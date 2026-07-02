PS Plus abonelerine Temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

PS Plus Temmuz 2026 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Haziran ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Warhammer 40,000: Darktide dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Temmuz ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode olacak. Bu üç oyunun 7 Temmuz'dan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.

Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle | PS5, PS4

For the King II | PS5, PS4

CrossCode | PS5, PS4

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.500TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus Temmuz 2026 oyunları belli oldu! 3.500 TL değerinde

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