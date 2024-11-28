Bakan Uraloğlu’ndan Discord ve Roblox açıklaması: Yeniden açılacaklar mı?

Tam Boyutta Gör Çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformu, 7 Ağustos 2024'te 'çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması' sebebiyle, Discord ise 9 Ekim 2024’te 'Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle' erişime engellenmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şimdi Discord ve Roblox hakkında açıklamalarda bulundu.

Roblox ve Discord’da son durum

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını söyledi. Bakanlık yetkilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracaat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için açılması mümkün olacak.” dedi.

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Discord özelinde ise itiraz sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirdi: “Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı. Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın, biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhatap almıyorlardı. Şimdi ‘neleri çıkarmamızı istersiniz’ diye muhatıpız.”

Sosyal medyaya yeni düzenleme yolda

Bakan Uraloğlu, NTV’ye yaptığı açıklamada ayrıca sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. “Mevzuat eksikliğinden kimse yararlansın istemiyoruz. Sosyal medya düzenlemeleri ilgili bakanlar seviyesinde zaman zaman bir araya gelip bunları tartışıyoruz. Bu tür düzenlemelerin de yapılması gerektiği noktasında hemfikiriz ve bununla ilgili de sürecimiz devam ediyor. Makul zamanlar içerisinde belli düzenlemeler yapacağız.”

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Bakan Uraloğlu’ndan Discord ve Roblox açıklaması