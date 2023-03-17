Yapay zekâ düşündüğünüzden çok daha fazla yerde: GPT-4 dünyayı değiştiriyor

Tam Boyutta Gör Yaklaşık üç gün önce yapay zeka şirketi OpenAI, en gelişmiş dil modeli GPT-4’ü tanıttı ve her şey değişti. Biraz abartı gibi gelse de GPT-4 ile yapılabileceklerin bir sınırı bulunmuyor ve sanki cebinizde her konuda bilgili bir Albert Einstein taşıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Gelin GPT-4’ün kısa süre içinde nerelerde ve ne amaçla kullanıldığına bakalım.

Detaylı bir şekilde GPT-4’ten bahsetmiştik ancak yeteneklerinin üstünden kısaca geçelim. GPT-4, öncelikle diğer modellerden farklı olarak çok modlu bir yapıya sahip, yani hem görüntüyü hem de metni algılayıp ayrıştırabiliyor. Dolayısıyla GPT-4'ün bir görüntünün içeriğini analiz edebilir ve bu bilgiyi yazılı bir soruyla ilişkilendirebilir. Ancak şimdilik DALL-E, Midjourney veya Stable Diffusion gibi görüntüler oluşturamıyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında GPT-4 yaratıcılık veya gelişmiş muhakeme gerektiren görevlerde daha iyi konumda. Bir demoda GPT-4’ten bir blog gönderisinin bir bölümünü yalnızca "g" ile başlayan sözcükleri kullanarak özetlemesi istendi ve istek yerine getirildi. Benzer testler bağımsız kişiler tarafından da yapıldı. GPT-4, dili kullanma becerisi açısından GPT-3.5’in çok önünde. GPT-4 çok daha eksiksiz olsa da yine en büyük problem bilgiyi uydurması ve yanlış bilgide kesin bir yanılgıda olması. Dolayısıyla GPT-4 çıktılarının kontrol edilmesi önemli. Şimdi GPT-4’ün dünyayı nasıl değiştireceğinin örneklerine bakalım.

Görme engelliler için sanal asistan

Tam Boyutta Gör 2015’ten beri görme engelli ve az gören kişilerin, gören kişilerden telefonlarının gördüklerini tarif etmelerini istemelerine olanak tanıyan Be My Eyes uygulaması GPT-4 ile birleştirildi. Bu Sanal Gönüllü, engelli kişilerin hayatını değiştirebilir. Tanıtım videosunda ve blog gönderisinde Be My Eyes, GPT-4 sayesinde fotoğrafı çekilen her şey hakkında kullanıcısına ayrıntılı bilgiler verdiğini belirtiyor. Örneğin, bir kullanıcı buzdolabının içinin bir resmini gönderirse, Sanal Gönüllü yalnızca içinde ne olduğunu doğru bir şekilde belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda bu malzemelerle nelerin hazırlanabileceğini tahmin edip analiz edebilecek. Araç ayrıca bu malzemeler için yemek tarifleri hazırlayıp, yapılışını adım adım anlatabilir. Be My Eyes’ın Sanal Asistanı ek olarak harita okuyabilir, iki elbise arasındaki farkı tanımlayabilir veya etiket fiyatlarını söyleyebilir. Kısacası çekilen görüntüden ne isteniyorsa onu yapabilir.

Yapay zekâ müşteri hizmetleri

İşletmelere müşterileriyle sohbet etmenin bir yolunu sağlayan, kurumsal mesajlaşma konusunda uzmanlaşmış bir yazılım şirketi olan Intercom, yeni yapay zekâ müşteri hizmetleri servisini duyurdu. Fin olarak adlandırılan GPT-4 yapay zekâ, “müşteri sorularını doğru ve anında yanıtlayarak destek hacmini ve çözüm sürelerini azaltan çığır açan bir yapay zekâ botu” olarak tanımlanıyor. Fin, mevcut destek bölümünüzün veri tabanına dayalı yanıtlar verdiği için aslında doğruluğu da önemli ölçüde yüksek. Dolayısıyla yanlış bir bilgi sunması pek olası değil. Ayrıca müşterilere sorunlarını çözebilmeleri için kaynak materyallere bağlantılar oluşturabiliyor.

