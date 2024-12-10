PUBG Mobile şampiyonluğunu 1 puanla kaçırdık

PUBG Mobile finalleri
Londra’da 3 gün süren ve 18 maç üzerinden yapılan finallerde Regnum Carya Bra mükemmel skorlar toplayarak uzun süre liderliği elinde tuttu. Ne var ki son iki haritada rakiplerine karşı mücadele gücü düşen RCB, sadece 1 puanla şampiyonluğu kaçırdı.
DPLUS KIA oyuncusu Nolbu, 34 skor ve 8,053 hasar ile finallerin MVP ödülünü aldı. Listede temsilcimiz RCB Esports'un oyuncusu Loxy'de etkileyici performansı ile 2. sırada kendisine yer buldu. Regnum Carya Bra eSpor ekibi ikinci olarak 200 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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