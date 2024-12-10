PUBG Mobile şampiyonluğunu 1 puanla kaçırdık

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Tam Boyutta Gör PUBG Mobile tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl Londra’da gerçekleşen büyük finallere ülkemizi temsilen Regnum Carya Bra eSpor ekibi katılmıştı. Soluk soluğa geçen finallerde büyük bir fırsat kaçırıldı.

PUBG Mobile finalleri

Londra’da 3 gün süren ve 18 maç üzerinden yapılan finallerde Regnum Carya Bra mükemmel skorlar toplayarak uzun süre liderliği elinde tuttu. Ne var ki son iki haritada rakiplerine karşı mücadele gücü düşen RCB, sadece 1 puanla şampiyonluğu kaçırdı.

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DPLUS KIA oyuncusu Nolbu, 34 skor ve 8,053 hasar ile finallerin MVP ödülünü aldı. Listede temsilcimiz RCB Esports'un oyuncusu Loxy'de etkileyici performansı ile 2. sırada kendisine yer buldu. Regnum Carya Bra eSpor ekibi ikinci olarak 200 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

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