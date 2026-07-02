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    PS Plus abonelerine Temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Temmuz ayındaki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte PS Plus abonelerine Temmuz ayında sunulacak ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Temmuz 2026 oyunları belli oldu! 3.500 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

    PS Plus Temmuz 2026 oyunları

    Hatırlayanlar olacaktır, Haziran ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Warhammer 40,000: Darktide dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Temmuz ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode olacak. Bu üç oyunun 7 Temmuz'dan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. 

    • Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle | PS5, PS4
    • For the King II | PS5, PS4
    • CrossCode | PS5, PS4

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.500TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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