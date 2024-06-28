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    OpenAI’dan CriticGPT: GPT-4'ün hatalarını GPT-4 bulacak

    OpenAI’ın GPT-4'e dayalı bir model olan CriticGPT, insan eğitmenlerin RLHF sırasında hataları tespit etmelerine yardımcı olmak için ChatGPT’nin yanıtlarını denetleyecek.
    OpenAI’dan CriticGPT: GPT-4'ün hatalarını GPT-4 bulacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT tarafından üretilen koddaki hataları belirlemek için tasarlanmış yeni bir yapay zeka modeli olan CriticGPT'yi tanıttı. CriticGPT, insanların büyük dil modeli (LLM) çıktılarını daha doğru hale getirmelerine yardımcı olan “insan geri bildirimi üzerine takviyeli öğrenme” (RLHF) sürecinde hataları tespit etmelerine yardımcı olacak.

    OpenAI, ChatGPT tarafından oluşturulan programlama kodunu inceleyen insan eğitmenlere yardımcı olmak için CriticGPT'yi geliştirdiklerini söylüyor. Firma, ChatGPT kodunu gözden geçirmek için CriticGPT'den yardım alan insanların, yardım almayanlardan %60 oranında daha iyi performans gösterdiklerini belirtiyor.

    GPT-4'ün hataları GPT-4'e emanet

    OpenAI’dan CriticGPT: GPT-4'ün hatalarını GPT-4 bulacak Tam Boyutta Gör
    CriticGPT, ChatGPT’ye güç veren aynı GPT-4 ailesine dayanıyor. Yeni araç kodu analiz ediyor ve olası hatalara işaret ederek, insanların aksi takdirde fark edilmeyebilecek hataları tespit etmesini kolaylaştırıyor. Araştırmacılar CriticGPT'yi kasıtlı olarak eklenmiş hatalar içeren kod örneklerinden oluşan bir veri kümesi üzerinde eğiterek çeşitli kodlama hatalarını tanımayı ve işaretlemeyi öğrettiler.
    OpenAI’dan CriticGPT: GPT-4'ün hatalarını GPT-4 bulacak Tam Boyutta Gör
    Esasında böylesi bir araca ihtiyaç duyulmasının felsefi de bir yönü bulunuyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi RLHF süresinde insanlar yapay zekaların hatalarını tespit ederek ince ayarlamaların yapılmasını sağlıyor. Ancak ChatGPT veya diğer yapay zekalar geliştikçe yaptıkları hatalar da giderek azalıyor veya fark edilemeyecek nüanslarda gerçekleşiyor. Bu noktada da insanların işini zorlaştırıyor. Zira model, geri bildirim sağlayan kişiden daha bilgili hale doğru ilerliyor. OpenAI, esasında bu zorluğu aşmak için ChatGPT cevaplarındaki yanlışlıkları vurgulayan eleştiriler yazmak üzere CriticGPT'yi oluşturdu.
    OpenAI’dan CriticGPT: GPT-4'ün hatalarını GPT-4 bulacak Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin eleştirileri, eğitmenler tarafından doğal hataları içeren vakaların yüzde 63'ünde (yukarıda bahsedilen istatistik) ChatGPT'nin kendisi tarafından üretilenlere tercih edildi. Bunun nedeni kısmen yeni eleştirmenin daha az "nitpick" (yardımcı olmayan küçük şikayetler) üretmesi ve daha az sıklıkla halüsinasyon olarak görmesi.

    OpenAI aynı zamanda Force Sampling Beam Search (FSBS) adını verdikleri yeni bir teknik de geliştirdi. Bu yöntem en basit haliyle CriticGPT'nin daha ayrıntılı kod incelemeleri yazmasına yardımcı oluyor. Araştırmacılar FSBS ile CriticGPT'nin sorunları ararken ne kadar kapsamlı olacağını ayarlayabiliyor, aynı zamanda gerçekte var olmayan sorunları ne sıklıkla uydurabileceğini de kontrol edebiliyor.

    İlginç bir bulgu da var

    OpenAI, kod üzerindeki deneylere ek olarak, LLM eleştirmenlerinin genel yardımcı görevlerde nasıl performans gösterdiğini de araştırdı ve ilginç bir şekilde CriticGPT'nin yeteneklerinin kodun ötesine geçtiğini keşfetti. OpenAI, daha önce insanlar tarafından kusursuz olarak değerlendirilen ChatGPT eğitim verilerinin bir alt kümesinde CriticGPT'yi test etti. İlginç bir şekilde CriticGPT, buradaki vakaların yüzde 24’ünde hatalar buldu. OpenAI, bunun CriticGPT'nin kod dışı görevlere genelleme potansiyelini gösterdiğini ve dikkatli insan değerlendirmesinin bile gözden kaçırabileceği ince hataları yakalama yeteneğini vurguladığını düşünüyor.

    CriticGPT mükemmel değil

    En nihayetinde CriticGPT modeli de GPT-4 üzerinde inşa edilmiş bir yapay zeka. Bu nedende diğer tüm modeller gibi CriticGPT’nin de bazı sınırlamaları bulunuyor. Bu sınırlamaların başında modelin halen halüsinasyon görmesi geliyor. CriticGPT daha dar ve kaliteli bir veri kümesinde eğitilse de modellerin en doğal çalışma prensipleri nedeniyle daha az yapıyor olsa bile halüsinasyonlardan kurtulamıyor. Haliyle bunlar da insanların yanlış etiketlemeler yapmasına neden oluyor. Eğer bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki içeriğimizi mutlaka okuyunuz: 

    Bununla birlikte CriticGPT, oldukça kısa olan ChatGPT cevapları üzerinde eğitildi. Bu da uzun ve karmaşık görevleri değerlendirmede performansını düşürüyor. Ayrıca bazen hatalar tek bir yerde olmayabiliyor. CriticGPT, belirli bir yerde tespit edilebilen hataları belirlemede oldukça iyi olsa da gerçek dünyadaki hatalar bir cevabın birçok bölümünde olabiliyor. Ek olarak OpenAI, CriticGPT’nin bir yere kadar yardımcı olabileceğini söylüyor. Bir görev veya yanıt son derece karmaşıksa, model yardımı alan bir uzman bile bunu doğru bir şekilde değerlendiremeyebilir.

    Kaynakça https://www.businesstoday.in/technology/news/story/openai-introduces-criticgpt-an-ai-tool-that-helps-coders-identify-bugs-and-improve-code-quality-434987-2024-06-28 https://openai.com/index/finding-gpt4s-mistakes-with-gpt-4/ https://cdn.openai.com/llm-critics-help-catch-llm-bugs-paper.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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