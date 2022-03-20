PlayStation'ın özel oyunu Gran Turismo 7 en düşük kullanıcı puanına sahip oyun oldu

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7, geçtiğimiz haftalarda çıkışını yaptı. Oyun her ne kadar güzel bir çıkış yapsa da geçtiğimiz günlerde çıkan bir sorun tüm oyuncuları sinirlendirdi.

24 Saatten Fazla Oyun Kapalı Kaldı

Geçtiğimiz günlerde oyun bir sorun sebebiyle erişime kapatıldı ve 24 saatten fazla bir süre boyunca oyuna erişim sağlanamadı. Tekrar erişime açılmasının ardından da oyuncular tepkisini göstermek için Metacritic'e gitti. Şu anda Metacritic'te 3800'den fazla kullanıcı puanı bulunuyor ve puanların ortalaması 2.4.

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Gran Turismo 7'nin kullanıcılar tarafından aldığı bu ortalama da onu PlayStation'ın şu ana kadar ki en düşük kullanıcı puanı alan oyunu yapıyor. Oyunun inceleme siteleri tarafından aldığı puan ortalaması ise 87 gibi yüksek bir puan. Elbette bu puanın düşüklüğünün büyük bir sebebi son günlerde yaşanan olaylar. Oyunun aslında gayet kaliteli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz ancak son günlerde yaşanan olaylar gerçekten keyif kaçıran bir durum. Gran Turismo 7'ye şu anda PS4 ve PS5 üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Gran Turismo 7 en düşük kullanıcı puanına sahip oyun oldu