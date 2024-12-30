Yine RDR 2 değil: Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, yılbaşı dönemine özel ve rakibi Steam'e karşı ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu kapsamda 31 Aralık akşamına kadar her gün yeni bir ücretsiz oyun erişime açılıyor. Son olarak etkinliğin 13. ve yeni gizemli oyunu geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. İşte Epic Games'in 30-31 Aralık gizemli oyunu

Epic Games'te ücretsiz: [REDACTED]

Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu [REDACTED] oldu. The Callisto Protocol ile aynı evrende geçen [REDACTED], roguelike temalı izometrik bir nişancı oyunu. Oyunda, Black Iron Hapishanesi'nin cesetlerle dolup taşmasından önce son kaçış podunu ele geçirmeye çalışıyorsunuz.

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Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 31 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık

Vampire Survivors - 19-20 Aralık

Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık

TerraTech - 21-22 Aralık

Wizard of Legend - 22-23 Aralık

Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık

Dredge - 24-25 Aralık

Control - 25-26 Aralık

Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık

HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık

KILL KNIGHT - 28-29 Aralık

Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık

[REDACTED] 30-31 Aralık

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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