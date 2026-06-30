Rockstar, Xbox'ı görmezden geldi: GTA 6 en iyi PS5'te oynanır!

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto 6 için ön siparişleri açıldığında Sony, uzun zamandır beklenen devam oyununda en iyi deneyimi PlayStation 5 kullanıcılarının yaşayacaklarını iddia eden birkaç tanıtım yazısı paylaştı. Şimdi Rockstar Games bu iddiayı doğruladı.

GTA 6 ön satışları rekor seviyede 9 sa. önce eklendi

Rockstar Games, GTA 6 ön sipariş tanıtım gönderisinde oyunun en iyi PlayStation 5’te oynanacağına dair açık bir ifadeye yer vererek “Leonida’ya, her şeyin serbest olduğu eyalete hoş geldiniz. Her köşesinde ayrı bir aksiyon barındıran, seçkin premium araçlar, silahlar ve kıyafetlerden oluşan özel bir koleksiyon sunan Grand Theft Auto 6: Ultimate Edition ile bu devasa dünyanın sunduğu her şeye el koyun.” açıklamasını paylaştı.

“En iyi PS5’te oynanır" sloganı, reklamdaki bağlantıya tıklandığında oyunun resmi sitesinde de açıkça görünüyor. Tweet "Şimdi PlayStation 5'te Ön Sipariş Verin" ile bitiyor ve eklenen görsellerde Microsoft’un konsolundan bahsedilmiyor.

Sony'nin GTA ile ilgili yaptığı bir dizi tanıtım kampanyasıyla birlikte, PlayStation'ın da büyük devam oyunu için bir tanıtım ortaklığı anlaşması yaptığı anlaşılıyor.

Geçtiğimiz hafta PlayStation, Grand Theft Auto 6 ön siparişlerinin açılışını kutlamak için konsollarını ve mobil uygulamasını güncellendi. Oyuncular, PS5'in başlangıç ​​menüsünde artık özel bir GTA 6 animasyonu gösterildiğini ve oyunu ön sipariş etmeye teşvik edildiğini fark etmeye başladı. Bu dikkat çekici çünkü; konsolun ömrü boyunca tek bir oyunun PS5 başlangıç ​​ekranını bu şekilde ele geçirmesi ilk kez oluyor.

Büyük bir merakla beklenen Grand Theft Auto 6 için ön siparişler Perşembe günü açıldı. Rockstar, oyunun fiziksel sürümünün Kasım ayında piyasaya sürüleceğini ancak disk içermeyeceğini doğruladı. Grand Theft Auto 6'nın standart sürümü 4.000 TL. Çeşitli oyun içi ödüller içeren Ultimate Edition ise 5.000 TL fiyatla satışa sunuldu.

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Rockstar: GTA 6 en iyi PS5'te oynanır!

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