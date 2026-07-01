Microsoft, James Bond oyununun geliştiricisini de vurdu!

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Tam Boyutta Gör Hitman serisi ve kısa süre önce piyasaya çıkan 007 First Light ile adından söz ettiren IO Interactive, küçülmeye gittiğini duyurdu. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendi fikri mülkiyeti olan Project Fantasy için birlikte çalıştığı harici bir iş ortağıyla yolların ayrıldığını ve bu gelişmenin kısa vadede işten çıkarmaları beraberinde getirdiğini açıkladı.

Microsoft'un Project Fantasy desteği sona erdi

IO Interactive açıklamasında ortağın adını vermese de Bloomberg ve Kotaku tarafından yayımlanan haberlere göre söz konusu şirket Microsoft. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Xbox, oyunun finansmanını üstlenme ve yayınlama anlaşmasından çekildi.

Yine de Microsoft'un desteğini kaybetmesine rağmen Project Fantasy'nin geliştirilmesi devam edecek. İstanbul’da da stüdyosu bulunan IO Interactive, çevrim içi bir fantastik rol yapma oyunu olarak tanımladığı proje için kararlı olduklarını belirtti.

Xbox’taki kriz yeniden yapılanma ile çözülecek

Microsoft ise kararın, oyun yatırımlarını azaltmaktan ziyade öncelikleri yeniden belirleme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi. Bloomberg'e konuşan Xbox sözcüsü, şirketin yatırım yaptıkları alanları yeniden değerlendirdiğini ve en yüksek önceliklere odaklandığını belirtti. Açıklamada ayrıca oyunlara yapılan toplam yatırımın azaltılmadığı, içerik harcamalarının geçen yıla yakın seviyede tutulmasının planlandığı aktarıldı.

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Öte yandan Xbox cephesinde 6 Temmuz’da başlaması beklenen kapsamlı bir işten çıkarma yaşanacak. Şubat ayında göreve gelen yeni CEO Asha Sharma, Xbox organizasyonunda "yeniden yapılanma" sürecini yönetiyor. Bu sürecin bazı iştiraklerin kapatılmasıyla sonuçlanabileceği de belirtiliyor. Mevcut bilgilere göre en az 5 stüdyo kapatılacak veya satılacak. Sharma, daha önce Xbox’ın mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu aktarmıştı.

Öte yandan IO Interactive’in Mayıs ayında piyasaya sürülen 007 First Light oyunu, eleştirmenlerden büyük beğeni topladı ve üç milyondan fazla kopya sattı. Şirket, işten çıkarma sürecinde kaç kişinin veya hangi stüdyoların etkileneceğini açıklamadı.

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