PS Plus abonelerine Temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Temmuz 2026 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Haziran ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Warhammer 40,000: Darktide dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Temmuz ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode olacak. Bu üç oyunun 7 Temmuz'dan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.
- Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle | PS5, PS4
- For the King II | PS5, PS4
- CrossCode | PS5, PS4
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.500TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş