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    Xiaomi SU7 Ultra, Gran Turismo 7'deki efsane arabalar arasına katılacak

    Xiaomi, sedan modeli Xiaomi SU7 Ultra'nın Gran Turismo 7'ye ekleneceğini duyurdu. Popüler yarış oyununun tarihinde ilk kez Çinli bir üreticinin arabası yer alacak.

    Xiaomi SU7 Ultra Gran Turismo 7 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi ve Polyphony Digital, Gran Turismo World Series 2025'in birinci turunda önemli bir iş birliğini duyurdu. Bu ortaklık, Xiaomi SU7 Ultra'yı PlayStation 4 ve PS5'teki popüler yarış simülatörü Gran Turismo 7’ye getirecek. İlk kez bir Xiaomi otomobili Gran Turismo serisinde yer alıyor.

    Gran Turismo serisinde bir ilk!

    Gran Turismo, gerçek dünyadaki araç performansını yansıtacak şekilde tasarlanmış mühendislik parametreleriyle gerçek sürüş simülasyonu sunmasıyla biliniyor. Etkisi oyunun ötesine geçerek araç dinamikleri ve güvenliğindeki gelişmelere katkıda bulunurken otomotiv tutkunlarını küresel olarak birbirine bağlıyor.

    Kazunori Yamauchi, Xiaomi SU7 Ultra'ya övgüler yağdırdı

    Mayıs 2025’te Gran Turismo’nun yaratıcısı Kazunori Yamauchi, Pekin'de Xiaomi Group Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun ile bir araya gelmişti. Yamauchi ziyareti sırasında Xiaomi SU7 Ultra'yı test etmiş ve Xiaomi'nin Yizhuang'daki EV fabrikasını gezmişti. Etkinlikte Yamauchi, Xiaomi SU7 Ultra’yı akıllı EV segmentinde öne çıkan bir araç olarak övdü ve Nürburgring Nordschleife'deki rekabetçi performansının Xiaomi EV'nin mühendislik yeteneklerinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

    Gran Turismo 7, Xiaomi SU7 Ultra'yı Xiaomi EV ile birlikte geliştirme süreciyle entegre ederek lüks estetiğini ve sürüş dinamiklerini gerçekçi bir şekilde kopyalamayı hedefliyor. Bu yüksek performanslı elektrikli araç, dünya genelinde Gran Turismo 7 oyuncularına sunulacak.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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