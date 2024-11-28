Bakan Uraloğlu’ndan Discord ve Roblox açıklaması: Yeniden açılacaklar mı?

Roblox ve Discord’da son durum
Discord özelinde ise itiraz sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirdi: “Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı. Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın, biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhatap almıyorlardı. Şimdi ‘neleri çıkarmamızı istersiniz’ diye muhatıpız.”
Sosyal medyaya yeni düzenleme yolda
Bakan Uraloğlu, NTV’ye yaptığı açıklamada ayrıca sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. “Mevzuat eksikliğinden kimse yararlansın istemiyoruz. Sosyal medya düzenlemeleri ilgili bakanlar seviyesinde zaman zaman bir araya gelip bunları tartışıyoruz. Bu tür düzenlemelerin de yapılması gerektiği noktasında hemfikiriz ve bununla ilgili de sürecimiz devam ediyor. Makul zamanlar içerisinde belli düzenlemeler yapacağız.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.