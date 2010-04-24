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G.Skill'den AMD işlemciler Flare serisi DDR3 bellek kitleri

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,8b
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10
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill'den AMD işlemciler Flare serisi DDR3 bellek kitleri
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G.Skill'den AMD işlemciler Flare serisi DDR3 bellek kitleri
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Tayvan merkezli bellek üreticisi G.Skill, AMD sistemler için Flare serisi dört yeni DDR3 bellek kiti hazırladı. Spesifik olarak Soket AM3 platformunu temel alan yeni bellek kitlerinin tamamı 1800MHz'de görev yapıyor ve 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşuyorlar. 1.65v geriliminde çalışan bellekler için fark yaratan detay ise erişim süreleri zira tamamı farklı zamanlamalara (6-8-6-24 / 7-8-7-24 / 8-8-8-24 / 9-9-9-27) sahip.

Sahip oldukları özel soğutucu tasarımı ile dikkat çeken Flare serisi DDR3 bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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toonjai 9 yıl
buldozer mimarisiyle birlikte işlemci yapısı da lga formunda olursa çok güzel olacak...
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OZKNaln 9 yıl
beklenıyor...
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aliyazc 9 yıl
cok kaliteli ramler bende gskill kullanıyorum cok memnunum
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kitsenagru 9 yıl
2000 Mhz.de Cas 7 yapıyorsa bazı bellekler, bunların 1800Mhz.de Cas 6 yapması kullanılan çiplerin kaliteli olduğunun göstergesidir bence. Bu şekilde ilerlerse 1600 Mhz.de 5-6-5-18 zamanlamalarını görebileceğimizi düşünüyorum.
Haber için teşekkürler, kolay gelsin...
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artenis 9 yıl
buldozerle 4 kanal destegi gelırse, 8Gb paket ramler standarlasabilir, perf. acısındada Zambezi 4 izlekli işlemci umarız iç açıcı olur
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oyuncular 9 yıl
Dört Kanal Ram desteği "BULLDOZER" ile gelmesi bekleniyor...
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TrMhMt 9 yıl
Cok guzel remler bunlar i5 makinamda kullanmistim sorunsuz ve harikalardi ama gel gorki giga kartlarda cogunlukla sorun yapiyorlar !!

Gercekten albenisi fazla olan bir dizayni var. Zamanlamalarida guzel birde fiyatini soyleselermis cok daha guzel olacakmis !!
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Tolgá 9 yıl
@mert_Allen 3 kanal desteğinin bir şey kazandıracağına inanmıyorum amdye
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
Amd işlemciler için de 3 kanal ram sistemi gelse daha iyi olur..
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