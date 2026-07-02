Türkiye'nin en çok kullanılan oyun platformları belli oldu

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Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayımladığı 2026 yılı birinci çeyrek Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu, Türkiye'deki oyuncuların tercih ettiği platformları ortaya koydu.

Rapora göre çevrim içi oyun trafiğinde PlayStation ilk sırada yer alırken Steam çok küçük bir farkla ikinci oldu. Veriler ayrıca kullanıcıların yalnızca oyun oynamadığını, içerik üretimi tarafında da Steam'in öne çıktığını gösterdi.

PlayStation ve Steam zirve yarışında

Tam Boyutta Gör BTK verilerine göre çevrim içi oyun (Online Games) kategorisinde en yüksek trafik payına sahip platform yüzde 25,4 ile PlayStation oldu. Onu yüzde 24,1 ile Steam takip etti. Listenin devamında PUBG yüzde 9,2, League of Legends ise yüzde 6,7 pay aldı.

PlayStation: %25,4

Steam: %24,1

PUBG: %9,2

League of Legends: %6,7

Roblox: %5,7

Rapora göre çevrim içi oyun trafiği büyük ölçüde çok oyunculu ve yüksek veri tüketen platformlarda yoğunlaştı. Öte yandan mobil ve bağımsız oyunlar da kayda değer bir kullanıcı kitlesine sahip olmaya devam ediyor.

İçerik üretiminde lider Steam

BTK raporu, oyun platformlarının kullanım trafiğinin yanı sıra içerik üretimindeki paylarını da ortaya koyuyor. Buna göre Steam, yüzde 33,3'lük oranla içerik üretiminde ilk sırada yer aldı.

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Bilindiği üzere Steam, yalnızca oyunların indirildiği ve oynandığı bir platform değil. Burada kullanıcıların modlar, rehberler, videolar ve diğer topluluk içeriklerini yoğun şekilde üretip paylaştığı bir ekosistem oluşmuş durumda.

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