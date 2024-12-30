Yine RDR 2 değil: Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games'te ücretsiz: [REDACTED]
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu [REDACTED] oldu. The Callisto Protocol ile aynı evrende geçen [REDACTED], roguelike temalı izometrik bir nişancı oyunu. Oyunda, Black Iron Hapishanesi'nin cesetlerle dolup taşmasından önce son kaçış podunu ele geçirmeye çalışıyorsunuz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 31 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:
- The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
- Vampire Survivors - 19-20 Aralık
- Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
- TerraTech - 21-22 Aralık
- Wizard of Legend - 22-23 Aralık
- Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
- Dredge - 24-25 Aralık
- Control - 25-26 Aralık
- Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
- HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
- KILL KNIGHT - 28-29 Aralık
- Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık
- [REDACTED] 30-31 Aralık
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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