı 8 kat arttığı için aynı konuda uzun sohbetler mümkün oluyor. Pratik açıdan bu, GPT-4'ün bir konuşmanın içeriğini ve konuşma sırasında verilen talimatları daha uzun süre hatırlayabileceği anlamına geliyor. Eğer GPT-3.5’ten yani ücretsiz ChatGPT’den bir bilimsel metni özetlemesini istediyseniz bunu çoğunlukla madde madde yaptığını veya ana metni parçalara bölerek yaptığını fark etmişsinizdir. GPT-4, bunu ham metnin bağlamını bozmadan gerçek bir özet haline getirirken eğer varsa önceki talimatlarınızla ilişkilendirip size sunabiliyor. Bu, bence diğer farklardan daha büyük bir öneme sahip.

“Kar amacı gütmeyen”

GPT-4'ün böyle bir gelişim göstermesinin arkasındaki nedenler ise daha önce hiç olmadığı kadar gizemli. MIT Technology Review, GPT-4 hakkında tam bir özet yayınladı ve modelin "daha büyük ve daha iyi" olmasına rağmen kimsenin bunun nedenini tam söyleyemeyeceğinin altını çizdi.

Bunun nedeni OpenAI'nin artık kâr amacı gütmeyen bir araştırma şirketi değil, kâr amacı güden bir teknoloji firması olması olabilir. GPT-4'ün eğitiminde kullanılan parametrelerin sayısı OpenAI tarafından açıklanmadı. AX Semantics, parametre sayısının 100 trilyon veya daha fazla olduğunu tahmin ediyor.

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