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    GTA 6 ön satışları PlayStation 5 konsolunda Xbox’a göre 8 kat fazla

    GTA 6 ön siparişleri henüz başlamış olmasına rağmen konsol sahiplerinin yoğun ilgisinin olduğu belirtiliyor. PlayStation 5 kullanıcıları Xbox Series X/S kullanıcılarına göre daha önde.

    GTA 6 Tam Boyutta Gör
    GTA 6 oyunu için geri sayım devam ederken ön satışlar başladı. PC sürümü henüz olmadığı için haliyle konsol sahipleri oyunu ilk deneyimleyenler olacak. Satışların rekor seviyede ilerlediği kaydedilirken PlayStation 5 kullanıcıları siteye adeta akın etmiş durumda.

    GTA 6 satışlarında ilginç istatistik

    Oyun sitelerinin iş birliği linkleri üzerinden elde ettiği verilere göre GTA VI ön satış sayısı PlayStation 5 platformunda Xbox platformuna göre 8 kat daha fazla. Elbette bu resmi bir ön satış rakamı değil. Zaten bir Xbox temsilcisi bu rakamın gerçek ön satışları yansıtmadığını ve gerçek rakamların beklenmesi gerektiğini dile getirmiş. Ayrıca Xbox üzerinde ön satışların rekor seviyede olduğunu da belirtmiş.

    Microsoft genelde pek satış rakamı paylaşmıyor ancak PlayStation 5 konsol satışlarının Xbox konsol satışlarının neredeyse 3 katı olduğunu düşünürsek 8'e 1 oranının çok da abartılı olmadığı düşünülebilir. Gelişmeler Sony’nin, özel pazarlama stratejisi ile GTA VI satışlarında lider olacağını gösteriyor. Uzmanların oyun ve eğlence sektörü tarihinin en büyük açılışı olmasını beklediği GTA 6 oyunu 19 Kasım tarihinde erişime açılacak.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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