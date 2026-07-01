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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox bölümünde en az 1000 kişiyi etkileyecek yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlandığı öne sürülüyor. 6 Temmuz'da başlaması beklenen yeniden yapılanma sürecinin Arkane Studios'un geleceğini de doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra stüdyonun geliştirdiği Marvel's Blade oyununun da iptal edilme ihtimali gündemde.

Kapatma veya satış seçeneği masada

Microsoft’un Arkane Studios'u kapatmayı ve Marvel's Blade projesini sonlandırmayı değerlendirdiği aktarılıyor. Daha önceki bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde Microsoft’un Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs ve Arkane olmak üzere toplam beş stüdyo için kapatma ya da satış seçeneklerini masaya yatırdığı ifade ediliyor.

Yaklaşık iki yıldır yeni bir gelişme paylaşılmayan Marvel's Blade için de dikkat çekici iddialar bulunuyor. Habere göre proje bütçesini aşmış durumda ve geliştirme sürecinde ciddi gecikmeler yaşanıyor. Bu nedenle Microsoft'un Arkane için satış dahil farklı senaryoları değerlendirdiği belirtiliyor.

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Bugün Dishonored serisi ve Deathloop ile tanınan Arkane Lyon, sektörün önde gelen birinci şahıs gizlilik ve aksiyon oyunları geliştiren stüdyoları arasında yer alıyor. Microsoft, 2024 yılında gerçekleştirdiği yeniden yapılanma kapsamında Prey ve Redfall oyunlarının geliştiricisi olan Arkane Austin stüdyosunu kapatmıştı.

Öte yandan Xbox tarafında aynı zamanda yeni işten çıkarmalara hazırlanıldığı aktarılıyor. Yeni CEO Asha Sharma ile İçerik Direktörü Matt Booty tarafından çalışanlara gönderilen şirket içi mesajda, organizasyonun fazla genişlediği ve mevcut yapının sürdürülebilir olmadığı ifade edilmişti.

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Xbox krizi sürüyor: Arkane kapanabilir, Blade iptal edilebilir

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