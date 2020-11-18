Nvidia 4 oyuna daha DLSS desteği getirdi: %120'ye kadar performans artışı var

Yeşil ekip DLSS teknolojisini duyurduğu günden bu yana destekleyen oyunların sayısını arttırmak için çalışmaya devam ediyor.
DLSS destekli yapımların listesi uzuyor
Yapılan son duyuruya göre 25 oyunun bulunduğu listeye 4 yapım daha eklendi. Activision’un imzasını taşıyan Call of Duty: Black Ops Cold War’da artık DLSS, Reflex, Ansel ve Highlights teknolojileri destekleniyor.
Yeni eklenen DLSS desteği sayesinde oyunda 4K çözünürlükte %85’e kadar performans artışı elde etmek mümkün. Çok oyunculu popüler yapımlardan War Thunder’ın da listeye eklenmesiyle oyuncular 4K’da %30’a kadar iyileşme yaşayabilecek.İlginizi Çekebilir RTX 3070 3DMark’ta gün yüzüne çıktı: RTX 2080 Ti’ın önünde
Darkflow Software’in çevrim içi takım tabanlı MMO oyunu Enlisted’de ise DLSS sayesinde 4K seviyesinde %55’lik kazanım elde edilebiliyor.
Ek olarak Void Interactive tarafından klasik S.W.A.T oyunlarından esinlenerek hazırlanan Ready or Not’ın alfa sürümlerine gelen güncellemeyle DLSS açıldığı takdirde yine 4K’da %120’ye varan FPS artışı yakalamak mümkün.
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Son olarak Nvidia önümüzdeki dönemde oyunculara DLSS desteği konusunda Cyberpunk 2077’nin de dahil olduğu yapımların yolda olduğunu müjdelemiş.
https://www.techpowerup.com/274812/nvidia-brings-dlss-support-to-four-new-games Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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%120'ye kadar.