Tek tıkla yapay zekâ avukat

DoNotPay, otomatik bir şekilde telefonunuzu arayan bir hizmeti 1.500 dolara dava etmek için "tek tıklamayla açılan davalar" oluşturmak üzere GPT-4'ü kullanmaya çalışıyor. DoNotPay CEO’su Joshua Browder, yaptığı açıklamada “Bir arama aldığınızı, bir düğmeye tıkladığınızı, aramanın yazıya döküldüğünü ve 1.000 kelimelik dava oluşturulduğunu hayal edin. GPT-3.5 yeterince iyi değildi, ancak GPT-4 bu işi son derece iyi yapıyor.” ifadelerini kullandı. DoNotPay, zaten bir süredir müşterilerine küçük kamu davalarında yüksek avukatlık ücretleri ödememeleri için “yapay zekâ danışmanlık” sunuyordu. Hatta DoNotPay, bir mahkemede avukat da olacaktı ancak yasal nedenlerden dolayı bu gerçekleşmemişti. Görünüşe göre GPT-4 ile birilkte yapay zeka avukatlar çok da uzakta değil.

Eğitimin geleceği şekilleniyor

2006 yılında Salman Khan tarafından "herkese, her yerde, dünya standartlarında, bedelsiz eğitim" sloganıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir eğitim platformu olan Khan Academy, yaptığı duyuruda GPT-4 tabanlı sanal öğretmeni Khanmigo’yu tanıttı. Khanmigo’nun öğrenciler için bir eğitmen, öğretmenler için ise bir asistan gibi çalıştığı belirtiliyor. Khanmigo gibi araçlar birey bazlı eğitim için çığır açıcı olabilir. Örneğin, resme meraklı bir öğrenci için tavsiyeler, üzerinde çalıştığı kodda hata olan bir öğrenci için destek veya öğrencisini nasıl yönlendireceğini bulamayan bir öğretmen için bu araçlar kurtarıcı olabilir.

Karşınızda Microsoft 365 Copilot: Office artık yapay zekaya sahip 19 sa. önce eklendi

Buzdağının görünen kısmı

Tam Boyutta Gör GPT-4 halihazırda bir sözleşmedeki eksiklikleri ve istismar edilebilecek yönlerini açığa çıkartabiliyor. Ebeveynler için Milo adında sanal bir yardımcı pilot bile kullanıma giriyor. Günümüzde ebeveynler profesyonel işleri arasında çocuklarına zaman ayırmakta daha doğrusu zamanı yönetmekte zorlanıyor. Milo ise market listesi, sesli hatırlatmalar, doğum günü partisi ekran görüntüleri, okul bülteni pdf'leri verileri size hatırlatıcılar olarak sunmayı hedefliyor.

Yapılabilenler bunlarla sınırlı olmaya yakın bile değil. GPT-4 ile sadece saniyeler içerisinde o eski Pong oyunu yapılabiliyor. Keeper adlı bir flört platformu çiftleri en doğru şekilde eşleştirmek için GPT-4’ü kullanacak. Bir başka girişim ise Wikipedia’da bulunan makalelere dayalı olarak özet bir kitap oluşturabiliyor. Tüm bunlar küçük girişimler olsa da teknoloji bu şekilde ilerler. Microsoft Bing, halihazırda GPT-4'ü kullanıyor ve geçtiğimiz gece GPT-4 tabanlı Copilot’u Office uygulamalarına getirdiğini duyurdu. Benzer bir adım önceki gün Google’dan da gelmişti. Apple’ın da yine üretken modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Özetle, yapay zeka hayatımızın her alanına giriyor ve haberlerin çoğunluğunu oluşturmaya devam ediyor.

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