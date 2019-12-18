Güney Afrika’daki MeerKAT teleskobu, evrenin geçmişine dair muhteşem bir görüntü yakaladı

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2020’li yılların ortalarında tamamlandığında dünyanın en büyük bilim tesisi olması beklenen SKA (Square Kilometer Array) radyo teleskobu, Avustralya’dan Güney Afrika’ya uzanan bir coğrafyada konuşlandırılacak binlerce irili ufaklı çanak ve antenden oluşacak.

Adını, çanakların hepsinin bir araya getirilmesiyle kaplanan bir kilometre karelik alandan alan tesisin Güney Afrika’daki bölümünü oluşturan Güney Afrika Radyo Astronomisi Gözlemevi (SARAO) MeerKAT radyo teleskobu ise 2016 yılından bu yana faaliyette.

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Teleskobun sahip olduğu 64 çanağı evrenin ilk dönemlerine bir bakış atmak adına gökyüzüne çeviren bilim insanları, uzak galaksilerin daha önce görmediğimiz muhteşem bir görüntüsünü yakaladı. 130 saat süreyle göğün tek bir noktasına sabitlenen çanakların elde ettiği görüntüde on binlerce uzak galaksi bulunuyor.

SARAO yetkililerine göre süper kütleli kara deliklere sahip en parlak galaksilerin yanında soluk renkli kalan diğer galaksiler, aşağıda yer alan görseli özel kalan unsurlar. Zira bu galaksiler daha önce radyo ışığı (radio light) altında hiç gözlemlenmemişler.

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Astronomların elde ettiği görüntü, “kozmik öğle vakti” olarak bilinen ve evrenin 8 ila 11 milyar yıl önce geçirdiği bir döneme işaret ediyor. Yıldızların yoğun bir şekilde oluştuğu bu dönem, kozmik parazitten ötürü daha önceleri ise çok kolay gözlemlenememişti. Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi’nde görev yapan bilim insanı James Condon bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Radyo dalgaları ışık hızında seyrettiği için bu görüntü, milyarlarca yıllık süre zarfında uzak galaksilerdeki yıldız oluşumunu örnekleyen bir zaman makinesine benziyor.” ifadelerini kullanmış.

Sadece 64 çanakla ortaya çıkarılan bu muhteşem görüntünün, SKA tamamlandığında devreye girecek binlerce çanakla elde edilmesi halinde ortaya çıkacak detayları düşündüğümüzde insanın daha da heyecanlanmaması mümkün görünmüyor.

https://www.cnet.com/news/stare-into-the-soul-of-the-universe-with-this-view-of-distant-galaxies/