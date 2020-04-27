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    Gumslinger ile yapışkan düellolara hazırlanın

    Gumslinger adındaki oyun düello tarzında ilerliyor ve bölüm geçtikçe mekanlar değişiyor. Karakterlerin sakız veya jöle gibi yerlere yapışması ise eğlenceli kısmı.
    3 sa.
    377
    5
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gumslinger ile yapışkan düellolara hazırlanın
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    Human Fall Flat tarzındaki fizik tabanlı oyunlardan hoşlanıyorsanız Gumslinger adında indirmeye sunulan düello tarzındaki oyunda ilginizi çekecektir.

    Gumslinger neler sunuyor?

    Gumslinger oyunu dülleo üzerine odaklanan bir yapım. Tüm oyun düello üzerinden yürüyor. Düellolarda kazandığınız puanlarla oyunda ilerliyorsunuz. Düellolar 64 kişi ile başlıyor ve son olarak 1 kişi kazanıyor.

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    Oyunad fizik mekanikleri oldukça eğlenceli. Vurulan rakip adeta bir sakız veya jöle gibi yerlere yatıyor. Bu sahneleri Human Fall Flat oyunundan iyi hatırlıyoruz. Düelloda rakibin canının tükenmesini sağlıyorsunuz. Galibiyet bu şekilde oluyor.

    Düellolar genel olarak bu şekilde ilerliyor. Kazandığınız puanlarla veya oyun içi satın alımlarla karakterinizi değiştirebiliyor, silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Seviye geçtikçe mekan değişiyor, televizyon kanepe gibi eşyalar devreye giriyor ve silah seçenekleri farklılaşıyor. Ayrıca lider tablolarında da yükselebiliyorsunuz. Uzun süreli bir eğlence sağlayan oyun ücretsiz.

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