G.Skill dünyanın en hızlı 6GB DDR3 kitini ve yeni bellek soğutucusunu duyurdu

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Perfect Storm 2133MHz DDR3 kit

Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden birisi olan G.Skill, Intel Core i7 platformu için hazırladığı yeni bellek kitini ve özellikle hız aşırtmacılar (overclock tutkunları) için hazırladığı yeni bellek soğutucusunu satışa sunuyor. Firmanın Perfect Storm serisi altında dünyanın 6GB kapasiteli en hızlı 3 kanal bellek kiti olarak lanse ettiği yeni çözüm 2133MHz'de çalışıyor ve CAS9 zamanlamalarıyla geliyor.

2GB kapasiteli 3 adet bellek modülünden oluşan ve X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan yeni bellek kitinin yüksek performans meraklılarıbnı sıkı oyuncuları ve hız aşırtma profesyonellerini hedef aldığı belirtilirken firma aynı zamanda özel olarak tasarladığı Turbulence Fan isimli bellek soğutucusunu da duyurdu. 2GHz üstü hızlara ulaşan yüksek frekanslı belleklerle kullanılmak üzere hazırlanan yeni soğutucunun sessiz ve etkili çalıştığı belirtiliyor.

G.Skill bellek çözümleriyle ilgili detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.

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Turbulence Fan