Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation'ın özel oyunu Gran Turismo 7 en düşük kullanıcı puanına sahip oyun oldu

    Popüler yarış oyunu Gran Turismo serisinin yeni oyunu Gran Turismo 7'den geçtiğimiz haftalarda çıkışını yaptı .Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sorun oyuncuları bir hayli sinirlendirdi. 
    1

    Gran Turismo 7 en düşük kullanıcı puanına sahip oyun oldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7, geçtiğimiz haftalarda çıkışını yaptı. Oyun her ne kadar güzel bir çıkış yapsa da geçtiğimiz günlerde çıkan bir sorun tüm oyuncuları sinirlendirdi.

    24 Saatten Fazla Oyun Kapalı Kaldı

    Geçtiğimiz günlerde oyun bir sorun sebebiyle erişime kapatıldı ve 24 saatten fazla bir süre boyunca oyuna erişim sağlanamadı. Tekrar erişime açılmasının ardından da oyuncular tepkisini göstermek için Metacritic'e gitti. Şu anda Metacritic'te 3800'den fazla kullanıcı puanı bulunuyor ve puanların ortalaması 2.4.

    Gran Turismo 7'nin kullanıcılar tarafından aldığı bu ortalama da onu PlayStation'ın şu ana kadar ki en düşük kullanıcı puanı alan oyunu yapıyor. Oyunun inceleme siteleri tarafından aldığı puan ortalaması ise 87 gibi yüksek bir puan. Elbette bu puanın düşüklüğünün büyük bir sebebi son günlerde yaşanan olaylar. Oyunun aslında gayet kaliteli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz ancak son günlerde yaşanan olaylar gerçekten keyif kaçıran bir durum. Gran Turismo 7'ye şu anda PS4 ve PS5 üzerinden ulaşabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız