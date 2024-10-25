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    Anlık Bildirim

    OpenAI, 100 kat daha güçlü yapay zekasını Aralık’ta tanıtmayı planlıyor

    Görünüşe göre OpenAI, bir sonraki büyük yapay zeka modelini Aralık ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yapay zeka devinin “Orion” kod adlı bir modeli tanıtacağı iddia ediliyor.
    OpenAI, 100 kat daha güçlü yapay zekasını Aralık’ta tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen yapay zeka araştırma şirketlerinden OpenAI, "Orion" kod adlı yeni nesil yapay zeka modelini Aralık ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı bu model, ChatGPT’nin iki yıl önceki çıkışının yıldönümüne denk gelecek şekilde tasarlanıyor.

    Bu önemli modelin ilk aşamada geniş çapta halka sunulmayacağı, yalnızca OpenAI’nin yakın çalıştığı bazı şirketlerin erişimine açılacağı bildiriliyor. Orion’un OpenAI’ın baş yatırımcısı Microsoft’un Azure platformunda barındırılması için hazırlıkların ise Kasım ayında tamamlanması bekleniyor.

    GPT-4’ün varisi mi?

    OpenAI, 100 kat daha güçlü yapay zekasını Aralık’ta tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Orion, GPT-4’ün halefi olarak görülse de, modelin halka GPT-5 ismiyle mi tanıtılacağı henüz netlik kazanmış değil. OpenAI’nin Japonya başkan Tadao Nagasaki’ye göre, Orion’un GPT-4’ten 100 kat daha güçlü olabileceği öngörülüyor. Bu yeni model, Eylül ayında yayımlanan ve “Strawberry” kod adıyla bilinen o1 mantık modelinden farklı olarak, yapay genel zekâ (AGI) amacına yönelik atılmış bir adıma daha işaret ediyor. OpenAI'nin nihai hedefi, zamanla çeşitli dil modellerini bir araya getirerek daha kapsamlı ve yetenekli bir yapay zeka sistemi oluşturmak.

    Daha önceki raporlarda Orion’un eğitim sürecinde OpenAI’ın o1 modelinden faydalanarak sentetik veriler ürettiği bildirilmişti. Şirket içinden bir kaynağın verdiği bilgiye göre, yeni modelin eğitim süreci Eylül ayında tamamlandı. OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya platformu X’te, “kış takımyıldızlarının yakında yükselmesini” dört gözle beklediğini belirterek, Orion’a dair ipuçları vermişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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