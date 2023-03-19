GPT-4 vs GPT-3.5: Yeni ve eski ChatGPT arasındaki farklar neler?

- GPT-4'ü nasıl deneyebilirim?
- GPT-4 için ChatGPT Plus alınır mı?
- GPT-4 ile GPT-3.5 arasındaki 5 temel fark
- 1. Yaratıcılık
- 2. Görsel desteği
- 3. Güvenilirlik
- 4. Doğruluk
- 5. Yönlendirilebilirlik ve bağlam
- “Kar amacı gütmeyen”
- Yorumlar
GPT-4, sahip olacağı söylenen bazı büyük özelliklerle birlikte ne yazık ki gelmedi. Bununla birlikte GPT-4, GPT-3.5 veya daha önceki sürümlere göre çok daha gelişmiş, eksiksiz ve etkin bir hal ile piyasaya sürüldü.
GPT-4'ü nasıl deneyebilirim?
ChatGPT, şimdiye kadar yayınlanan tüm servisler arasında 100 milyon kullanıcıya en kısa sürede ulaşan servis oldu. Bu yüksek trafik nedeniyle OpenAI sunucuları ciddi yavaşlamalara ve cevap verememe sorunlarıyla boğuşur hale geldi. OpenAI, bu sorunu çözmek, sunucu giderlerini karşılamak ve geliştirmelerde hızlanmak için ChatGPT Plus adında ücretli bir sürümü yayına aldı.
GPT-4 için ChatGPT Plus alınır mı?
OpenAI tarafından sağlanan istatistikler oldukça etkileyici. Örneğin, GPT-4 LSAT, SAT, Uniform Bar Exam ve GRE gibi sınavları daha yüksek puanlarla geçebiliyor. Şirket ayrıca GPT-3.5 ile karşılaştırıldığında, GPT-4'ün teknik olarak izin verilmeyen istemlere yanıt verme olasılığının yüzde 82 daha az olduğunu ve yapay zeka terimlerinde "halüsinasyon" olarak adlandırılan gerçekleri uydurma olasılığının yüzde 60 daha az olduğunu söylüyor. Sonuç olarak 20 dolar, Türkiye’de 380 TL yapıyor ve denemek sizin tercihiniz. Eğer iş için kullanmak gibi bir niyetiniz varsa denemeye değer olduğunu söylemeliyim.
GPT-4 ile GPT-3.5 arasındaki 5 temel fark
1. Yaratıcılık
2. Görsel desteği
3. Güvenilirlik
4. Doğruluk
GPT-3.5'in en büyük kusuru saçma ve doğru olmayan bilgileri kendinden emin bir şekilde üretmesi ve bunu inanılmaz bir özgüvenle savunmasıdır diyebiliriz. Buna yapay zeka literatüründe "AI halüsinasyonu" deniyor. GPT-4'te halüsinasyon hala bir sorun ancak teknik raporlara göre yeni modelin halüsinasyon görme olasılığı GPT-3.5 modeline kıyasladaha az. Bu durum sadece kâğıt üstünde değil aynı zamanda gerçek kullanımda da direkt göze çarpıyor.
5. Yönlendirilebilirlik ve bağlam
Yukarıdaki tüm maddeler aslında bu ana konuyu destekliyor. Örneğin bir insanla saatler süren bir tartışmanın içerisindesiniz ve birbirinize sürekli farklı argümanlar ile yaklaşıyorsunuz. Bu hararetli tartışmayı bağlamdan kopmadan uzunca bir süre sürdürebilmek insanların en büyük farklarından birisi. GPT-3.5 ile bir konu hakkında uzunca sohbet etmek istediğinizde kelime kapasitesi aşıldığında bağlamdan kopma görülebiliyordu. Bu olduğunda modeli ana konuya döndürmek ise mümkün olmuyordu.
“Kar amacı gütmeyen”
GPT-4'ün böyle bir gelişim göstermesinin arkasındaki nedenler ise daha önce hiç olmadığı kadar gizemli. MIT Technology Review, GPT-4 hakkında tam bir özet yayınladı ve modelin "daha büyük ve daha iyi" olmasına rağmen kimsenin bunun nedenini tam söyleyemeyeceğinin altını çizdi.
Bunun nedeni OpenAI'nin artık kâr amacı gütmeyen bir araştırma şirketi değil, kâr amacı güden bir teknoloji firması olması olabilir. GPT-4'ün eğitiminde kullanılan parametrelerin sayısı OpenAI tarafından açıklanmadı. AX Semantics, parametre sayısının 100 trilyon veya daha fazla olduğunu tahmin ediyor.Kaynakça https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf https://www.pcmag.com/news/the-new-chatgpt-what-you-get-with-gpt-4-vs-gpt-35 https://www.makeuseof.com/gpt-4-vs-gpt-35-differences-explained/ https://www.technologyreview.com/2023/03/14/1069823/gpt-4-is-bigger-and-better-chatgpt-openai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)