Türkiye'nin en çok kullanılan oyun platformları belli oldu

Rapora göre çevrim içi oyun trafiğinde PlayStation ilk sırada yer alırken Steam çok küçük bir farkla ikinci oldu. Veriler ayrıca kullanıcıların yalnızca oyun oynamadığını, içerik üretimi tarafında da Steam'in öne çıktığını gösterdi.
PlayStation ve Steam zirve yarışında
- PlayStation: %25,4
- Steam: %24,1
- PUBG: %9,2
- League of Legends: %6,7
- Roblox: %5,7
Rapora göre çevrim içi oyun trafiği büyük ölçüde çok oyunculu ve yüksek veri tüketen platformlarda yoğunlaştı. Öte yandan mobil ve bağımsız oyunlar da kayda değer bir kullanıcı kitlesine sahip olmaya devam ediyor.
İçerik üretiminde lider Steam
BTK raporu, oyun platformlarının kullanım trafiğinin yanı sıra içerik üretimindeki paylarını da ortaya koyuyor. Buna göre Steam, yüzde 33,3'lük oranla içerik üretiminde ilk sırada yer aldı.
Bilindiği üzere Steam, yalnızca oyunların indirildiği ve oynandığı bir platform değil. Burada kullanıcıların modlar, rehberler, videolar ve diğer topluluk içeriklerini yoğun şekilde üretip paylaştığı bir ekosistem oluşmuş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş