Yapay zekâ düşündüğünüzden çok daha fazla yerde: GPT-4 dünyayı değiştiriyor

- Görme engelliler için sanal asistan
- Yapay zekâ müşteri hizmetleri
- Tek tıkla yapay zekâ avukat
- Eğitimin geleceği şekilleniyor
- Buzdağının görünen kısmı
- Yorumlar
Detaylı bir şekilde GPT-4’ten bahsetmiştik ancak yeteneklerinin üstünden kısaca geçelim. GPT-4, öncelikle diğer modellerden farklı olarak çok modlu bir yapıya sahip, yani hem görüntüyü hem de metni algılayıp ayrıştırabiliyor. Dolayısıyla GPT-4'ün bir görüntünün içeriğini analiz edebilir ve bu bilgiyi yazılı bir soruyla ilişkilendirebilir. Ancak şimdilik DALL-E, Midjourney veya Stable Diffusion gibi görüntüler oluşturamıyor.
Görme engelliler için sanal asistan
Yapay zekâ müşteri hizmetleri
İşletmelere müşterileriyle sohbet etmenin bir yolunu sağlayan, kurumsal mesajlaşma konusunda uzmanlaşmış bir yazılım şirketi olan Intercom, yeni yapay zekâ müşteri hizmetleri servisini duyurdu. Fin olarak adlandırılan GPT-4 yapay zekâ, “müşteri sorularını doğru ve anında yanıtlayarak destek hacmini ve çözüm sürelerini azaltan çığır açan bir yapay zekâ botu” olarak tanımlanıyor. Fin, mevcut destek bölümünüzün veri tabanına dayalı yanıtlar verdiği için aslında doğruluğu da önemli ölçüde yüksek. Dolayısıyla yanlış bir bilgi sunması pek olası değil. Ayrıca müşterilere sorunlarını çözebilmeleri için kaynak materyallere bağlantılar oluşturabiliyor.
Tek tıkla yapay zekâ avukat
DoNotPay, otomatik bir şekilde telefonunuzu arayan bir hizmeti 1.500 dolara dava etmek için "tek tıklamayla açılan davalar" oluşturmak üzere GPT-4'ü kullanmaya çalışıyor. DoNotPay CEO’su Joshua Browder, yaptığı açıklamada “Bir arama aldığınızı, bir düğmeye tıkladığınızı, aramanın yazıya döküldüğünü ve 1.000 kelimelik dava oluşturulduğunu hayal edin. GPT-3.5 yeterince iyi değildi, ancak GPT-4 bu işi son derece iyi yapıyor.” ifadelerini kullandı. DoNotPay, zaten bir süredir müşterilerine küçük kamu davalarında yüksek avukatlık ücretleri ödememeleri için “yapay zekâ danışmanlık” sunuyordu. Hatta DoNotPay, bir mahkemede avukat da olacaktı ancak yasal nedenlerden dolayı bu gerçekleşmemişti. Görünüşe göre GPT-4 ile birilkte yapay zeka avukatlar çok da uzakta değil.
Eğitimin geleceği şekilleniyor
2006 yılında Salman Khan tarafından "herkese, her yerde, dünya standartlarında, bedelsiz eğitim" sloganıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir eğitim platformu olan Khan Academy, yaptığı duyuruda GPT-4 tabanlı sanal öğretmeni Khanmigo’yu tanıttı. Khanmigo’nun öğrenciler için bir eğitmen, öğretmenler için ise bir asistan gibi çalıştığı belirtiliyor. Khanmigo gibi araçlar birey bazlı eğitim için çığır açıcı olabilir. Örneğin, resme meraklı bir öğrenci için tavsiyeler, üzerinde çalıştığı kodda hata olan bir öğrenci için destek veya öğrencisini nasıl yönlendireceğini bulamayan bir öğretmen için bu araçlar kurtarıcı olabilir.
Buzdağının görünen kısmı
Yapılabilenler bunlarla sınırlı olmaya yakın bile değil. GPT-4 ile sadece saniyeler içerisinde o eski Pong oyunu yapılabiliyor. Keeper adlı bir flört platformu çiftleri en doğru şekilde eşleştirmek için GPT-4’ü kullanacak. Bir başka girişim ise Wikipedia’da bulunan makalelere dayalı olarak özet bir kitap oluşturabiliyor. Tüm bunlar küçük girişimler olsa da teknoloji bu şekilde ilerler. Microsoft Bing, halihazırda GPT-4'ü kullanıyor ve geçtiğimiz gece GPT-4 tabanlı Copilot’u Office uygulamalarına getirdiğini duyurdu. Benzer bir adım önceki gün Google’dan da gelmişti. Apple’ın da yine üretken modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Özetle, yapay zeka hayatımızın her alanına giriyor ve haberlerin çoğunluğunu oluşturmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)