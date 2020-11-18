Nvidia 4 oyuna daha DLSS desteği getirdi: %120'ye kadar performans artışı var

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Yeşil ekip DLSS teknolojisini duyurduğu günden bu yana destekleyen oyunların sayısını arttırmak için çalışmaya devam ediyor.

DLSS destekli yapımların listesi uzuyor

Yapılan son duyuruya göre 25 oyunun bulunduğu listeye 4 yapım daha eklendi. Activision’un imzasını taşıyan Call of Duty: Black Ops Cold War’da artık DLSS, Reflex, Ansel ve Highlights teknolojileri destekleniyor.

Yeni eklenen DLSS desteği sayesinde oyunda 4K çözünürlükte %85’e kadar performans artışı elde etmek mümkün. Çok oyunculu popüler yapımlardan War Thunder’ın da listeye eklenmesiyle oyuncular 4K’da %30’a kadar iyileşme yaşayabilecek.

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Darkflow Software’in çevrim içi takım tabanlı MMO oyunu Enlisted’de ise DLSS sayesinde 4K seviyesinde %55’lik kazanım elde edilebiliyor.

Ek olarak Void Interactive tarafından klasik S.W.A.T oyunlarından esinlenerek hazırlanan Ready or Not’ın alfa sürümlerine gelen güncellemeyle DLSS açıldığı takdirde yine 4K’da %120’ye varan FPS artışı yakalamak mümkün.

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Son olarak Nvidia önümüzdeki dönemde oyunculara DLSS desteği konusunda Cyberpunk 2077’nin de dahil olduğu yapımların yolda olduğunu müjdelemiş.

https://www.techpowerup.com/274812/nvidia-brings-dlss-support-to-four-new-games

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