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    Güncellenmiş dosya gezgini Windows 10 yapı 21H2’ye kalabilir

    Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni dosya gezgini geliştirici sürümünde gidilen değişikliğe göre biraz ertelenmiş olabilir. Yeni arayüz için bir sonraki yapıyı beklememiz gerekebilir.
    4 sa.
    1,6b
    36
    6
    İşletim Sistemleri
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Güncellenmiş dosya gezgini Windows 10 yapı 21H2’ye kalabilir
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    Yazılım devi Windows 10’u planladığı üzere yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Zaman zaman sorunlara yol açması nedeniyle eleştirilen güncellemeler çoğunlukla daha iyi bir deneyim sağlıyor.

    Yeni dosya gezgini

    Microsoft’un geliştirici kanalını FE_RELEASE’den PRE_RELEASE’e geçirmesiyle bazı özelliklerin ortadan kaybolduğu bildirilmiş. Daha önce ortaya çıkan yeni dosya gezgini de bunlardan birisi. OneDrive entegrasyonuyla gelmesi beklenen yeni dosya tarayıcısı ayrıca içeriğe duyarlı sağ tık menüsüyle de öne çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia 4 oyuna daha DLSS desteği getirdi: %120'ye kadar performans artışı var"

    Görünüşe göre önümüzdeki yıl gelecek ilk yapı daha çok ufak çaplı bir güncelleme olacak. Büyük güncelleme olarak bilinen ve asıl yeni özelliklerin geleceği yapı ise 21H2 olacağa benziyor.



    https://mspoweruser.com/windows-10-file-explorer-windows-10-21h2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2015: 2016'da Yeni Windows Gezgini Geliyor
    2016: Creators Update ile Yeni Windows Gezgini Gelecek
    2017: Windows Gezgini 2018'de geliyor
    2018: 2019 İçin Yeni Windows Gezgini Konsept Tasarımları Çıktı
    2019: Yeni Windows Gezgini Videolarda Konsepti Göründü
    2020: Yeni Explorer Güncellemesi Windows 10 Cobalt ile Birlikte Geliyor

    ve bu yalan böylece devam eder..

    Açıkçası gelmesin de. Yeni gelecek Explorer yüksek ihtimal buglu, sürekli çöken ve eski Explorer'ın özellikleri kırpılmış şeklinde gelecek, milleti deli edecek. Herkes Win32 Windows Gezgini'ni geri isteyecek, çünkü UWP Windows Gezgini Win32 kadar stabil yapamayacaklar, diğer tüm UWP uygulamalarında gördüğümüz gibi.

    Onun yerine 3. parti UWP dosya gezgini tercih edilebilir. Örneğin "Files UWP"
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence on nümera olmuş. şimdiki dosya gezgini windows 98 den farklı değil. artık daha modern daha kullanışlı ve daha düzenli görünmesinin vakti geldi geçiyor bile.

    Şuan beta sürecinde olan bir tane dosya gezgini kullanıyorum ve çok rahatım.

    Ayrıca artık bazı alışkanlıklarınızı da değiştirin. Eski denetim masası diye bi tutturmuşsunuz -ki sanki görende sizi denetim masasından çıkmayan biri sanacak. Hem yeni ayarlar çok daha kullanışlı ve daha derli toplu, file explorer da güncellensin ve eski windows pencereleri de kalkarsa süper olur. Sonunda windows'u bir şeye benzetebilecekler.

    Şuan Windows acil olarak eski popup açılan menüleri, sağ tıklama menüsünü, file explorer ve denetim masasını kaldırmalı. Sonraki aşama kesinlikle araç çubuğu olmalı. Artık Gruplandırma, ayrım yapma ve farklı kullanım şekilleri şart oldu.
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    Greylights (THE E ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    40 yıldır aynı gezgini kullanıyoruz artık değişmesinin vakti geldi de geçiyor. Sağ tık özellikle iyileştirilmeli çünkü olmadık programların seçenekleri çıkıyor, tıklanmayan seçenekler görünüyor dosya ile alakasız olduğu için. Daha modern sade ve akıllı bir sistemi geçilmeli. Cortana, OneDrive ve Your Device entegrasyonu iyi yapılırsa müthiş olur.

    Bildirim sekmesi de aynı şekilde entegre edilip programların da bildirimleri gösterilmeli, telefon bildirimlerini pc de görebiliyoruz ama pc bildirimlerini telefonda göremiyoruz hala. Görüntü olarak da minimize edilmeli, insan açmaya korkuyor.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önceden bilgisayarımda bir dosya aramak istedigimde arama yerine yazardım ve buluyordu.Şimdi arama yerine en yazsam web de arıyor.Böyle aptal bir sistem olamaz git gide saçma sapan hal alıyor.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek isteğim Kontrol Panelini adam etmeleri. Windows 7'deki kolaylık hala yok. Hala eski kontrol panelini kullanıyorum yapacağım işlerde..
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    dodofran 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    windowsun orjinallğini efsaneliğini bozar şu görüntü.
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