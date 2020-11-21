Güncellenmiş dosya gezgini Windows 10 yapı 21H2’ye kalabilir

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Yazılım devi Windows 10’u planladığı üzere yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Zaman zaman sorunlara yol açması nedeniyle eleştirilen güncellemeler çoğunlukla daha iyi bir deneyim sağlıyor.

Yeni dosya gezgini

Microsoft’un geliştirici kanalını FE_RELEASE’den PRE_RELEASE’e geçirmesiyle bazı özelliklerin ortadan kaybolduğu bildirilmiş. Daha önce ortaya çıkan yeni dosya gezgini de bunlardan birisi. OneDrive entegrasyonuyla gelmesi beklenen yeni dosya tarayıcısı ayrıca içeriğe duyarlı sağ tık menüsüyle de öne çıkıyor.

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Görünüşe göre önümüzdeki yıl gelecek ilk yapı daha çok ufak çaplı bir güncelleme olacak. Büyük güncelleme olarak bilinen ve asıl yeni özelliklerin geleceği yapı ise 21H2 olacağa benziyor.

https://mspoweruser.com/windows-10-file-explorer-windows-10-21h2/

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