OpenAI, 100 kat daha güçlü yapay zekasını Aralık’ta tanıtmayı planlıyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen yapay zeka araştırma şirketlerinden OpenAI, "Orion" kod adlı yeni nesil yapay zeka modelini Aralık ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı bu model, ChatGPT’nin iki yıl önceki çıkışının yıldönümüne denk gelecek şekilde tasarlanıyor.

Bu önemli modelin ilk aşamada geniş çapta halka sunulmayacağı, yalnızca OpenAI’nin yakın çalıştığı bazı şirketlerin erişimine açılacağı bildiriliyor. Orion’un OpenAI’ın baş yatırımcısı Microsoft’un Azure platformunda barındırılması için hazırlıkların ise Kasım ayında tamamlanması bekleniyor.

GPT-4’ün varisi mi?

Tam Boyutta Gör Orion, GPT-4’ün halefi olarak görülse de, modelin halka GPT-5 ismiyle mi tanıtılacağı henüz netlik kazanmış değil. OpenAI’nin Japonya başkan Tadao Nagasaki’ye göre, Orion’un GPT-4’ten 100 kat daha güçlü olabileceği öngörülüyor. Bu yeni model, Eylül ayında yayımlanan ve “Strawberry” kod adıyla bilinen o1 mantık modelinden farklı olarak, yapay genel zekâ (AGI) amacına yönelik atılmış bir adıma daha işaret ediyor. OpenAI'nin nihai hedefi, zamanla çeşitli dil modellerini bir araya getirerek daha kapsamlı ve yetenekli bir yapay zeka sistemi oluşturmak.

Yapay zeka bir genci intihara sürükledi 1 gün önce eklendi

Daha önceki raporlarda Orion’un eğitim sürecinde OpenAI’ın o1 modelinden faydalanarak sentetik veriler ürettiği bildirilmişti. Şirket içinden bir kaynağın verdiği bilgiye göre, yeni modelin eğitim süreci Eylül ayında tamamlandı. OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya platformu X’te, “kış takımyıldızlarının yakında yükselmesini” dört gözle beklediğini belirterek, Orion’a dair ipuçları vermişti.

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Yapay Zeka Haberleri

OpenAI, 100 kat daha güçlü yapay zekasını Aralık’ta tanıtabilir