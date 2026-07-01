Microsoft, James Bond oyununun geliştiricisini de vurdu!

Microsoft'un Project Fantasy desteği sona erdi
IO Interactive açıklamasında ortağın adını vermese de Bloomberg ve Kotaku tarafından yayımlanan haberlere göre söz konusu şirket Microsoft. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Xbox, oyunun finansmanını üstlenme ve yayınlama anlaşmasından çekildi.
Yine de Microsoft'un desteğini kaybetmesine rağmen Project Fantasy'nin geliştirilmesi devam edecek. İstanbul’da da stüdyosu bulunan IO Interactive, çevrim içi bir fantastik rol yapma oyunu olarak tanımladığı proje için kararlı olduklarını belirtti.
Xbox’taki kriz yeniden yapılanma ile çözülecek
Microsoft ise kararın, oyun yatırımlarını azaltmaktan ziyade öncelikleri yeniden belirleme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi. Bloomberg'e konuşan Xbox sözcüsü, şirketin yatırım yaptıkları alanları yeniden değerlendirdiğini ve en yüksek önceliklere odaklandığını belirtti. Açıklamada ayrıca oyunlara yapılan toplam yatırımın azaltılmadığı, içerik harcamalarının geçen yıla yakın seviyede tutulmasının planlandığı aktarıldı.
Öte yandan Xbox cephesinde 6 Temmuz’da başlaması beklenen kapsamlı bir işten çıkarma yaşanacak. Şubat ayında göreve gelen yeni CEO Asha Sharma, Xbox organizasyonunda "yeniden yapılanma" sürecini yönetiyor. Bu sürecin bazı iştiraklerin kapatılmasıyla sonuçlanabileceği de belirtiliyor. Mevcut bilgilere göre en az 5 stüdyo kapatılacak veya satılacak. Sharma, daha önce Xbox’ın mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu aktarmıştı.
Öte yandan IO Interactive’in Mayıs ayında piyasaya sürülen 007 First Light oyunu, eleştirmenlerden büyük beğeni topladı ve üç milyondan fazla kopya sattı. Şirket, işten çıkarma sürecinde kaç kişinin veya hangi stüdyoların etkileneceğini açıklamadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş