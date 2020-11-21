Güncellenmiş dosya gezgini Windows 10 yapı 21H2’ye kalabilir

Yazılım devi Windows 10’u planladığı üzere yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Zaman zaman sorunlara yol açması nedeniyle eleştirilen güncellemeler çoğunlukla daha iyi bir deneyim sağlıyor.
Yeni dosya gezgini
Microsoft’un geliştirici kanalını FE_RELEASE’den PRE_RELEASE’e geçirmesiyle bazı özelliklerin ortadan kaybolduğu bildirilmiş. Daha önce ortaya çıkan yeni dosya gezgini de bunlardan birisi. OneDrive entegrasyonuyla gelmesi beklenen yeni dosya tarayıcısı ayrıca içeriğe duyarlı sağ tık menüsüyle de öne çıkıyor.
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Görünüşe göre önümüzdeki yıl gelecek ilk yapı daha çok ufak çaplı bir güncelleme olacak. Büyük güncelleme olarak bilinen ve asıl yeni özelliklerin geleceği yapı ise 21H2 olacağa benziyor.
https://mspoweruser.com/windows-10-file-explorer-windows-10-21h2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2016: Creators Update ile Yeni Windows Gezgini Gelecek
2017: Windows Gezgini 2018'de geliyor
2018: 2019 İçin Yeni Windows Gezgini Konsept Tasarımları Çıktı
2019: Yeni Windows Gezgini Videolarda Konsepti Göründü
2020: Yeni Explorer Güncellemesi Windows 10 Cobalt ile Birlikte Geliyor
ve bu yalan böylece devam eder..
Açıkçası gelmesin de. Yeni gelecek Explorer yüksek ihtimal buglu, sürekli çöken ve eski Explorer'ın özellikleri kırpılmış şeklinde gelecek, milleti deli edecek. Herkes Win32 Windows Gezgini'ni geri isteyecek, çünkü UWP Windows Gezgini Win32 kadar stabil yapamayacaklar, diğer tüm UWP uygulamalarında gördüğümüz gibi.
Onun yerine 3. parti UWP dosya gezgini tercih edilebilir. Örneğin "Files UWP"
Şuan beta sürecinde olan bir tane dosya gezgini kullanıyorum ve çok rahatım.
Ayrıca artık bazı alışkanlıklarınızı da değiştirin. Eski denetim masası diye bi tutturmuşsunuz -ki sanki görende sizi denetim masasından çıkmayan biri sanacak. Hem yeni ayarlar çok daha kullanışlı ve daha derli toplu, file explorer da güncellensin ve eski windows pencereleri de kalkarsa süper olur. Sonunda windows'u bir şeye benzetebilecekler.
Şuan Windows acil olarak eski popup açılan menüleri, sağ tıklama menüsünü, file explorer ve denetim masasını kaldırmalı. Sonraki aşama kesinlikle araç çubuğu olmalı. Artık Gruplandırma, ayrım yapma ve farklı kullanım şekilleri şart oldu.
Bildirim sekmesi de aynı şekilde entegre edilip programların da bildirimleri gösterilmeli, telefon bildirimlerini pc de görebiliyoruz ama pc bildirimlerini telefonda göremiyoruz hala. Görüntü olarak da minimize edilmeli, insan açmaya korkuyor.