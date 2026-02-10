Black Myth: Zhong Kui'den ilk görüntüler paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Game Science, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Black Myth: Zhong Kui'den altı dakikalık oyun motoru görüntüleri paylaştı. Videoda yer alan sahnelerin doğrudan oyuna ait olmadığı belirtilse de, yeni yapımda hedeflenen görsel kalite ve teknik iyileştirmeler ilk kez net şekilde gösteriliyor.

Bildiğiniz gibi Ağustos 2024'te çıkış yapan Black Myth: Wukong, Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısında tüm zamanların en yüksek ikinci seviyesine ulaşarak büyük bir başarı yakalamıştı. Eylül ayında 18 milyon satış barajını aşan yapım için başlangıçta bir genişleme paketi planlansa da, stüdyo bu fikri rafa kaldırarak tamamen yeni bir oyuna Black Myth: Zhong Kui'ye odaklanacak.

Game Science, resmî internet sitesinde yayımladığı SSS bölümünde Zhong Kui'nin Wukong'un doğrudan devamı olmadığını özellikle vurguluyor. Stüdyo, bu projeyle daha cesur fikirler denemek, önceki oyundaki eksik yönleri gözden geçirmek ve anlatı tasarımında yeni bir çizgi yakalamak istediklerini duyurdu.

Yeni oyun, tıpkı Wukong gibi antik Çin mitolojisi ve folklorundan beslenmeye devam edecek. Tür tarafında ise tek oyunculu bir aksiyon RPG yapısı korunuyor. Ancak bu kez oyuncular maymun karakteri kontrol etmeyecek. Wukong ile Zhong Kui arasındaki oynanış farklarının henüz netleşmediği, geliştirici ekibin bu alanda hâlâ denemeler yaptığı belirtiliyor.

Black Myth: Zhong Kui, PC ve konsollar için geliştiriliyor. Wukong'un görece yeni bir oyun olması nedeniyle, çıkış tarihi 2029-30'u bulabilir.Stüdyo, oyunun ana taslak planının bile henüz tamamlanmadığını belirterek, geliştirme sürecinin oldukça erken bir aşamada olduğunu söylüyor.

