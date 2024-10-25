OpenAI, 100 kat daha güçlü yapay zekasını Aralık’ta tanıtmayı planlıyor

Bu önemli modelin ilk aşamada geniş çapta halka sunulmayacağı, yalnızca OpenAI’nin yakın çalıştığı bazı şirketlerin erişimine açılacağı bildiriliyor. Orion’un OpenAI’ın baş yatırımcısı Microsoft’un Azure platformunda barındırılması için hazırlıkların ise Kasım ayında tamamlanması bekleniyor.
GPT-4’ün varisi mi?
Daha önceki raporlarda Orion’un eğitim sürecinde OpenAI’ın o1 modelinden faydalanarak sentetik veriler ürettiği bildirilmişti. Şirket içinden bir kaynağın verdiği bilgiye göre, yeni modelin eğitim süreci Eylül ayında tamamlandı. OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya platformu X’te, “kış takımyıldızlarının yakında yükselmesini” dört gözle beklediğini belirterek, Orion’a dair ipuçları vermişti.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu