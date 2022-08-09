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    Android için gerçek tehdit: HarmonyOS, 470 milyon cihaza yüklendi

    Yayınlanan son verilere göre HarmonyOS yüklenen cihaz sayısı 470 milyona yükseldi. Google'ın göz bebeği Android işletim sistemi için tehlike çanları çalıyor mu? 
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    Android için gerçek tehdit: HarmonyOS, 470 milyon cihaza yüklendi
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    Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'na göre, HarmonyOS işletim sisteminin çeşitli sürümlerini çalıştıran cihaz sayısı şimdiden 470 milyon birimi aştı.

    Üç yıllık tam ölçekli çalışmanın ardından HarmonyOS işletim sistemi daha kararlı hale geldi ve ekosistem önemli ölçüde büyüdü. Şu anda en az 8 şirket, açık kaynak HarmonyOS'a dayalı 14 endüstri dağıtımı yayınladı.

    HarmonyOS yayılmaya son hız devam ediyor

    Başlangıçta Huawei'nin amacının Android'e bir alternatif yaratmak olduğuna inanılıyordu, ancak sonunda HarmonyOS'un çok daha büyük emelleri olduğu ortaya çıktı. İşletim sistemi sadece cep telefonlarına değil, aynı zamanda çok çeşitli cihazlara yönelik olarak geliştiriliyor.

    Android için gerçek tehdit: HarmonyOS, 470 milyon cihaza yüklendi
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    Huawei, HarmonyOS 1.0'ı duyurduktan sonra, şirketin tüketici işi başkanı Yu Chengdong, işletim sisteminin başlangıçta IoT cihazları için geliştirildiğini, ancak ABD yaptırımları nedeniyle Huawei'nin işletim sistemini akıllı telefonlar için de kullanmaya karar verdiğini söylemişti. İşletim sisteminin ikinci sürümünün piyasaya sürülmesiyle, cihazların listesi önemli ölçüde genişletildi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan üçüncü sürümle birlikte de işletim sisteminin işlevselliği daha da ileri boyutlara taşınmış oldu.

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