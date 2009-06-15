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G.Skill dünyanın en hızlı 6GB DDR3 kitini ve yeni bellek soğutucusunu duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill dünyanın en hızlı 6GB DDR3 kitini ve yeni bellek soğutucusunu duyurdu
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Perfect Storm 2133MHz DDR3 kit

Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden birisi olan G.Skill, Intel Core i7 platformu için hazırladığı yeni bellek kitini ve özellikle hız aşırtmacılar (overclock tutkunları) için hazırladığı yeni bellek soğutucusunu satışa sunuyor. Firmanın Perfect Storm serisi altında dünyanın 6GB kapasiteli en hızlı 3 kanal bellek kiti olarak lanse ettiği yeni çözüm 2133MHz'de çalışıyor ve CAS9 zamanlamalarıyla geliyor.

2GB kapasiteli 3 adet bellek modülünden oluşan ve X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan yeni bellek kitinin yüksek performans meraklılarıbnı sıkı oyuncuları ve hız aşırtma profesyonellerini hedef aldığı belirtilirken firma aynı zamanda özel olarak tasarladığı Turbulence Fan isimli bellek soğutucusunu da duyurdu. 2GHz üstü hızlara ulaşan yüksek frekanslı belleklerle kullanılmak üzere hazırlanan yeni soğutucunun sessiz ve etkili çalıştığı belirtiliyor.

G.Skill bellek çözümleriyle ilgili detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.

G.Skill dünyanın en hızlı 6GB DDR3 kitini ve yeni bellek soğutucusunu duyurdu
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Turbulence Fan


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dstk 10 yıl
Bu zamanlamalarla ddr3 bellekler ddr2 belleklerle reel hız olarak aynı gibi
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Thehunt 10 yıl
yaa hayatında kaçkere kullandın ram i fanlı sankiiçin dışın fan oldu kardeş güzel yapmış adamlar işte ban lama hemen
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cengiz_vga 10 yıl
aşağıdaki fan sanki uzaylıların gözlkleri gibi bi garip olmuş.



gskill gene en iyisini başarmış.ah bide şu zamanlamaları düşürseler süper olcak mesela cas 6gibi olsa ne olur.
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Momo-Oz 10 yıl
İçimiz dışımız fan oldu fansız ürünler istiyoruz :BAn:
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Mickcasey 10 yıl
2200 mhz de ocz ramlerle cas 7 7 7 20 kullanıyorum bu ramin bu kadar abartılıcak yanı ne bence cok kotu performansı
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axaxa 10 yıl
Teknolojininde suyu cıktı be kardesm para tuzagı oldu hersey
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K.Kahriman 10 yıl
bellekler çağ atladı valla işlemci hızında bellekler var
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AbsolutZero 10 yıl
Zamanlamalar bence gayet iyi başka firmalar cas9 zamanlamalarıyla 1600-1800 mhz yapabilirken G.Skill 2133 çıkabilmiş... Bunlar iyi oc olacağa benziyor ;)
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adilazimdegilx 10 yıl
2133Mhz gösteriş olmuş. CAS9 ile gelebilmiş. Fiyatını da 2133Mhz olduğu için çok yüksek yaparlarsa sadece para tuzağına dönüşür. Şayet Dominator GTler 2200+ da 7-8-7-20 çalıştırılabiliyor... Gerçi hep Dominator GT ile kıyaslıyorum ama tip olarak da onun rakibine benziyor. Fiyatı düşük olmazsa GT bunu ezer...
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Beriko 10 yıl
Sekil ve hiz guzel ama halen zamanlamalar kotu
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iamrich 10 yıl
mükemmel bişey ya keşke alabilsem
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ayzer 10 yıl
uzay gemisi üssü gibi olmuş... felaket karizma yapmış abi
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ABSOLUT 10 yıl
Okadar yüksek frekans teoride bantgenişliğini çok yüksek gösteriyor ama pratikte herhalde 1600lük kitlerden pek farkı yok.

Ama bununla overclockun sınırı yoktur.2.50Ghz yolu var bunların.
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pastperfect 10 yıl
çok güzel gerçekten hoşuma gitti değerleri ve görünümü ama baya vardır parası
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TELESCOPE 10 yıl
bunları gördükçe sıradakini mirak ediyor iinsan
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ozzzy222 10 yıl
alttaki acaip şekil olmuş bayıldım
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