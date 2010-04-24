G.Skill'den AMD işlemciler Flare serisi DDR3 bellek kitleri

Tayvan merkezli bellek üreticisi G.Skill, AMD sistemler için Flare serisi dört yeni DDR3 bellek kiti hazırladı. Spesifik olarak Soket AM3 platformunu temel alan yeni bellek kitlerinin tamamı 1800MHz'de görev yapıyor ve 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşuyorlar. 1.65v geriliminde çalışan bellekler için fark yaratan detay ise erişim süreleri zira tamamı farklı zamanlamalara (6-8-6-24 / 7-8-7-24 / 8-8-8-24 / 9-9-9-27) sahip.

Sahip oldukları özel soğutucu tasarımı ile dikkat çeken Flare serisi DDR3 bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.