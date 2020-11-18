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    Nvidia 4 oyuna daha DLSS desteği getirdi: %120'ye kadar performans artışı var

    GPU devinin yapay zeka destekli ölçekleme teknolosini destekleyen oyunların sayısı artmaya devam ediyor. Yeni eklenen yapımlarda performans getirisi bir hayli iyi seviyede.
    1 sa. (Son Güncelleme: 42 dk.)
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia 4 oyuna daha DLSS desteği getirdi: %120'ye kadar performans artışı var
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    Yeşil ekip DLSS teknolojisini duyurduğu günden bu yana destekleyen oyunların sayısını arttırmak için çalışmaya devam ediyor.

    DLSS destekli yapımların listesi uzuyor

    Yapılan son duyuruya göre 25 oyunun bulunduğu listeye 4 yapım daha eklendi. Activision’un imzasını taşıyan Call of Duty: Black Ops Cold War’da artık DLSS, Reflex, Ansel ve Highlights teknolojileri destekleniyor.

    Yeni eklenen DLSS desteği sayesinde oyunda 4K çözünürlükte %85’e kadar performans artışı elde etmek mümkün. Çok oyunculu  popüler yapımlardan War Thunder’ın da listeye eklenmesiyle oyuncular 4K’da %30’a kadar iyileşme yaşayabilecek.

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    Darkflow Software’in çevrim içi takım tabanlı MMO oyunu Enlisted’de ise DLSS sayesinde 4K seviyesinde %55’lik kazanım elde edilebiliyor.

    Ek olarak Void Interactive tarafından klasik S.W.A.T oyunlarından esinlenerek hazırlanan Ready or Not’ın alfa sürümlerine gelen güncellemeyle DLSS açıldığı takdirde yine 4K’da %120’ye varan FPS artışı yakalamak mümkün.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!"

    Son olarak Nvidia önümüzdeki dönemde oyunculara DLSS desteği konusunda Cyberpunk 2077’nin de dahil olduğu yapımların yolda olduğunu müjdelemiş.



    https://www.techpowerup.com/274812/nvidia-brings-dlss-support-to-four-new-games Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    shruikan 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu esnada ben Shadow of the Tomb Raider'da DLSS açınca 1,05% fps artışı gör3yorum?
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    Zero Limit 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    2080ti de nasibini alıyor bu işten
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    mamad 46 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    @northwood



    %120'ye kadar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) mamad
    Sağolun hocam düzelttim
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    badboy3304 (aydın .......) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Call of duty modern warfare de var mı?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyi ama hala fortnite pubg warzone apex gibi başı çeken rekabetçi oyunlara gelmedi
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    e d d a i 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tartışmasız Nvidia'nın yaptığı en iyi işlerden birisidir DLSS
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